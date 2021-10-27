https://ria.ru/20211027/astrakhan-1756506304.html

Яму на улице в Астраханской области засыпали фрагментами надгробий

Яму на улице в Астраханской области засыпали фрагментами надгробий - РИА Новости, 27.10.2021

Яму на улице в Астраханской области засыпали фрагментами надгробий

Неизвестные засыпали фрагментами надгробий яму на улице в селе Осыпной Бугор Астраханской области, в настоящее время сотрудники местной администрации их уже... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:22

2021-10-27T15:22

2021-10-27T15:23

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестные засыпали фрагментами надгробий яму на улице в селе Осыпной Бугор Астраханской области, в настоящее время сотрудники местной администрации их уже убрали, сообщил РИА Новости глава села Фаиль Бердиев.Ранее в соцсетях появились фото, на которых видно, что часть улицы засыпана фрагментами надгробий. В постах уточняется, что речь идет о дороге рядом с улицей Астраханская в селе Осыпной Бугор.По словам Бердиева, администрация к этому инциденту отношения не имеет. "Возможно кто-то из местных жителей привез туда несколько мешков, засыпал яму. Она два-три "квадрата" площадью", - сказал он, уточнив, что среди бетонной крошки там, действительно, были фрагменты надгробий."Специалист провел подворовой обход - никто ничего не знает, не видел (кто это сделал)", - отметил он. В настоящее время сотрудники администрации фрагменты надгробий с дороги уже убрали и провели разъяснительную работу.Ранее подобным образом в Астрахани была засыпана неасфальтированная улица Тренева, а также дорога к будущей понтонной переправе.

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астраханская область, астрахань, жкх