https://ria.ru/20211027/assanzh-1756578428.html

Юристы США в суде играют с жизнью Ассанжа, заявили "Репортеры без границ"

Юристы США в суде играют с жизнью Ассанжа, заявили "Репортеры без границ" - РИА Новости, 27.10.2021

Юристы США в суде играют с жизнью Ассанжа, заявили "Репортеры без границ"

Американские юристы, оспаривающие в лондонском суде запрет на экстрадицию основателя Wikileaks Джулина Ассанжа в США, играют с его жизнью от имени правительства РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:26

2021-10-27T20:26

2021-10-27T20:26

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

эквадор

джулиан ассанж

wikileaks

репортеры без границ

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ЛОНДОН, 27 окт – РИА Новости. Американские юристы, оспаривающие в лондонском суде запрет на экстрадицию основателя Wikileaks Джулина Ассанжа в США, играют с его жизнью от имени правительства США, заявила директор международной неправительственной организации "Репортеры без границ" Ребекка Винсент.В среду Высокий суд Лондона приступил к двухдневному рассмотрению апелляции правительства США на решение британского суда запретить экстрадицию Ассанжа в США. Правительство США оспаривает решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа."Сегодня был тяжелый день, особенно после полудня. Мы вернулись к самым неприятным, самым тяжелым аспектам этого дела. То, что мы видим сейчас в суде, это то, что юристы просто играют с жизнью Джулиана от имени правительства США. Это одна из причин, почему он не должен быть экстрадирован в США, но, конечно, наши озабоченности остаются. Мы считаем, что он стал мишенью из-за своего вклада в журналистику, никто не должен обвиняться в таких преступлениях за публикацию информации", - заявила Винсент журналистам после завершения первого дня слушаний.В первый день слушаний адвокаты, представляющие интересы США, заявили, что вероятность суицида не может быть основанием для отказа в выдаче Ассанжа. Американская сторона утверждает, что Ассанж не попадает в категорию психически больных, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид, а предположение защиты о том, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция. США считают, что Ассанж в настоящее время не находится в таком таком психологическом состоянии, которое бы препятствовало его экстрадиции.США также подтвердили свои гарантии, что в случае экстрадиции Ассанжу будет оказана любая медицинская и психологическая помощь, он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима и к нему не будут применяться особые административные меры, если он не совершит дополнительных проступков. Кроме того, правительство США заверяет, что в случае приговора Ассанж сможет попросить трансфера в Австралию и отбыть срок там. Порядок трансфера будет зависеть от решения Австралии.Во второй день слушаний слово будет предоставлено адвокатам Ассанжа.Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон после завершения первого дня заявил журналистам, что аргументы США, почему Ассанж не совершит суицид в случае экстрадиции, звучат удручающе. По его словам, было утомительно постоянно слышать ссылки на то, что Ассанж не находится в зоне риска относительно суицида. Гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис в свою очередь заявила, что завтра защита собирается "опровергнуть все вводящие в заблуждение и американский заговор об убийстве Джулиана вызовет у суда отвращение".Ассанж, который, который содержится в тюрьме максимально строго режима Белмарш, участвовал в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756546221.html

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756486539.html

сша

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ