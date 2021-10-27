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Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США
Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США - РИА Новости, 27.10.2021
Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США
Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании в Штаты и приговора там сможет попросить тюремного РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:07
2021-10-27T14:41
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
австралия
джулиан ассанж
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ЛОНДОН, 27 окт – Новости. Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании в Штаты и приговора там сможет попросить тюремного трансфера в Австралию и отбыть тюремный срок там, следует из документов суда.В среду Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты Ассанжа. В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа."В случае если господин Ассанж будет осужден в США, он сможет после приговора подать прошение на трансфер в Австралию и отбыть тюремный срок там. В случае если господин Ассанж подаст такой запрос, США согласны предоставить такой трансфер", - говорится в документе.Трансфер будет осуществлен тогда, когда Австралия предоставит свое согласие.Правительство США также гарантирует, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу будет оказана любая необходимая медицинская и психологическая помощь, если она ему понадобится после экстрадиции в Штаты."США обещают, что в случае экстрадиции и помещения под стражу господин Ассанж получит необходимое клиническое и психологическое лечение, рекомендованное квалифицированным врачом тюрьмы, в которой он будет содержаться", - говорится в документе.
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Лондонский суд сегодня слушает апелляцию на запрет экстрадировать Ассанжа в США. Перед зданием проходит акция протеста - около 100 человек с плакатами поют песни призывающие к освобождению Ассанжа и прекращению его преследования.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, австралия, джулиан ассанж
13:07 27.10.2021 (обновлено: 14:41 27.10.2021)
 
Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США

В США заверили, что Ассанж в случае приговора может попросить перевод в тюрьму в Австралии

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 27 окт – Новости. Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании в Штаты и приговора там сможет попросить тюремного трансфера в Австралию и отбыть тюремный срок там, следует из документов суда.
В среду Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты Ассанжа. В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.
"В случае если господин Ассанж будет осужден в США, он сможет после приговора подать прошение на трансфер в Австралию и отбыть тюремный срок там. В случае если господин Ассанж подаст такой запрос, США согласны предоставить такой трансфер", - говорится в документе.
Трансфер будет осуществлен тогда, когда Австралия предоставит свое согласие.
Правительство США также гарантирует, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу будет оказана любая необходимая медицинская и психологическая помощь, если она ему понадобится после экстрадиции в Штаты.
"США обещают, что в случае экстрадиции и помещения под стражу господин Ассанж получит необходимое клиническое и психологическое лечение, рекомендованное квалифицированным врачом тюрьмы, в которой он будет содержаться", - говорится в документе.
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 12:44
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В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШААвстралияДжулиан Ассанж
 
 
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