https://ria.ru/20211027/assanzh-1756470066.html

Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США

Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США - РИА Новости, 27.10.2021

Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США

Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании в Штаты и приговора там сможет попросить тюремного РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:07

2021-10-27T13:07

2021-10-27T14:41

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

австралия

джулиан ассанж

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ЛОНДОН, 27 окт – Новости. Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании в Штаты и приговора там сможет попросить тюремного трансфера в Австралию и отбыть тюремный срок там, следует из документов суда.В среду Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты Ассанжа. В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа."В случае если господин Ассанж будет осужден в США, он сможет после приговора подать прошение на трансфер в Австралию и отбыть тюремный срок там. В случае если господин Ассанж подаст такой запрос, США согласны предоставить такой трансфер", - говорится в документе.Трансфер будет осуществлен тогда, когда Австралия предоставит свое согласие.Правительство США также гарантирует, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу будет оказана любая необходимая медицинская и психологическая помощь, если она ему понадобится после экстрадиции в Штаты."США обещают, что в случае экстрадиции и помещения под стражу господин Ассанж получит необходимое клиническое и психологическое лечение, рекомендованное квалифицированным врачом тюрьмы, в которой он будет содержаться", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756463774.html

сша

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Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне Лондонский суд сегодня слушает апелляцию на запрет экстрадировать Ассанжа в США. Перед зданием проходит акция протеста - около 100 человек с плакатами поют песни призывающие к освобождению Ассанжа и прекращению его преследования. 2021-10-27T13:07 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, австралия, джулиан ассанж