https://ria.ru/20211027/assanzh-1756470066.html
Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США
Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США - РИА Новости, 27.10.2021
Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США
Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании в Штаты и приговора там сможет попросить тюремного РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:07
2021-10-27T13:07
2021-10-27T14:41
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
австралия
джулиан ассанж
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ЛОНДОН, 27 окт – Новости. Правительство США гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании в Штаты и приговора там сможет попросить тюремного трансфера в Австралию и отбыть тюремный срок там, следует из документов суда.В среду Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты Ассанжа. В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа."В случае если господин Ассанж будет осужден в США, он сможет после приговора подать прошение на трансфер в Австралию и отбыть тюремный срок там. В случае если господин Ассанж подаст такой запрос, США согласны предоставить такой трансфер", - говорится в документе.Трансфер будет осуществлен тогда, когда Австралия предоставит свое согласие.Правительство США также гарантирует, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу будет оказана любая необходимая медицинская и психологическая помощь, если она ему понадобится после экстрадиции в Штаты."США обещают, что в случае экстрадиции и помещения под стражу господин Ассанж получит необходимое клиническое и психологическое лечение, рекомендованное квалифицированным врачом тюрьмы, в которой он будет содержаться", - говорится в документе.
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Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Лондонский суд сегодня слушает апелляцию на запрет экстрадировать Ассанжа в США. Перед зданием проходит акция протеста - около 100 человек с плакатами поют песни призывающие к освобождению Ассанжа и прекращению его преследования.
2021-10-27T13:07
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, австралия, джулиан ассанж
13:07 27.10.2021 (обновлено: 14:41 27.10.2021)
Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США
В США заверили, что Ассанж в случае приговора может попросить перевод в тюрьму в Австралии
ЛОНДОН, 27 окт – Новости.
Правительство США
гарантирует, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж
в случае экстрадиции из Великобритании в Штаты и приговора там сможет попросить тюремного трансфера в Австралию
и отбыть тюремный срок там, следует из документов суда.
В среду Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию в Штаты Ассанжа. В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.
"В случае если господин Ассанж будет осужден в США, он сможет после приговора подать прошение на трансфер в Австралию и отбыть тюремный срок там. В случае если господин Ассанж подаст такой запрос, США согласны предоставить такой трансфер", - говорится в документе.
Трансфер будет осуществлен тогда, когда Австралия предоставит свое согласие.
Правительство США также гарантирует, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу будет оказана любая необходимая медицинская и психологическая помощь, если она ему понадобится после экстрадиции в Штаты.
"США обещают, что в случае экстрадиции и помещения под стражу господин Ассанж получит необходимое клиническое и психологическое лечение, рекомендованное квалифицированным врачом тюрьмы, в которой он будет содержаться", - говорится в документе.