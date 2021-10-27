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Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги"
Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги" - РИА Новости, 27.10.2021
Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги"
Сервис "Личный кабинет арендатора" появился на "Госуслугах" Московской области. Получить доступ к нему можно через учетную запись портала, введя логин и пароль, РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:56
2021-10-27T16:56
2021-10-27T16:56
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сервис "Личный кабинет арендатора" появился на "Госуслугах" Московской области. Получить доступ к нему можно через учетную запись портала, введя логин и пароль, сообщил телеканал "360".Сервис предназначен как для физических, так и для юридических лиц, арендующих какие-либо объекты. В аккаунте будет собрана вся необходимая информация об объектах (кадастровые и реестровые номера, адреса), платежах, задолженностях и пенях."В аккаунте арендатора собрана информация по каждому договору аренды: номер и дата, сроки его действия и оплаты", – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Также арендаторы смогут получать уведомления об изменении платежных реквизитов и оплачивать квитанции онлайн.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Сервис "Личный кабинет арендатора" появился на "Госуслугах" Московской области. Получить доступ к нему можно через учетную запись портала, введя логин и пароль, сообщил телеканал "360"
.
Сервис предназначен как для физических, так и для юридических лиц, арендующих какие-либо объекты. В аккаунте будет собрана вся необходимая информация об объектах (кадастровые и реестровые номера, адреса), платежах, задолженностях и пенях.
"В аккаунте арендатора собрана информация по каждому договору аренды: номер и дата, сроки его действия и оплаты", – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Также арендаторы смогут получать уведомления об изменении платежных реквизитов и оплачивать квитанции онлайн.