https://ria.ru/20211027/arenda-1756528805.html

Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги"

Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги" - РИА Новости, 27.10.2021

Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги"

Сервис "Личный кабинет арендатора" появился на "Госуслугах" Московской области. Получить доступ к нему можно через учетную запись портала, введя логин и пароль, РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:56

2021-10-27T16:56

2021-10-27T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сервис "Личный кабинет арендатора" появился на "Госуслугах" Московской области. Получить доступ к нему можно через учетную запись портала, введя логин и пароль, сообщил телеканал "360".Сервис предназначен как для физических, так и для юридических лиц, арендующих какие-либо объекты. В аккаунте будет собрана вся необходимая информация об объектах (кадастровые и реестровые номера, адреса), платежах, задолженностях и пенях."В аккаунте арендатора собрана информация по каждому договору аренды: номер и дата, сроки его действия и оплаты", – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Также арендаторы смогут получать уведомления об изменении платежных реквизитов и оплачивать квитанции онлайн.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)