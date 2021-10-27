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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211027/arenda-1756528805.html
Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги"
Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги" - РИА Новости, 27.10.2021
Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги"
Сервис "Личный кабинет арендатора" появился на "Госуслугах" Московской области. Получить доступ к нему можно через учетную запись портала, введя логин и пароль, РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:56
2021-10-27T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сервис "Личный кабинет арендатора" появился на "Госуслугах" Московской области. Получить доступ к нему можно через учетную запись портала, введя логин и пароль, сообщил телеканал "360".Сервис предназначен как для физических, так и для юридических лиц, арендующих какие-либо объекты. В аккаунте будет собрана вся необходимая информация об объектах (кадастровые и реестровые номера, адреса), платежах, задолженностях и пенях."В аккаунте арендатора собрана информация по каждому договору аренды: номер и дата, сроки его действия и оплаты", – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Также арендаторы смогут получать уведомления об изменении платежных реквизитов и оплачивать квитанции онлайн.
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московская область (подмосковье)
16:56 27.10.2021
 

Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сервис "Личный кабинет арендатора" появился на "Госуслугах" Московской области. Получить доступ к нему можно через учетную запись портала, введя логин и пароль, сообщил телеканал "360".
Сервис предназначен как для физических, так и для юридических лиц, арендующих какие-либо объекты. В аккаунте будет собрана вся необходимая информация об объектах (кадастровые и реестровые номера, адреса), платежах, задолженностях и пенях.
"В аккаунте арендатора собрана информация по каждому договору аренды: номер и дата, сроки его действия и оплаты", – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Также арендаторы смогут получать уведомления об изменении платежных реквизитов и оплачивать квитанции онлайн.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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