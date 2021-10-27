Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211027/afganistan-1756593726.html
Жители Кабула заявили об участившихся случаях ограблений и похищений людей
Жители Кабула заявили об участившихся случаях ограблений и похищений людей - РИА Новости, 27.10.2021
Жители Кабула заявили об участившихся случаях ограблений и похищений людей
Жители Кабула жалуются на увеличение случаев вооруженных ограблений после прихода к власти движения "Талибан"*, сообщает телеканал TOLO News. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T23:00
2021-10-27T23:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754627170_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ff0d7e924cdfb8fdb88bcdedf12ebd05.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Жители Кабула жалуются на увеличение случаев вооруженных ограблений после прихода к власти движения "Талибан"*, сообщает телеканал TOLO News."Вопреки нашим ожиданиям ограбления и похищения людей, к несчастью, все еще происходят и не предотвращаются", - сказал телеканалу житель афганской столицы по имени Шуджа.Другой кабулец Мохаммад Юнус подтвердил, что ограбления происходят, хотя все ожидали значительного снижения таких случаев при власти талибов. Столичные жители призывают действующие власти принять меры против преступных элементов и их деятельности, отмечает телеканал.В свою очередь представитель афганского МВД Саид Хости сообщил, что за последние две недели в стране было арестовано более 100 человек, в том числе по делам о грабежах и похищениях.В начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211027/doch-1756592117.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754627170_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d6b59de2bf10b8405047edfe4f7480c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
23:00 27.10.2021
 
Жители Кабула заявили об участившихся случаях ограблений и похищений людей

TOLO News: жители Кабула пожаловались на участившиеся случаи ограблений и похищений людей

© REUTERS / Jorge SilvaЛюди на рынке в Кабуле
Люди на рынке в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Жители Кабула жалуются на увеличение случаев вооруженных ограблений после прихода к власти движения "Талибан"*, сообщает телеканал TOLO News.
"Вопреки нашим ожиданиям ограбления и похищения людей, к несчастью, все еще происходят и не предотвращаются", - сказал телеканалу житель афганской столицы по имени Шуджа.
Другой кабулец Мохаммад Юнус подтвердил, что ограбления происходят, хотя все ожидали значительного снижения таких случаев при власти талибов. Столичные жители призывают действующие власти принять меры против преступных элементов и их деятельности, отмечает телеканал.
В свою очередь представитель афганского МВД Саид Хости сообщил, что за последние две недели в стране было арестовано более 100 человек, в том числе по делам о грабежах и похищениях.
Ситуация в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
22:38Захват власти в Афганистане талибами
Афганец продал дочь за полтысячи долларов, сообщил источник
В начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы
8 сентября, 12:30Инфографика
Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
02:00В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике
01:41Посол Украины в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar
Лента новостейМолния
Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пикеПосол Украины в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar