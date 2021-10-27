https://ria.ru/20211027/afganistan-1756593726.html

Жители Кабула заявили об участившихся случаях ограблений и похищений людей

Жители Кабула заявили об участившихся случаях ограблений и похищений людей - РИА Новости, 27.10.2021

Жители Кабула заявили об участившихся случаях ограблений и похищений людей

Жители Кабула жалуются на увеличение случаев вооруженных ограблений после прихода к власти движения "Талибан"*, сообщает телеканал TOLO News. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T23:00

2021-10-27T23:00

2021-10-27T23:00

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Жители Кабула жалуются на увеличение случаев вооруженных ограблений после прихода к власти движения "Талибан"*, сообщает телеканал TOLO News."Вопреки нашим ожиданиям ограбления и похищения людей, к несчастью, все еще происходят и не предотвращаются", - сказал телеканалу житель афганской столицы по имени Шуджа.Другой кабулец Мохаммад Юнус подтвердил, что ограбления происходят, хотя все ожидали значительного снижения таких случаев при власти талибов. Столичные жители призывают действующие власти принять меры против преступных элементов и их деятельности, отмечает телеканал.В свою очередь представитель афганского МВД Саид Хости сообщил, что за последние две недели в стране было арестовано более 100 человек, в том числе по делам о грабежах и похищениях.В начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

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кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд