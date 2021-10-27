Афганистану будет трудно вернуться на международную арену, заявил Лавров
Лавров: Афганистану будет трудно вернуться на международную арену, но это реально
© AP Photo / Wali SabawoonКабул
© AP Photo / Wali Sabawoon
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Афганистану при новых властях будет трудно вернуться на международную арену, однако эту задачу выполнить реально, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Теперь у власти в Кабуле – новая администрация. Такова объективная действительность. Перед страной открывается реальная, хотя и труднодостижимая возможность вернуться на международную арену в качестве ответственного и мирного государства", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана, проходящей 27 октября в Тегеране.
По его словам, Москва с уважением относится к обозначенным новыми властями Афганистана целям стабилизировать военно-политическую обстановку, включить во временное правительство представителей национальных меньшинств и политических сил, провести впоследствии всеобщие выборы.
"Отмечаем усилия по возобновлению деятельности органов государственного управления, созданию регулярной армии, обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий", - добавил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия не склонна навязывать кому-либо свои советы или рекомендации, однако указал на жизненную необходимость максимально учитывать интересы всех основных этнополитических сил страны.
"Именно поэтому мы твердо и последовательно поддерживаем создание подлинно инклюзивного афганского правительства. Граждане должны знать, что их права и законные чаяния не на словах, а на деле реализуются и будут защищены буквой закона – разумеется, при уважении и учете местных традиций и обычаев", - заявил Лавров.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.