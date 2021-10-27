https://ria.ru/20211027/afganistan-1756452679.html

Афганистану будет трудно вернуться на международную арену, заявил Лавров

Афганистану будет трудно вернуться на международную арену, заявил Лавров - РИА Новости, 27.10.2021

Афганистану будет трудно вернуться на международную арену, заявил Лавров

Афганистану при новых властях будет трудно вернуться на международную арену, однако эту задачу выполнить реально, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:01

2021-10-27T12:01

2021-10-27T12:01

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Афганистану при новых властях будет трудно вернуться на международную арену, однако эту задачу выполнить реально, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Теперь у власти в Кабуле – новая администрация. Такова объективная действительность. Перед страной открывается реальная, хотя и труднодостижимая возможность вернуться на международную арену в качестве ответственного и мирного государства", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана, проходящей 27 октября в Тегеране.По его словам, Москва с уважением относится к обозначенным новыми властями Афганистана целям стабилизировать военно-политическую обстановку, включить во временное правительство представителей национальных меньшинств и политических сил, провести впоследствии всеобщие выборы."Отмечаем усилия по возобновлению деятельности органов государственного управления, созданию регулярной армии, обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий", - добавил Лавров.Министр подчеркнул, что Россия не склонна навязывать кому-либо свои советы или рекомендации, однако указал на жизненную необходимость максимально учитывать интересы всех основных этнополитических сил страны."Именно поэтому мы твердо и последовательно поддерживаем создание подлинно инклюзивного афганского правительства. Граждане должны знать, что их права и законные чаяния не на словах, а на деле реализуются и будут защищены буквой закона – разумеется, при уважении и учете местных традиций и обычаев", - заявил Лавров.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

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в мире, оон, талибан, тегеран (город), афганистан, москва, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд