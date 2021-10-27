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Террористами в Афганистане манипулируют извне, заявил Лавров
Террористами в Афганистане манипулируют извне, заявил Лавров - РИА Новости, 27.10.2021
Террористами в Афганистане манипулируют извне, заявил Лавров
Находящиеся на территории Афганистана международные террористические группировки манипулируются извне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:55
2021-10-27T12:01
в мире
афганистан
талибан
тегеран (город)
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Находящиеся на территории Афганистана международные террористические группировки манипулируются извне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Очевидно, что без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, с международными террористическими группировками, окопавшимися на территории Афганистана и манипулируемыми извне, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику – особенно со странами-соседями, которые в первую очередь находятся под прицелом этих деструктивных сил", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана, проходящей 27 октября в Тегеране.По его словам, Россия в этой связи планирует использовать весь имеющийся в ее распоряжении международный и региональный инструментарий – ресурсы ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур.Лавров также подчеркнул, что сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку "под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы"."Достичь этой цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане. В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возращения афганцев на родину", - отметил министр.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211026/ataki-1756351795.html
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в мире, афганистан, талибан, тегеран (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
11:55 27.10.2021 (обновлено: 12:01 27.10.2021)
 
Террористами в Афганистане манипулируют извне, заявил Лавров

Лавров: террористическими группировками в Афганистане манипулируют извне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Находящиеся на территории Афганистана международные террористические группировки манипулируются извне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Очевидно, что без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, с международными террористическими группировками, окопавшимися на территории Афганистана и манипулируемыми извне, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику – особенно со странами-соседями, которые в первую очередь находятся под прицелом этих деструктивных сил", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана, проходящей 27 октября в Тегеране.
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По его словам, Россия в этой связи планирует использовать весь имеющийся в ее распоряжении международный и региональный инструментарий – ресурсы ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур.
Лавров также подчеркнул, что сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку "под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы".
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"Достичь этой цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане. В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возращения афганцев на родину", - отметил министр.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреАфганистанТалибанТегеран (город)МоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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