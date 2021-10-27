https://ria.ru/20211027/afganistan-1756451151.html

Террористами в Афганистане манипулируют извне, заявил Лавров

Террористами в Афганистане манипулируют извне, заявил Лавров - РИА Новости, 27.10.2021

Террористами в Афганистане манипулируют извне, заявил Лавров

Находящиеся на территории Афганистана международные террористические группировки манипулируются извне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:55

2021-10-27T11:55

2021-10-27T12:01

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Находящиеся на территории Афганистана международные террористические группировки манипулируются извне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Очевидно, что без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, с международными террористическими группировками, окопавшимися на территории Афганистана и манипулируемыми извне, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику – особенно со странами-соседями, которые в первую очередь находятся под прицелом этих деструктивных сил", - сказал министр в ходе выступления на встрече стран-соседей Афганистана, проходящей 27 октября в Тегеране.По его словам, Россия в этой связи планирует использовать весь имеющийся в ее распоряжении международный и региональный инструментарий – ресурсы ООН, ШОС, ОДКБ, других многосторонних структур.Лавров также подчеркнул, что сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку "под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы"."Достичь этой цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане. В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возращения афганцев на родину", - отметил министр.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211026/ataki-1756351795.html

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в мире, афганистан, талибан, тегеран (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия