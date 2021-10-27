https://ria.ru/20211027/afganistan-1756428398.html

США хотят переключить внимание с Афганистана на Иран, заявил эксперт

США хотят переключить внимание с Афганистана на Иран, заявил эксперт - РИА Новости, 27.10.2021

США хотят переключить внимание с Афганистана на Иран, заявил эксперт

США своими заявлениями о необходимости скорейшего возобновления переговоров по ядерной программе Ирана хотят переключить внимание с афганского сюжета на... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:07

2021-10-27T10:07

2021-10-27T10:07

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США своими заявлениями о необходимости скорейшего возобновления переговоров по ядерной программе Ирана хотят переключить внимание с афганского сюжета на иранский, заявил РИА Новости профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН, доктор исторических наук Владимир Юртаев.Ранее сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США хотят немедленного возобновления переговоров о восстановлении иранской ядерной сделки и предупреждают, что "окно" для дипломатического решения проблемы постепенно закрывается.По мнению эксперта, американцам надо было каким-то образом отвлечь внимание мировой общественности от афганского вопроса,. "Сейчас администрация (президента Джо) Байдена осознала, что есть удачный, как они считают, ход, чтобы переключить внимание с афганского сюжета на иранский сюжет", - заявил Юртаев.Он также напомнил, что администрация Байдена с самого начала нацелилась на преодоление наследия Дональда Трампа, который в одностороннем порядке вышел из СВПД. Кроме того, с точки зрения госдепартамента США, само по себе промедление с возвратом за стол переговоров позволяет Ирану еще больше продвинуться к программе военного атома, отметил Юртаев.Что касается Ирана, то новый курс правительства (нового президента Ибрахима) Раиси еще не был объявлен. "Иран еще до конца не определился в этом вопросе, я так понимаю, почему иранцы пролонгируют свое возвращение за стол переговоров. Им надо определиться внутри своей собственной страны", - заявил эксперт, подчеркнув, что Тегеран никогда не идет на поводу у внешнего давления, как бы серьезно оно не обставлялось.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне. -0-

https://ria.ru/20211014/ssha-1754585598.html

https://ria.ru/20211005/sanktsii-1753100324.html

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в мире, тегеран (город), афганистан, франция, мид ирана, рудн, дональд трамп, нед прайс, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия