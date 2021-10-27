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Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию
Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию - РИА Новости, 27.10.2021
Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию
Украинский адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец сообщил, что по прилёту в аэропорт Тбилиси его отказались пускать в страну и... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:56
2021-10-27T12:56
в мире
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михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Украинский адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец сообщил, что по прилёту в аэропорт Тбилиси его отказались пускать в страну и отправили без паспорта обратно в Киев."Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс ). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину. Стюардесса называет меня "депортированный пассажир", - написал адвокат на своей странице в Facebook. По его словам, "без паспорта он возвращается в Киев".Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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в мире, украина, киев, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
12:56 27.10.2021
 
Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию

Адвоката Саакашвили Грушовца не пустили в Грузию и отправили без паспорта обратно в Киев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Украинский адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец сообщил, что по прилёту в аэропорт Тбилиси его отказались пускать в страну и отправили без паспорта обратно в Киев.
"Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс ). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину. Стюардесса называет меня "депортированный пассажир", - написал адвокат на своей странице в Facebook. По его словам, "без паспорта он возвращается в Киев".
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Тюрьма, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 17:45
В тюрьме, где содержится Саакашвили, заперли и затемнили окна на его этаже
 
В миреУкраинаКиевГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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