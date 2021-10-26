18:47 26.10.2021 (обновлено: 20:15 26.10.2021)
Как завязать галстук: пошаговая инструкция с фото — основные узлы
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Галстук — важный элемент гардероба каждого мужчины, предпочитающего деловой стиль. Существует множество простых и сложных способов завязывать узел. Пошаговая инструкция с фото, как правильно завязать галстук, — в материале РИА Новости.
Что нужно знать о галстуке
Галстук (в переводе с немецкого halstuch — "шейный платок") — классический мужской аксессуар, который применялся еще в древности. Предшественники галстука появились в Китае в конце III века до нашей эры. Тогда они больше походили на платки и были атрибутом военных.
Со временем тенденции менялись, повязка на шее приобретала разные формы. Но ее роль была примерно одинаковой — украшать образ и обозначать статус своего носителя.
Сегодня галстук надевают как на важные мероприятия, так в повседневной жизни. Способов завязывания узла насчитывается более 85, но пользуются популярностью лишь некоторые из них.
Общие правила завязывания галстука
Каждый узел — это особая техника, которая должна сочетаться с моделью выбранного галстука. Во время завязывания аксессуара стоит придерживаться нескольких правил:
- —завязывать галстук нужно только на воротнике рубашки, чтобы получить наилучшую форму узла;
- —узкий край аксессуара должен быть короче широкого;
- —не стоит сильно затягивать галстук на шее, перекрывая дыхание и создавая складки на воротнике;
- —узел должен получиться "собранным" на вид — не перетянутым или расслабленным;
- —для официального дресс-кода кончик галстука должен достигать ремня, но не перекрывать его;
- —для сложных узлов стоит использовать аксессуар из тонких тканей.
Самые популярные узлы
Так сложилось, что из всех видов узлов наиболее популярны:
- —"Кент";
- —"Четвертной";
- —"Принц Альберт";
- —"Кельвин";
- —"Пратт";
- —"Полувиндзор";
- —"Виндзор";
- —галстук-бабочка;
- —"Святой Андрей";
- —"Никки";
- —"Ориентал".
Связано это с тем, что при завязывании галстука более сложными способами возрастает вероятность ошибки. Многим не удается сделать красивый узел не только с первого, но и со второго и третьего раза.
"Кент", или простой узел
"Кент" — самый легкий узел, с которого можно начать процесс знакомства с галстуками. Он не требует большого количества оборотов и сочетается с аксессуарами из толстых тканей (твид, шерсть и так далее). Во время завязывания широкий конец галстука является рабочей частью, в то время как узкий находится на одном месте. Такой узел подойдет как под классический стиль одежды, так и под неформальный.
© ИнфографикаУзел "Кент"
© Инфографика
Узел "Кент"
Пошаговая инструкция:
- 1Обернуть галстук вокруг шеи швом наружу, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край — ниже узкой.
- 2Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
- 3Пропустить широкую часть под узкую. Снова взять в руки широкую и провести с правой стороны на левую, тем самым оборачивая узкую часть.
- 4Продеть широкий конец в ворот галстука (отверстие) наверх.
- 5Не затягивая узел, создать левой рукой небольшую петлю на передней части узла. Правой рукой продеть широкую часть в петлю спереди.
- 6Не туго затянуть узел и поправить при необходимости.
"Четвертной"
"Четвертной" узел относится к числу универсальных и подходит под все модели костюмов и сорочек. Он также прост в завязывании, как и "Кент", но более симметричен.
© Инфографика"Четвертной" узел
© Инфографика
"Четвертной" узел
Пошаговая инструкция:
- 1Обернуть галстук вокруг шеи швом внутрь, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край — ниже узкой.
- 2Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
- 3Продеть широкую часть под галстуком наверх.
- 4Опустить широкий конец с правой стороны от узла и продеть справа налево.
- 5Обернуть узкую часть широкой и пропустить ее наверх, контролируя небольшую петлю левой рукой.
- 6Продеть широкий конец в петлю спереди.
- 7Не туго завязать галстук.
"Принц Альберт"
Этот узел имеет легкую асимметрию и выглядит более объемным по сравнению с простым. Его отличие от "Кента" лишь в том, что требуется двойное перекручивание при завязывании, оттого его еще часто называют "двойной простой".
© ИнфографикаУзел "Принц Альберт"
© Инфографика
Узел "Принц Альберт"
Пошаговая инструкция:
- 1Обернуть галстук вокруг шеи швом внутрь, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край — ниже узкой.
- 2Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
- 3Пропустить широкую часть под узкую.
- 4Снова взять в руки широкую часть и провести с правой стороны на левую, тем самым оборачивая узкую часть. Если галстук из тонкой ткани, то можно обернуть третий раз для большей объемности.
- 5Повторить действие под номером четыре.
- 6Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
- 7Продеть широкий конец наверх.
- 8Не затягивая узел, создать левой рукой небольшую петлю на передней части узла. Правой рукой продеть широкую часть в петлю спереди.
- 9Не туго затянуть узел и поправить при необходимости.
"Пратт", или узел Шелби
"Пратт" чем-то схож с узлом "Виндзор" и удачно сочетается с широкими и короткими моделями галстуков. Чаще всего такой вариант завязывания подходит под средний воротник с закругленными углами.
© ИнфографикаУзел "Пратт"
© Инфографика
Узел "Пратт"
Пошаговая инструкция:
- 1Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу. Тонкая часть при этом должна доставать до пупка.
- 2Узкий край перекрестить с широким налево.
- 3Завернуть широкий конец вверх за ворот галстука.
- 4Вытянуть рабочую часть в правую сторону.
- 5Перетянуть широкую часть спереди над узкой влево.
- 6Завернуть широкий конец снизу вверх за ворот галстука, образуя петлю.
- 7Опустить рабочую часть в петлю.
- 8Затянуть галстук.
"Кельвин"
"Кельвин" — элегантный вид узла, который подходит как под классические сорочки, так и под рубашки с коротким воротником.
© ИнфографикаУзел "Кельвин"
© Инфографика
Узел "Кельвин"
Пошаговая инструкция:
- 1Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу. Тонкая часть при этом должна доставать до пупка.
- 2Узкий край перекрестить с широким налево.
- 3Завернуть широкую часть над узкой влево.
- 4Обернуть узкий край широким направо.
- 5Снова повторить для образования небольшой петли.
- 6Пустить широкий конец вверх.
- 7Рабочую часть направить в петлю.
- 8Затянуть узел и расправить при необходимости.
"Полувиндзор"
Один из простых видов узлов, который можно носить с разными видами сорочек и преимущественно с широкими моделями аксессуаров. Особенность техники — небольшая ямочка в галстуке, которая образовывается в конце завязывания.
© ИнфографикаУзел "Полувиндзор"
© Инфографика
Узел "Полувиндзор"
Пошаговая инструкция:
- 1Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом внутрь.
- 2Узкий край перекрестить с широким налево.
- 3Завернуть широкую часть над узкой влево.
- 4Затем продеть рабочий конец наверх вправо и опустить.
- 5Переместить широкий край над узлом в левую сторону, образуя петлю.
- 6Завернуть широкий конец вверх влево.
- 7Вдеть рабочую часть в петлю.
- 8Затянуть галстук.
"Виндзор"
"Виндзор", или "Двойной Виндзор", — представитель больших узлов, который часто присутствует в классических образах. Он симметричный, ровный и сочетается с тонкими тканями галстуков. Важно иметь в виду, что в этом случае длина аксессуара должна быть на четыре-пять сантиметров больше стандартной, чтобы конечный узел получился удачным.
© ИнфографикаУзел "Виндзор"
© Инфографика
Узел "Виндзор"
Пошаговая инструкция:
- 1Накинуть галстук на шею, чтобы узкий конец был справа швом внутрь.
- 2Узкий край перекрестить с широким налево.
- 3Широкий конец завести через ворот галстука наверх.
- 4Рабочую часть опустить влево и провести под узлом.
- 5Завести широкий конец за узкий.
- 6Широкую часть пустить за ворот галстука.
- 7Обернуть этой же частью вниз.
- 8Рабочий конец направить вправо над узлом.
- 9Пустить под ворот галстука наверх.
- 10Опустить конец через петлю.
- 11Затянуть узел и при необходимости поправить.
"Ориентал"
По-другому этот узел зовут "восточным" из-за того, что он родом из стран Азии. Считается одним из самых простых, но в то же время не набрал большой популярности из-за сложности развязывания (он не самоосвобождающийся). Такой вариант узла лучше всего сочетается с широкими моделями из "тяжелых" тканей.
© ИнфографикаУзел "Ориентал"
© Инфографика
Узел "Ориентал"
Пошаговая инструкция:
- 1Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу и короче широкого.
- 2Перекрестить две части так, чтобы узкая была поверх широкой.
- 3Завернуть широкий конец в левую сторону через узкую часть.
- 4Провести рабочий край через ворот галстука.
- 5Продеть в петлю.
- 6Завязать галстук и расправить.
"Святой Андрей"
Элегантный узел выполняется в форме креста и подходит к тонким и плотным тканям с рисунком. Несмотря на свой большой объем, аксессуар смотрится аккуратно и получается узким в финальном виде, поэтому подходит для рубашек, имеющих воротники с расставленными уголками.
© ИнфографикаУзел "Святой Андрей"
© Инфографика
Узел "Святой Андрей"
Пошаговая инструкция:
- 1Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу и короче широкого.
- 2Перекрестить две части так, чтобы узкая часть была поверх широкой.
- 3Обернуть широким концом узкую вправо.
- 4Этот же край пустить наверх.
- 5Рабочую часть завести за ворот галстука наверх.
- 6Направить край вниз в левую сторону.
- 7Перекинуть широкий конец вокруг узла вправо.
- 8Поднять рабочую часть за ворот галстука и провести в петлю.
- 9Затянуть и расправить галстук.
"Никки"
Этот узел чем-то напоминает форму треугольника или пирамиды и сохраняет длину ткани во время завязывания. Сорочка для такого варианта должна быть с узким воротником, а сам материал галстука не сильно плотным.
© ИнфографикаУзел "Никки"
© Инфографика
Узел "Никки"
Пошаговая инструкция:
- 1Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу и короче широкого.
- 2Перекрестить две части так, чтобы узкая была поверх широкой.
- 3Широкий край поднять и провести за ворот галстука.
- 4Рабочую часть опустить в левую сторону.
- 5Перекинуть над узким краем в правую.
- 6Поднять широкий конец через ворот галстука.
- 7Продеть в петлю.
- 8Затянуть и расправить галстук.
Галстук-бабочка
Несмотря на то что бабочки часто продаются в готовом виде, иногда приходится завязывать такой узел самостоятельно. Для этого существуют галстуки специальной формы. Такой аксессуар носят со смокингами и фраками, но и в неформальном стиле его также используют.
© ИнфографикаГалстук-бабочка
© Инфографика
Галстук-бабочка
Пошаговая инструкция:
- 1Расположить ткань на шее швом внутрь, при этом левая часть должна быть короче правой.
- 2Перекинуть правый конец над левым.
- 3Длинную часть провести под петлей наверх.
- 4Короткую часть сложить в три слоя гармошкой.
- 5Длинный конец опустить из петли над гармошкой, придерживаясь центра.
- 6Сложить длинную часть в три слоя гармошкой.
- 7Закинуть рабочую часть на плечо и свернуть, чтобы сгиб приходился на широкий край.
- 8В сформированную петлю протянуть правый край.
- 9Потянуть бабочку за два крыла.
- 10Расправить готовый галстук.
Редкие узлы
Считается, что чем сложнее узел, тем эффектнее он выглядит. Необычно завязанный аксессуар способен привлечь к себе внимание и повысить "цену" образа. Но незадача заключается в том, что такие узлы требуют больше времени для их создания, поэтому для них нужны сноровка и терпение.
"Тринити"
Тринити — сложный, но набирающий популярность вид узла. Благодаря своей шестиугольной форме помогает выделиться из массы и подходит для носки на рубашке с острым воротником. Способ завязывания, в отличие от простых узлов, предусматривает работу с узким концом аксессуара (также как у "Элдриджа") и выполняется в 13 шагов.
© ИнфографикаУзел "Тринити"
© Инфографика
Узел "Тринити"
Пошаговая инструкция:
- 1Поместить галстук на шею швами внутрь так, чтобы справа был более короткий широкий край.
- 2Перекрестить узкую часть с широкой.
- 3Поднять рабочий край к подбородку.
- 4Перекинуть узкий конец через ворот галстука и направить вниз по правой стороне.
- 5Широкий край повернуть в правую сторону.
- 6Узкий конец поднять.
- 7Перекинуть узкую часть через ворот галстука и опустить с уклоном направо.
- 8Обвить широкую часть рабочей и поднять к вороту галстука.
- 9Направить рабочий край вниз, продевая через узел.
- 10Повернуть этот же край в правую сторону.
- 11Через петлю продеть узкую часть, завернув ее под широкую концом вправо.
- 12Затянуть узел и спрятать узкий конец под воротником.
- 13Расправить галстук.
"Элдридж"
Один из необычных способов завязывания узлов. Он относительно молод — 2007 года "рождения". Подходит для средних и больших воротников рубашек и вяжется в 15 шагов.
© ИнфографикаУзел "Элдридж"
© Инфографика
Узел "Элдридж"
Пошаговая инструкция:
- 1Накинуть на шею изделие швами внутрь так, чтобы широкий конец был справа и короче узкой части.
- 2Перекрестить узкий конец над широким.
- 3Обернуть широкой частью галстук слева направо.
- 4Потянуть узкий край к шее и запустить в ворот галстука.
- 5Обернуть воротник и вытащить узкую часть влево.
- 6Переложить широкий конец слева направо и продеть под воротом галстука.
- 7Потянуть узкий край вниз в левую сторону и продеть под широким.
- 8Провести узкую часть через петлю на стороне узла.
- 9Потянуть и слегка затянуть узкий конец с акцентом влево.
- 10Закинуть рабочую часть под воротник влево вниз.
- 11Этот же конец снова закинуть под воротник, перемещая слева направо, при этом его вытянув в правую сторону.
- 12Продеть через петлю узкую часть на стороне узла.
- 13Потянуть за узкий край, слегка затягивая.
- 14Оставшийся узкий конец спрятать в воротник рубашки.
- 15Поправить готовый галстук.
"Ван Вейк"
Этот узел отличается своей удлиненной и асимметричной формой. Он чем-то схож со спиралью и также считается сложным — выполняется в 11 шагов.
© ИнфографикаУзел "Ван Вейк"
© Инфографика
Узел "Ван Вейк"
Пошаговая инструкция:
- 1Поместить галстук на шею швами внутрь так, чтобы справа был более короткий узкий край.
- 2Перекрестить широкий край с узким вправо.
- 3Завернуть широкую часть в левую сторону вниз под узкой.
- 4Обернуть широкую часть сверху над узкой в правую сторону.
- 5Повторить оборот внизу.
- 6Закончить оборот сверху вправо вокруг короткого края.
- 7Снова повторить оборот снизу широкой частью.
- 8Перекинуть эту же часть сверху в правую сторону.
- 9Пустить широкую часть в петлю, не затягивая до конца, чтобы получилось небольшое отверстие.
- 10Опустить рабочий край через отверстие вниз.
- 11Затянуть узел широким концом вниз и расправить галстук.
"Ганновер"
Правильный, симметричный узел в форме треугольника большого размера, который носится только с широким воротником и завязывается в 11 шагов. Для создания этого узла рекомендуется использовать тонкие ткани, чтобы галстук смотрелся более изящно.
© ИнфографикаУзел "Ганновер"
© Инфографика
Узел "Ганновер"
Пошаговая инструкция:
- 1Поместить галстук на шею швами наружу так, чтобы справа был более короткий узкий край.
- 2Скрестить оба конца так, чтобы широкий край был под узким.
- 3Рабочую часть перекинуть через узкую вправо.
- 4Поднять широкий конец вверх через ворот галстука.
- 5Опустить вниз через правую сторону.
- 6Обернуть широкий край вокруг узкого.
- 7Поместить широкий конец за ворот еще раз.
- 8Направить рабочий край вниз в правую сторону, при этом сильно не затягивая.
- 9Обернуть широкую часть вокруг узкой влево.
- 10Направить рабочий край через ворот галстука и опустить через петлю.
- 11Затянуть и расправить аксессуар.
К редким узлам также относят: "Платтсбург", "Гранчестер", "Крестовый", "Диагональ", "Виллароза", "Онассис", "Висмара", "Кавендиш", "Манхэттен", "Мюррелл", "Пластрон", "Меровингов" и другие.
"Балтус"
Внушительный размер узла заметно отличает его от других. Большое количество оборотов делает его самым крупным из всех, поэтому процесс завязывания предполагает использование тонких и эластичных тканей.
© ИнфографикаУзел "Балтус"
© Инфографика
Узел "Балтус"
Пошаговая инструкция:
- 1Поместить галстук на шею швами наружу так, чтобы справа был более короткий узкий край.
- 2Перекинуть широкий край под узкий.
- 3Поднять широкую часть.
- 4Завести ее за ворот галстука и опустить в правую сторону.
- 5Обернуть рабочий край через ворот еще раз.
- 6Опустить широкий край вниз в левую сторону.
- 7Снова поднять широкий конец и заправить за ворот галстука.
- 8Опустить эту же часть через правую сторону.
- 9Обернуть рабочий край влево поверх узкой части.
- 10Заправить широкую часть за ворот.
- 11Этот же конец пропустить через петлю.
- 12Завязать галстук и расправить.
Галстук на резинке
Галстук на резинке — аксессуар, который особенно актуален не только для взрослых мужчин, но и мальчиков. Не нужно подбирать узел и учиться разным способам, когда можно купить уже готовое украшение, которое достаточно застегнуть на шее.
Самые популярные галстуки на резинке:
- —классический;
- —бант;
- —бабочка.
Особенно часто такие аксессуары включают в обязательную школьную форму, чтобы ребенок мог быстро собраться без чьей-либо помощи.
Как выбрать галстук
Чтобы определиться с моделью галстука, в первую очередь нужно начать с анализа своего гардероба — какие рубашки и костюмы носятся чаще других, какие у них расцветки и из каких материалов они изготовлены. Аксессуар должен сочетаться с другой одеждой по таким параметрам, как длина, цвет, рисунок и материал.
Длина галстука
Стилисты утверждают, что, по правилам, галстук должен достигать ремня и немного касаться своим краем пряжки, но при этом ее не перекрывать полностью. Иногда можно пренебречь этим правилом в неформальном стиле, но это не всегда может смотреться эстетично.
Существует таблица соотношения роста мужчины и рекомендуемой длины галстука:
Рост мужчины
Длина галстука
Ширина галстука
До 178 см
135-145 см
6-9 см
От 179 до 188 см
до 150 см
7-10 см
Свыше 189 см
155-165 см
7-10 см
Цвет галстука
Не стоит выбирать один цвет для всех деталей образа, следует отдавать предпочтение галстукам разных оттенков. Аксессуар должен быть заметен на фоне других вещей, поэтому под яркие и темные галстуки подходят рубашки светлых и спокойных тонов. А если был сделан выбор в пользу темного костюма и сорочки, то можно сыграть на контрасте и подобрать более светлую модель галстука.
Рисунок галстука
Если был приобретен галстук с принтом, то одежда должна быть однотонной и гармонирующей с ним. Но если хочется поэкспериментировать, то можно попробовать сочетание мелких и крупных рисунков. К классическим вариантам принта на галстуке относят диагональную полоску, горошек, квадраты и линии. Для неформальной обстановки можно подобрать аксессуар с более необычными принтами — цветы, шутливые надписи, животные, мультяшные герои и так далее.
Материал галстука
Внешний вид аксессуара напрямую зависит от качества и текстуры материала. Обычно галстук выполняется из натуральных тканей — хлопка, шерсти, шелка или льна. Если отдать предпочтение искусственным, например полиэстеру, то есть риск удешевить образ и к тому же потратить деньги впустую. Такой аксессуар выдержит максимум несколько стирок.
Для зимних и осенних образов лучше подходит галстук из шерсти или тяжелого шелка. А для весенне-летних — хлопковые или льняные ткани.
Как правильно носить галстук
Совсем не факт, что если галстук и рубашка принадлежат к одному официальному стилю, то они хорошо сочетаются друг с другом. Важно соблюдать правила подбора цветов и материалов. Кроме того, существуют некоторые нюансы, которые стоит учесть во время ношения галстука.
- —Самое важное — галстук целесообразно подбирать к одежде, а не наоборот. Так будет проще собирать образы.
- —Узел должен подходить под форму лица. Например, выпуклые виды узлов гармоничнее смотрятся с пышными щеками и выпирающим лбом. В то время как более строгие узлы с четкой окантовкой подходят выступающим скулам и выраженному подбородку.
- —Галстук предпочтительно носят с пиджаком или жилетом. Но если на дворе лето, то допускается ношение галстука или бабочки только с рубашками неформального стиля (свободное облегание, закатанные рукава и так далее).
- —Нельзя забывать про фактуру тканей. Если рубашка из матового материала, то можно надеть галстук с глянцевым отливом.
- —Необходимо заправлять узкий конец галстука в пришитую петлю или воротник, чтобы тот не болтался и не выглядывал за основную часть аксессуара.