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https://ria.ru/20211026/galstuk-1756162442.html
Как завязать галстук: пошаговая инструкция с фото — основные узлы
Как завязать галстук пошагово: фото, способы, узлы и простая инструкция
Как завязать галстук: пошаговая инструкция с фото — основные узлы
Галстук — важный элемент гардероба каждого мужчины, предпочитающего деловой стиль. Существует множество простых и сложных способов завязывать узел. Пошаговая... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:47
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мода
стиль
одежда
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Галстук — важный элемент гардероба каждого мужчины, предпочитающего деловой стиль. Существует множество простых и сложных способов завязывать узел. Пошаговая инструкция с фото, как правильно завязать галстук, — в материале РИА Новости.Что нужно знать о галстукеГалстук (в переводе с немецкого halstuch — "шейный платок") — классический мужской аксессуар, который применялся еще в древности. Предшественники галстука появились в Китае в конце III века до нашей эры. Тогда они больше походили на платки и были атрибутом военных.Со временем тенденции менялись, повязка на шее приобретала разные формы. Но ее роль была примерно одинаковой — украшать образ и обозначать статус своего носителя.Сегодня галстук надевают как на важные мероприятия, так в повседневной жизни. Способов завязывания узла насчитывается более 85, но пользуются популярностью лишь некоторые из них.Общие правила завязывания галстукаКаждый узел — это особая техника, которая должна сочетаться с моделью выбранного галстука. Во время завязывания аксессуара стоит придерживаться нескольких правил:Самые популярные узлыТак сложилось, что из всех видов узлов наиболее популярны:Связано это с тем, что при завязывании галстука более сложными способами возрастает вероятность ошибки. Многим не удается сделать красивый узел не только с первого, но и со второго и третьего раза."Кент", или простой узел"Кент" — самый легкий узел, с которого можно начать процесс знакомства с галстуками. Он не требует большого количества оборотов и сочетается с аксессуарами из толстых тканей (твид, шерсть и так далее). Во время завязывания широкий конец галстука является рабочей частью, в то время как узкий находится на одном месте. Такой узел подойдет как под классический стиль одежды, так и под неформальный.Пошаговая инструкция:"Четвертной""Четвертной" узел относится к числу универсальных и подходит под все модели костюмов и сорочек. Он также прост в завязывании, как и "Кент", но более симметричен.Пошаговая инструкция:"Принц Альберт"Этот узел имеет легкую асимметрию и выглядит более объемным по сравнению с простым. Его отличие от "Кента" лишь в том, что требуется двойное перекручивание при завязывании, оттого его еще часто называют "двойной простой".Пошаговая инструкция:"Пратт", или узел Шелби"Пратт" чем-то схож с узлом "Виндзор" и удачно сочетается с широкими и короткими моделями галстуков. Чаще всего такой вариант завязывания подходит под средний воротник с закругленными углами.Пошаговая инструкция:"Кельвин""Кельвин" — элегантный вид узла, который подходит как под классические сорочки, так и под рубашки с коротким воротником.Пошаговая инструкция:"Полувиндзор"Один из простых видов узлов, который можно носить с разными видами сорочек и преимущественно с широкими моделями аксессуаров. Особенность техники — небольшая ямочка в галстуке, которая образовывается в конце завязывания.Пошаговая инструкция:"Виндзор""Виндзор", или "Двойной Виндзор", — представитель больших узлов, который часто присутствует в классических образах. Он симметричный, ровный и сочетается с тонкими тканями галстуков. Важно иметь в виду, что в этом случае длина аксессуара должна быть на четыре-пять сантиметров больше стандартной, чтобы конечный узел получился удачным.Пошаговая инструкция:"Ориентал"По-другому этот узел зовут "восточным" из-за того, что он родом из стран Азии. Считается одним из самых простых, но в то же время не набрал большой популярности из-за сложности развязывания (он не самоосвобождающийся). Такой вариант узла лучше всего сочетается с широкими моделями из "тяжелых" тканей.Пошаговая инструкция:"Святой Андрей"Элегантный узел выполняется в форме креста и подходит к тонким и плотным тканям с рисунком. Несмотря на свой большой объем, аксессуар смотрится аккуратно и получается узким в финальном виде, поэтому подходит для рубашек, имеющих воротники с расставленными уголками.Пошаговая инструкция:"Никки"Этот узел чем-то напоминает форму треугольника или пирамиды и сохраняет длину ткани во время завязывания. Сорочка для такого варианта должна быть с узким воротником, а сам материал галстука не сильно плотным.Пошаговая инструкция:Галстук-бабочкаНесмотря на то что бабочки часто продаются в готовом виде, иногда приходится завязывать такой узел самостоятельно. Для этого существуют галстуки специальной формы. Такой аксессуар носят со смокингами и фраками, но и в неформальном стиле его также используют.Пошаговая инструкция:Редкие узлыСчитается, что чем сложнее узел, тем эффектнее он выглядит. Необычно завязанный аксессуар способен привлечь к себе внимание и повысить "цену" образа. Но незадача заключается в том, что такие узлы требуют больше времени для их создания, поэтому для них нужны сноровка и терпение."Тринити"Тринити — сложный, но набирающий популярность вид узла. Благодаря своей шестиугольной форме помогает выделиться из массы и подходит для носки на рубашке с острым воротником. Способ завязывания, в отличие от простых узлов, предусматривает работу с узким концом аксессуара (также как у "Элдриджа") и выполняется в 13 шагов.Пошаговая инструкция:"Элдридж"Один из необычных способов завязывания узлов. Он относительно молод — 2007 года "рождения". Подходит для средних и больших воротников рубашек и вяжется в 15 шагов.Пошаговая инструкция:"Ван Вейк"Этот узел отличается своей удлиненной и асимметричной формой. Он чем-то схож со спиралью и также считается сложным — выполняется в 11 шагов.Пошаговая инструкция:"Ганновер"Правильный, симметричный узел в форме треугольника большого размера, который носится только с широким воротником и завязывается в 11 шагов. Для создания этого узла рекомендуется использовать тонкие ткани, чтобы галстук смотрелся более изящно.Пошаговая инструкция:К редким узлам также относят: "Платтсбург", "Гранчестер", "Крестовый", "Диагональ", "Виллароза", "Онассис", "Висмара", "Кавендиш", "Манхэттен", "Мюррелл", "Пластрон", "Меровингов" и другие."Балтус"Внушительный размер узла заметно отличает его от других. Большое количество оборотов делает его самым крупным из всех, поэтому процесс завязывания предполагает использование тонких и эластичных тканей.Пошаговая инструкция:Галстук на резинкеГалстук на резинке — аксессуар, который особенно актуален не только для взрослых мужчин, но и мальчиков. Не нужно подбирать узел и учиться разным способам, когда можно купить уже готовое украшение, которое достаточно застегнуть на шее.Самые популярные галстуки на резинке:Особенно часто такие аксессуары включают в обязательную школьную форму, чтобы ребенок мог быстро собраться без чьей-либо помощи.Как выбрать галстукЧтобы определиться с моделью галстука, в первую очередь нужно начать с анализа своего гардероба — какие рубашки и костюмы носятся чаще других, какие у них расцветки и из каких материалов они изготовлены. Аксессуар должен сочетаться с другой одеждой по таким параметрам, как длина, цвет, рисунок и материал.Длина галстукаСтилисты утверждают, что, по правилам, галстук должен достигать ремня и немного касаться своим краем пряжки, но при этом ее не перекрывать полностью. Иногда можно пренебречь этим правилом в неформальном стиле, но это не всегда может смотреться эстетично.Существует таблица соотношения роста мужчины и рекомендуемой длины галстука:Цвет галстукаНе стоит выбирать один цвет для всех деталей образа, следует отдавать предпочтение галстукам разных оттенков. Аксессуар должен быть заметен на фоне других вещей, поэтому под яркие и темные галстуки подходят рубашки светлых и спокойных тонов. А если был сделан выбор в пользу темного костюма и сорочки, то можно сыграть на контрасте и подобрать более светлую модель галстука.Рисунок галстукаЕсли был приобретен галстук с принтом, то одежда должна быть однотонной и гармонирующей с ним. Но если хочется поэкспериментировать, то можно попробовать сочетание мелких и крупных рисунков. К классическим вариантам принта на галстуке относят диагональную полоску, горошек, квадраты и линии. Для неформальной обстановки можно подобрать аксессуар с более необычными принтами — цветы, шутливые надписи, животные, мультяшные герои и так далее.Материал галстукаВнешний вид аксессуара напрямую зависит от качества и текстуры материала. Обычно галстук выполняется из натуральных тканей — хлопка, шерсти, шелка или льна. Если отдать предпочтение искусственным, например полиэстеру, то есть риск удешевить образ и к тому же потратить деньги впустую. Такой аксессуар выдержит максимум несколько стирок.Для зимних и осенних образов лучше подходит галстук из шерсти или тяжелого шелка. А для весенне-летних — хлопковые или льняные ткани.Как правильно носить галстукСовсем не факт, что если галстук и рубашка принадлежат к одному официальному стилю, то они хорошо сочетаются друг с другом. Важно соблюдать правила подбора цветов и материалов. Кроме того, существуют некоторые нюансы, которые стоит учесть во время ношения галстука.
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мода, стиль, одежда, россия
18:47 26.10.2021 (обновлено: 20:15 26.10.2021)
 

Как завязать галстук: пошаговая инструкция с фото — основные узлы

© Depositphotos / AllaSerebrinaДевушка завязывает мужчине галстук
Девушка завязывает мужчине галстук - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Галстук — важный элемент гардероба каждого мужчины, предпочитающего деловой стиль. Существует множество простых и сложных способов завязывать узел. Пошаговая инструкция с фото, как правильно завязать галстук, — в материале РИА Новости.

Что нужно знать о галстуке

Галстук (в переводе с немецкого halstuch — "шейный платок") — классический мужской аксессуар, который применялся еще в древности. Предшественники галстука появились в Китае в конце III века до нашей эры. Тогда они больше походили на платки и были атрибутом военных.
© Pixabay / TooMuchCoffeeManГалстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / TooMuchCoffeeMan
Галстуки
Со временем тенденции менялись, повязка на шее приобретала разные формы. Но ее роль была примерно одинаковой — украшать образ и обозначать статус своего носителя.
Сегодня галстук надевают как на важные мероприятия, так в повседневной жизни. Способов завязывания узла насчитывается более 85, но пользуются популярностью лишь некоторые из них.

Общие правила завязывания галстука

Каждый узел — это особая техника, которая должна сочетаться с моделью выбранного галстука. Во время завязывания аксессуара стоит придерживаться нескольких правил:
  • завязывать галстук нужно только на воротнике рубашки, чтобы получить наилучшую форму узла;
  • узкий край аксессуара должен быть короче широкого;
  • не стоит сильно затягивать галстук на шее, перекрывая дыхание и создавая складки на воротнике;
  • узел должен получиться "собранным" на вид — не перетянутым или расслабленным;
  • для официального дресс-кода кончик галстука должен достигать ремня, но не перекрывать его;
  • для сложных узлов стоит использовать аксессуар из тонких тканей.
© Pixabay / BMACCЗавязывание галстука
Завязывание галстука - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / BMACC
Завязывание галстука

Самые популярные узлы

Так сложилось, что из всех видов узлов наиболее популярны:
  • "Кент";
  • "Четвертной";
  • "Принц Альберт";
  • "Кельвин";
  • "Пратт";
  • "Полувиндзор";
  • "Виндзор";
  • галстук-бабочка;
  • "Святой Андрей";
  • "Никки";
  • "Ориентал".
Связано это с тем, что при завязывании галстука более сложными способами возрастает вероятность ошибки. Многим не удается сделать красивый узел не только с первого, но и со второго и третьего раза.
© Pixabay / It is NOT permitted to sell my images with StockAgenciesГалстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / It is NOT permitted to sell my images with StockAgencies
Галстуки

"Кент", или простой узел

"Кент" — самый легкий узел, с которого можно начать процесс знакомства с галстуками. Он не требует большого количества оборотов и сочетается с аксессуарами из толстых тканей (твид, шерсть и так далее). Во время завязывания широкий конец галстука является рабочей частью, в то время как узкий находится на одном месте. Такой узел подойдет как под классический стиль одежды, так и под неформальный.
© ИнфографикаУзел "Кент"
Узел Кент
© Инфографика
Узел "Кент"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Обернуть галстук вокруг шеи швом наружу, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край — ниже узкой.
  2. 2
    Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
  3. 3
    Пропустить широкую часть под узкую. Снова взять в руки широкую и провести с правой стороны на левую, тем самым оборачивая узкую часть.
  4. 4
    Продеть широкий конец в ворот галстука (отверстие) наверх.
  5. 5
    Не затягивая узел, создать левой рукой небольшую петлю на передней части узла. Правой рукой продеть широкую часть в петлю спереди.
  6. 6
    Не туго затянуть узел и поправить при необходимости.

"Четвертной"

"Четвертной" узел относится к числу универсальных и подходит под все модели костюмов и сорочек. Он также прост в завязывании, как и "Кент", но более симметричен.
© Инфографика"Четвертной" узел
Четвертной узел
© Инфографика
"Четвертной" узел
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Обернуть галстук вокруг шеи швом внутрь, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край — ниже узкой.
  2. 2
    Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
  3. 3
    Продеть широкую часть под галстуком наверх.
  4. 4
    Опустить широкий конец с правой стороны от узла и продеть справа налево.
  5. 5
    Обернуть узкую часть широкой и пропустить ее наверх, контролируя небольшую петлю левой рукой.
  6. 6
    Продеть широкий конец в петлю спереди.
  7. 7
    Не туго завязать галстук.

"Принц Альберт"

Этот узел имеет легкую асимметрию и выглядит более объемным по сравнению с простым. Его отличие от "Кента" лишь в том, что требуется двойное перекручивание при завязывании, оттого его еще часто называют "двойной простой".
© ИнфографикаУзел "Принц Альберт"
Узел Принц Альберт
© Инфографика
Узел "Принц Альберт"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Обернуть галстук вокруг шеи швом внутрь, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край — ниже узкой.
  2. 2
    Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
  3. 3
    Пропустить широкую часть под узкую.
  4. 4
    Снова взять в руки широкую часть и провести с правой стороны на левую, тем самым оборачивая узкую часть. Если галстук из тонкой ткани, то можно обернуть третий раз для большей объемности.
  5. 5
    Повторить действие под номером четыре.
  6. 6
    Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
  7. 7
    Продеть широкий конец наверх.
  8. 8
    Не затягивая узел, создать левой рукой небольшую петлю на передней части узла. Правой рукой продеть широкую часть в петлю спереди.
  9. 9
    Не туго затянуть узел и поправить при необходимости.

"Пратт", или узел Шелби

"Пратт" чем-то схож с узлом "Виндзор" и удачно сочетается с широкими и короткими моделями галстуков. Чаще всего такой вариант завязывания подходит под средний воротник с закругленными углами.
© ИнфографикаУзел "Пратт"
Узел Пратт
© Инфографика
Узел "Пратт"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу. Тонкая часть при этом должна доставать до пупка.
  2. 2
    Узкий край перекрестить с широким налево.
  3. 3
    Завернуть широкий конец вверх за ворот галстука.
  4. 4
    Вытянуть рабочую часть в правую сторону.
  5. 5
    Перетянуть широкую часть спереди над узкой влево.
  6. 6
    Завернуть широкий конец снизу вверх за ворот галстука, образуя петлю.
  7. 7
    Опустить рабочую часть в петлю.
  8. 8
    Затянуть галстук.

"Кельвин"

"Кельвин" — элегантный вид узла, который подходит как под классические сорочки, так и под рубашки с коротким воротником.
© ИнфографикаУзел "Кельвин"
Узел Кельвин
© Инфографика
Узел "Кельвин"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу. Тонкая часть при этом должна доставать до пупка.
  2. 2
    Узкий край перекрестить с широким налево.
  3. 3
    Завернуть широкую часть над узкой влево.
  4. 4
    Обернуть узкий край широким направо.
  5. 5
    Снова повторить для образования небольшой петли.
  6. 6
    Пустить широкий конец вверх.
  7. 7
    Рабочую часть направить в петлю.
  8. 8
    Затянуть узел и расправить при необходимости.

"Полувиндзор"

Один из простых видов узлов, который можно носить с разными видами сорочек и преимущественно с широкими моделями аксессуаров. Особенность техники — небольшая ямочка в галстуке, которая образовывается в конце завязывания.
© ИнфографикаУзел "Полувиндзор"
Узел Полувиндзор
© Инфографика
Узел "Полувиндзор"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом внутрь.
  2. 2
    Узкий край перекрестить с широким налево.
  3. 3
    Завернуть широкую часть над узкой влево.
  4. 4
    Затем продеть рабочий конец наверх вправо и опустить.
  5. 5
    Переместить широкий край над узлом в левую сторону, образуя петлю.
  6. 6
    Завернуть широкий конец вверх влево.
  7. 7
    Вдеть рабочую часть в петлю.
  8. 8
    Затянуть галстук.

"Виндзор"

"Виндзор", или "Двойной Виндзор", — представитель больших узлов, который часто присутствует в классических образах. Он симметричный, ровный и сочетается с тонкими тканями галстуков. Важно иметь в виду, что в этом случае длина аксессуара должна быть на четыре-пять сантиметров больше стандартной, чтобы конечный узел получился удачным.
© ИнфографикаУзел "Виндзор"
Узел Виндзор
© Инфографика
Узел "Виндзор"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Накинуть галстук на шею, чтобы узкий конец был справа швом внутрь.
  2. 2
    Узкий край перекрестить с широким налево.
  3. 3
    Широкий конец завести через ворот галстука наверх.
  4. 4
    Рабочую часть опустить влево и провести под узлом.
  5. 5
    Завести широкий конец за узкий.
  6. 6
    Широкую часть пустить за ворот галстука.
  7. 7
    Обернуть этой же частью вниз.
  8. 8
    Рабочий конец направить вправо над узлом.
  9. 9
    Пустить под ворот галстука наверх.
  10. 10
    Опустить конец через петлю.
  11. 11
    Затянуть узел и при необходимости поправить.

"Ориентал"

По-другому этот узел зовут "восточным" из-за того, что он родом из стран Азии. Считается одним из самых простых, но в то же время не набрал большой популярности из-за сложности развязывания (он не самоосвобождающийся). Такой вариант узла лучше всего сочетается с широкими моделями из "тяжелых" тканей.
© ИнфографикаУзел "Ориентал"
Узел Ориентал
© Инфографика
Узел "Ориентал"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу и короче широкого.
  2. 2
    Перекрестить две части так, чтобы узкая была поверх широкой.
  3. 3
    Завернуть широкий конец в левую сторону через узкую часть.
  4. 4
    Провести рабочий край через ворот галстука.
  5. 5
    Продеть в петлю.
  6. 6
    Завязать галстук и расправить.

"Святой Андрей"

Элегантный узел выполняется в форме креста и подходит к тонким и плотным тканям с рисунком. Несмотря на свой большой объем, аксессуар смотрится аккуратно и получается узким в финальном виде, поэтому подходит для рубашек, имеющих воротники с расставленными уголками.
© ИнфографикаУзел "Святой Андрей"
Узел Святой Андрей
© Инфографика
Узел "Святой Андрей"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу и короче широкого.
  2. 2
    Перекрестить две части так, чтобы узкая часть была поверх широкой.
  3. 3
    Обернуть широким концом узкую вправо.
  4. 4
    Этот же край пустить наверх.
  5. 5
    Рабочую часть завести за ворот галстука наверх.
  6. 6
    Направить край вниз в левую сторону.
  7. 7
    Перекинуть широкий конец вокруг узла вправо.
  8. 8
    Поднять рабочую часть за ворот галстука и провести в петлю.
  9. 9
    Затянуть и расправить галстук.

"Никки"

Этот узел чем-то напоминает форму треугольника или пирамиды и сохраняет длину ткани во время завязывания. Сорочка для такого варианта должна быть с узким воротником, а сам материал галстука не сильно плотным.
© ИнфографикаУзел "Никки"
Узел Никки
© Инфографика
Узел "Никки"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу и короче широкого.
  2. 2
    Перекрестить две части так, чтобы узкая была поверх широкой.
  3. 3
    Широкий край поднять и провести за ворот галстука.
  4. 4
    Рабочую часть опустить в левую сторону.
  5. 5
    Перекинуть над узким краем в правую.
  6. 6
    Поднять широкий конец через ворот галстука.
  7. 7
    Продеть в петлю.
  8. 8
    Затянуть и расправить галстук.

Галстук-бабочка

Несмотря на то что бабочки часто продаются в готовом виде, иногда приходится завязывать такой узел самостоятельно. Для этого существуют галстуки специальной формы. Такой аксессуар носят со смокингами и фраками, но и в неформальном стиле его также используют.
© ИнфографикаГалстук-бабочка
Галстук-бабочка
© Инфографика
Галстук-бабочка
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Расположить ткань на шее швом внутрь, при этом левая часть должна быть короче правой.
  2. 2
    Перекинуть правый конец над левым.
  3. 3
    Длинную часть провести под петлей наверх.
  4. 4
    Короткую часть сложить в три слоя гармошкой.
  5. 5
    Длинный конец опустить из петли над гармошкой, придерживаясь центра.
  6. 6
    Сложить длинную часть в три слоя гармошкой.
  7. 7
    Закинуть рабочую часть на плечо и свернуть, чтобы сгиб приходился на широкий край.
  8. 8
    В сформированную петлю протянуть правый край.
  9. 9
    Потянуть бабочку за два крыла.
  10. 10
    Расправить готовый галстук.

Редкие узлы

Считается, что чем сложнее узел, тем эффектнее он выглядит. Необычно завязанный аксессуар способен привлечь к себе внимание и повысить "цену" образа. Но незадача заключается в том, что такие узлы требуют больше времени для их создания, поэтому для них нужны сноровка и терпение.

"Тринити"

Тринити — сложный, но набирающий популярность вид узла. Благодаря своей шестиугольной форме помогает выделиться из массы и подходит для носки на рубашке с острым воротником. Способ завязывания, в отличие от простых узлов, предусматривает работу с узким концом аксессуара (также как у "Элдриджа") и выполняется в 13 шагов.
© ИнфографикаУзел "Тринити"
Узел Тринити
© Инфографика
Узел "Тринити"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Поместить галстук на шею швами внутрь так, чтобы справа был более короткий широкий край.
  2. 2
    Перекрестить узкую часть с широкой.
  3. 3
    Поднять рабочий край к подбородку.
  4. 4
    Перекинуть узкий конец через ворот галстука и направить вниз по правой стороне.
  5. 5
    Широкий край повернуть в правую сторону.
  6. 6
    Узкий конец поднять.
  7. 7
    Перекинуть узкую часть через ворот галстука и опустить с уклоном направо.
  8. 8
    Обвить широкую часть рабочей и поднять к вороту галстука.
  9. 9
    Направить рабочий край вниз, продевая через узел.
  10. 10
    Повернуть этот же край в правую сторону.
  11. 11
    Через петлю продеть узкую часть, завернув ее под широкую концом вправо.
  12. 12
    Затянуть узел и спрятать узкий конец под воротником.
  13. 13
    Расправить галстук.

"Элдридж"

Один из необычных способов завязывания узлов. Он относительно молод — 2007 года "рождения". Подходит для средних и больших воротников рубашек и вяжется в 15 шагов.
© ИнфографикаУзел "Элдридж"
Узел Элдридж
© Инфографика
Узел "Элдридж"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Накинуть на шею изделие швами внутрь так, чтобы широкий конец был справа и короче узкой части.
  2. 2
    Перекрестить узкий конец над широким.
  3. 3
    Обернуть широкой частью галстук слева направо.
  4. 4
    Потянуть узкий край к шее и запустить в ворот галстука.
  5. 5
    Обернуть воротник и вытащить узкую часть влево.
  6. 6
    Переложить широкий конец слева направо и продеть под воротом галстука.
  7. 7
    Потянуть узкий край вниз в левую сторону и продеть под широким.
  8. 8
    Провести узкую часть через петлю на стороне узла.
  9. 9
    Потянуть и слегка затянуть узкий конец с акцентом влево.
  10. 10
    Закинуть рабочую часть под воротник влево вниз.
  11. 11
    Этот же конец снова закинуть под воротник, перемещая слева направо, при этом его вытянув в правую сторону.
  12. 12
    Продеть через петлю узкую часть на стороне узла.
  13. 13
    Потянуть за узкий край, слегка затягивая.
  14. 14
    Оставшийся узкий конец спрятать в воротник рубашки.
  15. 15
    Поправить готовый галстук.

"Ван Вейк"

Этот узел отличается своей удлиненной и асимметричной формой. Он чем-то схож со спиралью и также считается сложным — выполняется в 11 шагов.
© ИнфографикаУзел "Ван Вейк"
Узел Ван Вейк
© Инфографика
Узел "Ван Вейк"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Поместить галстук на шею швами внутрь так, чтобы справа был более короткий узкий край.
  2. 2
    Перекрестить широкий край с узким вправо.
  3. 3
    Завернуть широкую часть в левую сторону вниз под узкой.
  4. 4
    Обернуть широкую часть сверху над узкой в правую сторону.
  5. 5
    Повторить оборот внизу.
  6. 6
    Закончить оборот сверху вправо вокруг короткого края.
  7. 7
    Снова повторить оборот снизу широкой частью.
  8. 8
    Перекинуть эту же часть сверху в правую сторону.
  9. 9
    Пустить широкую часть в петлю, не затягивая до конца, чтобы получилось небольшое отверстие.
  10. 10
    Опустить рабочий край через отверстие вниз.
  11. 11
    Затянуть узел широким концом вниз и расправить галстук.

"Ганновер"

Правильный, симметричный узел в форме треугольника большого размера, который носится только с широким воротником и завязывается в 11 шагов. Для создания этого узла рекомендуется использовать тонкие ткани, чтобы галстук смотрелся более изящно.
© ИнфографикаУзел "Ганновер"
Узел Ганновер
© Инфографика
Узел "Ганновер"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Поместить галстук на шею швами наружу так, чтобы справа был более короткий узкий край.
  2. 2
    Скрестить оба конца так, чтобы широкий край был под узким.
  3. 3
    Рабочую часть перекинуть через узкую вправо.
  4. 4
    Поднять широкий конец вверх через ворот галстука.
  5. 5
    Опустить вниз через правую сторону.
  6. 6
    Обернуть широкий край вокруг узкого.
  7. 7
    Поместить широкий конец за ворот еще раз.
  8. 8
    Направить рабочий край вниз в правую сторону, при этом сильно не затягивая.
  9. 9
    Обернуть широкую часть вокруг узкой влево.
  10. 10
    Направить рабочий край через ворот галстука и опустить через петлю.
  11. 11
    Затянуть и расправить аксессуар.
К редким узлам также относят: "Платтсбург", "Гранчестер", "Крестовый", "Диагональ", "Виллароза", "Онассис", "Висмара", "Кавендиш", "Манхэттен", "Мюррелл", "Пластрон", "Меровингов" и другие.

"Балтус"

Внушительный размер узла заметно отличает его от других. Большое количество оборотов делает его самым крупным из всех, поэтому процесс завязывания предполагает использование тонких и эластичных тканей.
© ИнфографикаУзел "Балтус"
Узел Балтус
© Инфографика
Узел "Балтус"
Пошаговая инструкция:
  1. 1
    Поместить галстук на шею швами наружу так, чтобы справа был более короткий узкий край.
  2. 2
    Перекинуть широкий край под узкий.
  3. 3
    Поднять широкую часть.
  4. 4
    Завести ее за ворот галстука и опустить в правую сторону.
  5. 5
    Обернуть рабочий край через ворот еще раз.
  6. 6
    Опустить широкий край вниз в левую сторону.
  7. 7
    Снова поднять широкий конец и заправить за ворот галстука.
  8. 8
    Опустить эту же часть через правую сторону.
  9. 9
    Обернуть рабочий край влево поверх узкой части.
  10. 10
    Заправить широкую часть за ворот.
  11. 11
    Этот же конец пропустить через петлю.
  12. 12
    Завязать галстук и расправить.

Галстук на резинке

Галстук на резинке — аксессуар, который особенно актуален не только для взрослых мужчин, но и мальчиков. Не нужно подбирать узел и учиться разным способам, когда можно купить уже готовое украшение, которое достаточно застегнуть на шее.
© Pixabay / Akshay93Мужчина в деловом костюме
Мужчина в деловом костюме - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / Akshay93
Мужчина в деловом костюме
Самые популярные галстуки на резинке:
  • классический;
  • бант;
  • бабочка.
Особенно часто такие аксессуары включают в обязательную школьную форму, чтобы ребенок мог быстро собраться без чьей-либо помощи.

Как выбрать галстук

Чтобы определиться с моделью галстука, в первую очередь нужно начать с анализа своего гардероба — какие рубашки и костюмы носятся чаще других, какие у них расцветки и из каких материалов они изготовлены. Аксессуар должен сочетаться с другой одеждой по таким параметрам, как длина, цвет, рисунок и материал.
© Pixabay / FULVIO_TOGNONГалстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / FULVIO_TOGNON
Галстуки

Длина галстука

Стилисты утверждают, что, по правилам, галстук должен достигать ремня и немного касаться своим краем пряжки, но при этом ее не перекрывать полностью. Иногда можно пренебречь этим правилом в неформальном стиле, но это не всегда может смотреться эстетично.
Существует таблица соотношения роста мужчины и рекомендуемой длины галстука:

Рост мужчины

Длина галстука

Ширина галстука

До 178 см

135-145 см

6-9 см

От 179 до 188 см

до 150 см

7-10 см

Свыше 189 см

155-165 см

7-10 см

Цвет галстука

Не стоит выбирать один цвет для всех деталей образа, следует отдавать предпочтение галстукам разных оттенков. Аксессуар должен быть заметен на фоне других вещей, поэтому под яркие и темные галстуки подходят рубашки светлых и спокойных тонов. А если был сделан выбор в пользу темного костюма и сорочки, то можно сыграть на контрасте и подобрать более светлую модель галстука.

Рисунок галстука

Если был приобретен галстук с принтом, то одежда должна быть однотонной и гармонирующей с ним. Но если хочется поэкспериментировать, то можно попробовать сочетание мелких и крупных рисунков. К классическим вариантам принта на галстуке относят диагональную полоску, горошек, квадраты и линии. Для неформальной обстановки можно подобрать аксессуар с более необычными принтами — цветы, шутливые надписи, животные, мультяшные герои и так далее.
© Pixabay / pasja1000Галстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / pasja1000
Галстуки

Материал галстука

Внешний вид аксессуара напрямую зависит от качества и текстуры материала. Обычно галстук выполняется из натуральных тканей — хлопка, шерсти, шелка или льна. Если отдать предпочтение искусственным, например полиэстеру, то есть риск удешевить образ и к тому же потратить деньги впустую. Такой аксессуар выдержит максимум несколько стирок.
Для зимних и осенних образов лучше подходит галстук из шерсти или тяжелого шелка. А для весенне-летних — хлопковые или льняные ткани.
© Pixabay / Jeremy MarxГалстук
Галстук - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / Jeremy Marx
Галстук

Как правильно носить галстук

Совсем не факт, что если галстук и рубашка принадлежат к одному официальному стилю, то они хорошо сочетаются друг с другом. Важно соблюдать правила подбора цветов и материалов. Кроме того, существуют некоторые нюансы, которые стоит учесть во время ношения галстука.
  • Самое важное — галстук целесообразно подбирать к одежде, а не наоборот. Так будет проще собирать образы.
  • Узел должен подходить под форму лица. Например, выпуклые виды узлов гармоничнее смотрятся с пышными щеками и выпирающим лбом. В то время как более строгие узлы с четкой окантовкой подходят выступающим скулам и выраженному подбородку.
  • Галстук предпочтительно носят с пиджаком или жилетом. Но если на дворе лето, то допускается ношение галстука или бабочки только с рубашками неформального стиля (свободное облегание, закатанные рукава и так далее).
  • Нельзя забывать про фактуру тканей. Если рубашка из матового материала, то можно надеть галстук с глянцевым отливом.
  • Необходимо заправлять узкий конец галстука в пришитую петлю или воротник, чтобы тот не болтался и не выглядывал за основную часть аксессуара.
© Pixabay / pasja1000Галстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / pasja1000
Галстуки
 
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