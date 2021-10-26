https://ria.ru/20211026/galstuk-1756162442.html

Как завязать галстук: пошаговая инструкция с фото — основные узлы

Как завязать галстук пошагово: фото, способы, узлы и простая инструкция

Как завязать галстук: пошаговая инструкция с фото — основные узлы

Галстук — важный элемент гардероба каждого мужчины, предпочитающего деловой стиль. Существует множество простых и сложных способов завязывать узел. Пошаговая... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:47

2021-10-26T18:47

2021-10-26T20:15

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Галстук — важный элемент гардероба каждого мужчины, предпочитающего деловой стиль. Существует множество простых и сложных способов завязывать узел. Пошаговая инструкция с фото, как правильно завязать галстук, — в материале РИА Новости.Что нужно знать о галстукеГалстук (в переводе с немецкого halstuch — "шейный платок") — классический мужской аксессуар, который применялся еще в древности. Предшественники галстука появились в Китае в конце III века до нашей эры. Тогда они больше походили на платки и были атрибутом военных.Со временем тенденции менялись, повязка на шее приобретала разные формы. Но ее роль была примерно одинаковой — украшать образ и обозначать статус своего носителя.Сегодня галстук надевают как на важные мероприятия, так в повседневной жизни. Способов завязывания узла насчитывается более 85, но пользуются популярностью лишь некоторые из них.Общие правила завязывания галстукаКаждый узел — это особая техника, которая должна сочетаться с моделью выбранного галстука. Во время завязывания аксессуара стоит придерживаться нескольких правил:Самые популярные узлыТак сложилось, что из всех видов узлов наиболее популярны:Связано это с тем, что при завязывании галстука более сложными способами возрастает вероятность ошибки. Многим не удается сделать красивый узел не только с первого, но и со второго и третьего раза."Кент", или простой узел"Кент" — самый легкий узел, с которого можно начать процесс знакомства с галстуками. Он не требует большого количества оборотов и сочетается с аксессуарами из толстых тканей (твид, шерсть и так далее). Во время завязывания широкий конец галстука является рабочей частью, в то время как узкий находится на одном месте. Такой узел подойдет как под классический стиль одежды, так и под неформальный.Пошаговая инструкция:"Четвертной""Четвертной" узел относится к числу универсальных и подходит под все модели костюмов и сорочек. Он также прост в завязывании, как и "Кент", но более симметричен.Пошаговая инструкция:"Принц Альберт"Этот узел имеет легкую асимметрию и выглядит более объемным по сравнению с простым. Его отличие от "Кента" лишь в том, что требуется двойное перекручивание при завязывании, оттого его еще часто называют "двойной простой".Пошаговая инструкция:"Пратт", или узел Шелби"Пратт" чем-то схож с узлом "Виндзор" и удачно сочетается с широкими и короткими моделями галстуков. Чаще всего такой вариант завязывания подходит под средний воротник с закругленными углами.Пошаговая инструкция:"Кельвин""Кельвин" — элегантный вид узла, который подходит как под классические сорочки, так и под рубашки с коротким воротником.Пошаговая инструкция:"Полувиндзор"Один из простых видов узлов, который можно носить с разными видами сорочек и преимущественно с широкими моделями аксессуаров. Особенность техники — небольшая ямочка в галстуке, которая образовывается в конце завязывания.Пошаговая инструкция:"Виндзор""Виндзор", или "Двойной Виндзор", — представитель больших узлов, который часто присутствует в классических образах. Он симметричный, ровный и сочетается с тонкими тканями галстуков. Важно иметь в виду, что в этом случае длина аксессуара должна быть на четыре-пять сантиметров больше стандартной, чтобы конечный узел получился удачным.Пошаговая инструкция:"Ориентал"По-другому этот узел зовут "восточным" из-за того, что он родом из стран Азии. Считается одним из самых простых, но в то же время не набрал большой популярности из-за сложности развязывания (он не самоосвобождающийся). Такой вариант узла лучше всего сочетается с широкими моделями из "тяжелых" тканей.Пошаговая инструкция:"Святой Андрей"Элегантный узел выполняется в форме креста и подходит к тонким и плотным тканям с рисунком. Несмотря на свой большой объем, аксессуар смотрится аккуратно и получается узким в финальном виде, поэтому подходит для рубашек, имеющих воротники с расставленными уголками.Пошаговая инструкция:"Никки"Этот узел чем-то напоминает форму треугольника или пирамиды и сохраняет длину ткани во время завязывания. Сорочка для такого варианта должна быть с узким воротником, а сам материал галстука не сильно плотным.Пошаговая инструкция:Галстук-бабочкаНесмотря на то что бабочки часто продаются в готовом виде, иногда приходится завязывать такой узел самостоятельно. Для этого существуют галстуки специальной формы. Такой аксессуар носят со смокингами и фраками, но и в неформальном стиле его также используют.Пошаговая инструкция:Редкие узлыСчитается, что чем сложнее узел, тем эффектнее он выглядит. Необычно завязанный аксессуар способен привлечь к себе внимание и повысить "цену" образа. Но незадача заключается в том, что такие узлы требуют больше времени для их создания, поэтому для них нужны сноровка и терпение."Тринити"Тринити — сложный, но набирающий популярность вид узла. Благодаря своей шестиугольной форме помогает выделиться из массы и подходит для носки на рубашке с острым воротником. Способ завязывания, в отличие от простых узлов, предусматривает работу с узким концом аксессуара (также как у "Элдриджа") и выполняется в 13 шагов.Пошаговая инструкция:"Элдридж"Один из необычных способов завязывания узлов. Он относительно молод — 2007 года "рождения". Подходит для средних и больших воротников рубашек и вяжется в 15 шагов.Пошаговая инструкция:"Ван Вейк"Этот узел отличается своей удлиненной и асимметричной формой. Он чем-то схож со спиралью и также считается сложным — выполняется в 11 шагов.Пошаговая инструкция:"Ганновер"Правильный, симметричный узел в форме треугольника большого размера, который носится только с широким воротником и завязывается в 11 шагов. Для создания этого узла рекомендуется использовать тонкие ткани, чтобы галстук смотрелся более изящно.Пошаговая инструкция:К редким узлам также относят: "Платтсбург", "Гранчестер", "Крестовый", "Диагональ", "Виллароза", "Онассис", "Висмара", "Кавендиш", "Манхэттен", "Мюррелл", "Пластрон", "Меровингов" и другие."Балтус"Внушительный размер узла заметно отличает его от других. Большое количество оборотов делает его самым крупным из всех, поэтому процесс завязывания предполагает использование тонких и эластичных тканей.Пошаговая инструкция:Галстук на резинкеГалстук на резинке — аксессуар, который особенно актуален не только для взрослых мужчин, но и мальчиков. Не нужно подбирать узел и учиться разным способам, когда можно купить уже готовое украшение, которое достаточно застегнуть на шее.Самые популярные галстуки на резинке:Особенно часто такие аксессуары включают в обязательную школьную форму, чтобы ребенок мог быстро собраться без чьей-либо помощи.Как выбрать галстукЧтобы определиться с моделью галстука, в первую очередь нужно начать с анализа своего гардероба — какие рубашки и костюмы носятся чаще других, какие у них расцветки и из каких материалов они изготовлены. Аксессуар должен сочетаться с другой одеждой по таким параметрам, как длина, цвет, рисунок и материал.Длина галстукаСтилисты утверждают, что, по правилам, галстук должен достигать ремня и немного касаться своим краем пряжки, но при этом ее не перекрывать полностью. Иногда можно пренебречь этим правилом в неформальном стиле, но это не всегда может смотреться эстетично.Существует таблица соотношения роста мужчины и рекомендуемой длины галстука:Цвет галстукаНе стоит выбирать один цвет для всех деталей образа, следует отдавать предпочтение галстукам разных оттенков. Аксессуар должен быть заметен на фоне других вещей, поэтому под яркие и темные галстуки подходят рубашки светлых и спокойных тонов. А если был сделан выбор в пользу темного костюма и сорочки, то можно сыграть на контрасте и подобрать более светлую модель галстука.Рисунок галстукаЕсли был приобретен галстук с принтом, то одежда должна быть однотонной и гармонирующей с ним. Но если хочется поэкспериментировать, то можно попробовать сочетание мелких и крупных рисунков. К классическим вариантам принта на галстуке относят диагональную полоску, горошек, квадраты и линии. Для неформальной обстановки можно подобрать аксессуар с более необычными принтами — цветы, шутливые надписи, животные, мультяшные герои и так далее.Материал галстукаВнешний вид аксессуара напрямую зависит от качества и текстуры материала. Обычно галстук выполняется из натуральных тканей — хлопка, шерсти, шелка или льна. Если отдать предпочтение искусственным, например полиэстеру, то есть риск удешевить образ и к тому же потратить деньги впустую. Такой аксессуар выдержит максимум несколько стирок.Для зимних и осенних образов лучше подходит галстук из шерсти или тяжелого шелка. А для весенне-летних — хлопковые или льняные ткани.Как правильно носить галстукСовсем не факт, что если галстук и рубашка принадлежат к одному официальному стилю, то они хорошо сочетаются друг с другом. Важно соблюдать правила подбора цветов и материалов. Кроме того, существуют некоторые нюансы, которые стоит учесть во время ношения галстука.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, стиль, одежда, россия