https://ria.ru/20211025/zemletryasenie-1756156890.html
В Греции произошло землетрясение
В Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2021
В Греции произошло землетрясение
Землетрясение с эпицентром в 7,9 километрах от Афин произошло в Греции, магнитуда составила 3,0, сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:07
2021-10-25T16:07
2021-10-25T17:12
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греция
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АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости. Землетрясение с эпицентром в 7,9 километрах от Афин произошло в Греции, магнитуда составила 3,0, сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского университета.Эпицентр находился на глубине 6,0 километров в 7,9 километрах северо-западнее Афин. Землетрясение произошло в 15.52 (время совпадает с московским).В северных пригородах греческой столицы ощущались сильные короткие толчки, передает корреспондент РИА Новости.Информации об ущербе нет.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
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в мире, афины, греция, новости - туризм
16:07 25.10.2021 (обновлено: 17:12 25.10.2021)
В Греции произошло землетрясение
Землетрясение произошло в Греции, сильные непродолжительные толчки ощущались в Афинах