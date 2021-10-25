https://ria.ru/20211025/zasedanie-1756177088.html

В Москве состоится заседание Рабочей группы Арктического совета

В Москве состоится заседание Рабочей группы Арктического совета - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве состоится заседание Рабочей группы Арктического совета

Рабочая группа Арктического совета по устойчивому развитию (Sustainable Development Working Group – SDWG) соберется 26-28 октября 2021 года в Москве с целью... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:27

2021-10-25T17:27

2021-10-25T17:27

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155795/00/1557950062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ead8f24910c549c97311653481155e98.jpg

МОСКВА, 25 окт – Пресс-офис Председательства России в Арктическом совете. Рабочая группа Арктического совета по устойчивому развитию (Sustainable Development Working Group – SDWG) соберется 26-28 октября 2021 года в Москве с целью обсуждения проектов и дальнейшего плана работ SDWG. Оператором всех мероприятий в рамках российского Председательства в Арктическом совете является Фонд Росконгресс.Участники обсудят ход реализации текущих проектов и предложения по новым. Среди вопросов: повышение устойчивости арктической экосистемы; сохранение арктического архитектурного наследия; оценка ситуации с COVID-19 в Арктике и влияние на общественное здоровье; цифровизация лингвистического и культурного наследия коренных народов Арктики; развитие кластера арктических пищевых инноваций; удаленные энергетические системы; использование водородной энергетики в Арктике; утилизация твердых отходов в арктических сообществах; дошкольное и школьное образование; гендерное равенство; судоходство, а также проект международного центра мамонтов в Якутии.Это второе заседание Рабочей группы по устойчивому развитию в период Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. На сессии SDWG традиционно соберутся представители стран-участниц Арктического Совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Швеция и Финляндия) и организации-наблюдатели: Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Циркумполярный Совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы