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В Москве состоится заседание Рабочей группы Арктического совета
В Москве состоится заседание Рабочей группы Арктического совета - РИА Новости, 25.10.2021
В Москве состоится заседание Рабочей группы Арктического совета
Рабочая группа Арктического совета по устойчивому развитию (Sustainable Development Working Group – SDWG) соберется 26-28 октября 2021 года в Москве с целью... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:27
2021-10-25T17:27
2021-10-25T17:27
пресс-релизы
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МОСКВА, 25 окт – Пресс-офис Председательства России в Арктическом совете. Рабочая группа Арктического совета по устойчивому развитию (Sustainable Development Working Group – SDWG) соберется 26-28 октября 2021 года в Москве с целью обсуждения проектов и дальнейшего плана работ SDWG. Оператором всех мероприятий в рамках российского Председательства в Арктическом совете является Фонд Росконгресс.Участники обсудят ход реализации текущих проектов и предложения по новым. Среди вопросов: повышение устойчивости арктической экосистемы; сохранение арктического архитектурного наследия; оценка ситуации с COVID-19 в Арктике и влияние на общественное здоровье; цифровизация лингвистического и культурного наследия коренных народов Арктики; развитие кластера арктических пищевых инноваций; удаленные энергетические системы; использование водородной энергетики в Арктике; утилизация твердых отходов в арктических сообществах; дошкольное и школьное образование; гендерное равенство; судоходство, а также проект международного центра мамонтов в Якутии.Это второе заседание Рабочей группы по устойчивому развитию в период Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. На сессии SDWG традиционно соберутся представители стран-участниц Арктического Совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Швеция и Финляндия) и организации-наблюдатели: Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Циркумполярный Совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 25 окт – Пресс-офис Председательства России в Арктическом совете
. Рабочая группа Арктического совета по устойчивому развитию (Sustainable Development Working Group – SDWG) соберется 26-28 октября 2021 года в Москве с целью обсуждения проектов и дальнейшего плана работ SDWG. Оператором всех мероприятий в рамках российского Председательства в Арктическом совете является Фонд Росконгресс
.
Участники обсудят ход реализации текущих проектов и предложения по новым. Среди вопросов: повышение устойчивости арктической экосистемы; сохранение арктического архитектурного наследия; оценка ситуации с COVID-19 в Арктике и влияние на общественное здоровье; цифровизация лингвистического и культурного наследия коренных народов Арктики; развитие кластера арктических пищевых инноваций; удаленные энергетические системы; использование водородной энергетики в Арктике; утилизация твердых отходов в арктических сообществах; дошкольное и школьное образование; гендерное равенство; судоходство, а также проект международного центра мамонтов в Якутии.
Это второе заседание Рабочей группы по устойчивому развитию в период Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. На сессии SDWG традиционно соберутся представители стран-участниц Арктического Совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Швеция и Финляндия) и организации-наблюдатели: Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Циркумполярный Совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.