14:09 25.10.2021 (обновлено: 15:16 25.10.2021)
"Нас окружают!": японцы запаниковали из-за учений России и Китая
Читатели Yahoo News Japan: вокруг Японии растет напряженность из-за России и Китая
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2021"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели японского интернет-портала Yahoo News Japan негативно отреагировали на совместные учения России и Китая в Тихом океане.
"Это очень тревожное послание для Японии. Русские и китайцы нас окружают. Надо в срочном порядке укреплять обороноспособность и обзаводиться ядерным оружием. Нам сейчас особенно нужны сильная военная стратегия и сильные лидеры", — написал один из пользователей.
"Это нам сигнал, что мы окружены. <…> Ясно, что Америка нас не спасет", — добавил комментатор с ником oio.
Некоторые читатели посчитали, что Японии необходимо укреплять армию и флот.
23 октября, 12:48Японцы призвали отобрать Курилы силой
"Да, тяжелая ситуация для Японии. Нужно было бы сейчас в спешном порядке наращивать наш военный потенциал. Но разве с нашей геронтократией и пацифистами в руководстве это возможно?" — написал юзер с ником hik.
Отдельные комментаторы отметили, что учения стали ответом на провокации США рядом с китайскими территориальными водами.
"А вы не забываете, что все началось с того, что американские военные корабли усиленным порядком прошли Тайваньским проливом? Может, с этого все и началось? Наши СМИ, в том числе и Fuji TV, любят все переворачивать с ног на голову и заполошно кричать: "Все пропало!" — поделился мнением читатель lel.
Ранее десять китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
16 октября, 06:58"Проиграем за день": японцы испугались войны с Россией