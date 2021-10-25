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Взрыв газа в доме в Набережных Челнах разрушил шесть квартир

Взрыв газа в доме в Набережных Челнах разрушил шесть квартир - РИА Новости, 25.10.2021

Взрыв газа в доме в Набережных Челнах разрушил шесть квартир

По информации мэрии, в результате обрушения разрушено шесть квартир, всего в них проживали 14 человек. В гостинице города для жильцов пострадавшего дома... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:37

2021-10-25T19:37

2021-10-25T23:24

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

россия

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. По информации мэрии, в результате обрушения разрушено шесть квартир, всего в них проживали 14 человек. В гостинице города для жильцов пострадавшего дома развернут пункт временного размещения вместимостью 400 человек. Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек, 49 единиц техники.По данным МЧС, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы. По данным минздрава Татарстана, пострадали братья 2010 и 2004 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы.

https://ria.ru/20211025/obrushenie-1756224183.html

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия, взрыв в доме в набережных челнах