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Взрыв газа в доме в Набережных Челнах разрушил шесть квартир
Взрыв газа в доме в Набережных Челнах разрушил шесть квартир - РИА Новости, 25.10.2021
Взрыв газа в доме в Набережных Челнах разрушил шесть квартир
По информации мэрии, в результате обрушения разрушено шесть квартир, всего в них проживали 14 человек. В гостинице города для жильцов пострадавшего дома... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:37
2021-10-25T19:37
2021-10-25T23:24
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. По информации мэрии, в результате обрушения разрушено шесть квартир, всего в них проживали 14 человек. В гостинице города для жильцов пострадавшего дома развернут пункт временного размещения вместимостью 400 человек. Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек, 49 единиц техники.По данным МЧС, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы. По данным минздрава Татарстана, пострадали братья 2010 и 2004 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы.
https://ria.ru/20211025/obrushenie-1756224183.html
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия, взрыв в доме в набережных челнах
19:37 25.10.2021 (обновлено: 23:24 25.10.2021)
Взрыв газа в доме в Набережных Челнах разрушил шесть квартир
Взрыв в доме в Набережных Челнах разрушил шесть квартир, всего в них проживали 14 человек