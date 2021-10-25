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Из-под завалов дома в Набережных Челнах вытащили девять человек

Из-под завалов дома в Набережных Челнах вытащили девять человек - РИА Новости, 25.10.2021

Из-под завалов дома в Набережных Челнах вытащили девять человек

В жилом доме в Набережных Челнах взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:02

2021-10-25T19:02

2021-10-25T21:35

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. В жилом доме в Набережных Челнах взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС."В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", — сказал собеседник агентства.Всего спасатели вытащили и передали медикам девять человек, один из них в тяжелом состоянии. Также среди спасенных ребенок 2010 года рождения, он в состоянии средней тяжести.Из здания эвакуировали 32 жильца. Одного из них пришлось спускать по автолестнице с пятого этажа.В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже.Предварительной причиной взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены шесть квартир. Прокуратура начал проверку.Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Набережных Челнах Из-под завалов дома в Набережных Челнах вытащили не менее девяти человек. Взрывом повредило два этажа. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже. Предварительной причиной взрыва называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены шесть квартир. Прокуратура начал проверку. 2021-10-25T19:02 true PT0M23S

Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах МЧС проверяет сообщение о взрыве в доме в Набережных Челнах. "Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в городе Набережные Челны", — рассказали в ведомстве. 2021-10-25T19:02 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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