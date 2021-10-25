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Из-под завалов дома в Набережных Челнах вытащили девять человек
Из-под завалов дома в Набережных Челнах вытащили девять человек - РИА Новости, 25.10.2021
Из-под завалов дома в Набережных Челнах вытащили девять человек
В жилом доме в Набережных Челнах взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:02
2021-10-25T19:02
2021-10-25T21:35
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. В жилом доме в Набережных Челнах взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС."В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", — сказал собеседник агентства.Всего спасатели вытащили и передали медикам девять человек, один из них в тяжелом состоянии. Также среди спасенных ребенок 2010 года рождения, он в состоянии средней тяжести.Из здания эвакуировали 32 жильца. Одного из них пришлось спускать по автолестнице с пятого этажа.В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже.Предварительной причиной взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены шесть квартир. Прокуратура начал проверку.Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.
набережные челны
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Набережных Челнах
Из-под завалов дома в Набережных Челнах вытащили не менее девяти человек. Взрывом повредило два этажа. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже. Предварительной причиной взрыва называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены шесть квартир. Прокуратура начал проверку.
2021-10-25T19:02
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Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах
МЧС проверяет сообщение о взрыве в доме в Набережных Челнах.
"Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в городе Набережные Челны", — рассказали в ведомстве.
2021-10-25T19:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах, видео
КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости
. В жилом доме в Набережных Челнах
взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС
.
"В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", — сказал собеседник агентства.
Всего спасатели вытащили и передали медикам девять человек, один из них в тяжелом состоянии. Также среди спасенных ребенок 2010 года рождения, он в состоянии средней тяжести.
Из здания эвакуировали 32 жильца. Одного из них пришлось спускать по автолестнице с пятого этажа.
В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже.
Предварительной причиной взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены шесть квартир. Прокуратура начал проверку.
Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.