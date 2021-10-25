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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Набережных Челнах
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Набережных Челнах
Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о хлопке газа в жилом доме в Набережных Челнах, даст оценку соблюдению требований законодательства при... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:44
2021-10-25T18:44
2021-10-25T18:44
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о хлопке газа в жилом доме в Набережных Челнах, даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, сообщает надзорное ведомствоПо данным МЧС, при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, в Набережных Челнах по улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами", - говорится в сообщении.На место происшествия выехал и.о. прокурора города Айдар Галиев.Как отмечается, надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Набережных Челнах
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в доме в Набережных Челнах