https://ria.ru/20211025/vzryv-1756196540.html

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Набережных Челнах

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Набережных Челнах

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о хлопке газа в жилом доме в Набережных Челнах, даст оценку соблюдению требований законодательства при... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:44

2021-10-25T18:44

2021-10-25T18:44

происшествия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756196115_0:23:854:503_1920x0_80_0_0_3fdccba3c4fc9d88239c3f74228030d2.jpg

КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о хлопке газа в жилом доме в Набережных Челнах, даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования, сообщает надзорное ведомствоПо данным МЧС, при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, в Набережных Челнах по улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами", - говорится в сообщении.На место происшествия выехал и.о. прокурора города Айдар Галиев.Как отмечается, надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах