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Два человека остаются под завалами в Набережных Челнах, где прогремел взрыв
Два человека остаются под завалами в Набережных Челнах, где прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2021
Два человека остаются под завалами в Набережных Челнах, где прогремел взрыв
Два человека находятся под завалами пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах после взрыва бытового газа, с ними установлен контакт, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:10
2021-10-25T18:10
2021-10-25T18:10
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
россия
взрыв в доме в набережных челнах
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два человека находятся под завалами пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах после взрыва бытового газа, с ними установлен контакт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Спасатели установили контакт с двумя жителями дома, которые находятся под завалами", - сказал собеседник агентства.
набережные челны
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), россия, взрыв в доме в набережных челнах
Два человека остаются под завалами в Набережных Челнах, где прогремел взрыв
Два человека находятся под завалами дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа