https://ria.ru/20211025/vzryv-1756188753.html

Два человека остаются под завалами в Набережных Челнах, где прогремел взрыв

Два человека остаются под завалами в Набережных Челнах, где прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2021

Два человека остаются под завалами в Набережных Челнах, где прогремел взрыв

Два человека находятся под завалами пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах после взрыва бытового газа, с ними установлен контакт, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:10

2021-10-25T18:10

2021-10-25T18:10

происшествия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

россия

взрыв в доме в набережных челнах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756183676_0:27:1024:603_1920x0_80_0_0_aed5687bfe1e65c09bb4ff81a83a5eac.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два человека находятся под завалами пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах после взрыва бытового газа, с ними установлен контакт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Спасатели установили контакт с двумя жителями дома, которые находятся под завалами", - сказал собеседник агентства.

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), россия, взрыв в доме в набережных челнах