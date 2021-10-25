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Названа предварительная причина взрыва газа в Набережных Челнах
Названа предварительная причина взрыва газа в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Названа предварительная причина взрыва газа в Набережных Челнах
Причиной взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:04
2021-10-25T18:04
2021-10-25T18:04
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
россия
взрыв в доме в набережных челнах
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Причиной взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации газового оборудования", - сказал собеседник агентства, добавив, что также рассматриваются другие версии происшествия.
набережные челны
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РИА Новости
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), россия, взрыв в доме в набережных челнах
Названа предварительная причина взрыва газа в Набережных Челнах
Взрыв газа в Набережных Челнах мог произойти из-за нарушения эксплуатации оборудования