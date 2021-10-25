https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html

Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Появились первые кадры с места взрыва в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Опубликованы первые кадры после взрыва газа в доме в Набережных Челнах. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:57

2021-10-25T17:57

2021-10-25T19:54

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

взрыв в доме в набережных челнах

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Опубликованы первые кадры после взрыва газа в доме в Набережных Челнах.На видео прохожие снимают пострадавший дом. С улицы видно, что часть здания на двух последних этажах серьезно повреждена. Несколько квартир разрушены. Вокруг на асфальте валяются осколки и мелкие обломки.На месте работают подразделения пожарно-спасательного гарнизона. В МЧС сообщили, что в результате взрыва газа четверо человек пострадали, 32 эвакуированы.

https://ria.ru/20211002/vzryv-1752774151.html

набережные челны

россия

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2021

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Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах МЧС проверяет сообщение о взрыве в доме в Набережных Челнах. "Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в городе Набережные Челны", — рассказали в ведомстве. 2021-10-25T17:57 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв в доме в набережных челнах