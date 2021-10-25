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Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
Появились первые кадры с места взрыва в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
Опубликованы первые кадры после взрыва газа в доме в Набережных Челнах. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:57
2021-10-25T17:57
2021-10-25T19:54
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
взрыв в доме в набережных челнах
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Опубликованы первые кадры после взрыва газа в доме в Набережных Челнах.На видео прохожие снимают пострадавший дом. С улицы видно, что часть здания на двух последних этажах серьезно повреждена. Несколько квартир разрушены. Вокруг на асфальте валяются осколки и мелкие обломки.На месте работают подразделения пожарно-спасательного гарнизона. В МЧС сообщили, что в результате взрыва газа четверо человек пострадали, 32 эвакуированы.
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набережные челны
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Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах
МЧС проверяет сообщение о взрыве в доме в Набережных Челнах.
"Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в городе Набережные Челны", — рассказали в ведомстве.
2021-10-25T17:57
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв в доме в набережных челнах
17:57 25.10.2021 (обновлено: 19:54 25.10.2021)
Появились первые кадры с места взрыва в доме в Набережных Челнах
Появились первые кадры с места взрыва в доме в Набережных Челнах