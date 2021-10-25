14:47 25.10.2021 (обновлено: 15:25 25.10.2021)
В Москве не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
В Москве не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске выходит из станции метро "Маяковская" Московского метрополитена
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Москве не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября, заявили в профильном оперативном штабе.
"В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", — говорится в релизе.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. В столице дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Также компании обязаны перевести 30 процентов сотрудников на удаленку, а граждане старше 60 лет имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию. Все это, подчеркивают власти, должно замедлить темп распространения инфекции.
Вакцинация остается наиболее надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.