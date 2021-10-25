https://ria.ru/20211025/vykhodnye-1756138301.html

В Москве не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

В Москве не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

В Москве не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября, заявили в профильном оперативном штабе. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:47

2021-10-25T14:47

2021-10-25T15:25

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756084997_0:106:3073:1834_1920x0_80_0_0_fe6647133ead0422e666ff7de2299a4e.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Москве не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября, заявили в профильном оперативном штабе.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. В столице дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Также компании обязаны перевести 30 процентов сотрудников на удаленку, а граждане старше 60 лет имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию. Все это, подчеркивают власти, должно замедлить темп распространения инфекции.Вакцинация остается наиболее надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211025/moskva-1755845407.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм, туризм