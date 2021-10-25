https://ria.ru/20211025/vozdukh-1756159650.html
Кульбачевский: качество воздуха в Москве за 10 лет улучшилось
Кульбачевский: качество воздуха в Москве за 10 лет улучшилось - РИА Новости, 25.10.2021
Кульбачевский: качество воздуха в Москве за 10 лет улучшилось
Качество воздуха в Москве за 10 лет улучшилось больше, чем в два раза, рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:19
2021-10-25T16:19
2021-10-25T16:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/89/1557338917_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_40ef3360678b1bc6f9cc58d28d03b3c7.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Качество воздуха в Москве за 10 лет улучшилось больше, чем в два раза, рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский на панельной дискуссии заседания Сети "Регионы за здоровье"."На мой взгляд наш опыт, как глобального региона, очень важен, вообще скажем так, для Сети, регионов, для здоровья, потому что на самом деле глобальные процессы запущены, и в кратчайшие сроки достигнут результата. Если мы говорим о климатической политике, экологии, нам за эти последние 10 лет удалось улучшить качество воздуха больше, чем в два раза, а качество водных объектов улучшилось на 40%", - отметил Кульбачевский.
https://realty.ria.ru/20211025/moskva-1756082590.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/89/1557338917_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_fafbe57b24d0ebe31b0918622c38dd74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский