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Володин назвал вопросы здравоохранения приоритетом в работе над бюджетом
Володин назвал вопросы здравоохранения приоритетом в работе над бюджетом - РИА Новости, 25.10.2021
Володин назвал вопросы здравоохранения приоритетом в работе над бюджетом
Вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в работе над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:09
2021-10-25T14:09
общество
здравоохранение
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в работе над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Парламентарий напомнил, что президент четко обозначил приоритеты повышения благосостояния россиян и развития экономики – все это должно найти отражение в бюджете. "Но и конечно, уважаемые коллеги, 2020-й, прошлый год стал годом, когда весь мир столкнулся с ковидом", - уточнил он.
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общество, здравоохранение, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, здоровье
14:09 25.10.2021
 
Володин назвал вопросы здравоохранения приоритетом в работе над бюджетом

Вячеслав Володин: вопросы здравоохранения должны стать приоритетом в работе над бюджетом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в работе над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в бюджете. И в этой связи хотел бы, чтобы профильный комитет по охране здоровья, комитет по бюджету и налогам, нам более детально предложили свои подходы, чтобы мы с вами понимали, что эти вопросы не только будут решены, но и дальше будут находиться на постоянном контроле", - сказал Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы с министром финансов Антоном Силуановым на заседании фракции "Единая Россия" в понедельник.
Парламентарий напомнил, что президент четко обозначил приоритеты повышения благосостояния россиян и развития экономики – все это должно найти отражение в бюджете. "Но и конечно, уважаемые коллеги, 2020-й, прошлый год стал годом, когда весь мир столкнулся с ковидом", - уточнил он.
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 17:54Воронежская область
В Воронежской области увеличат финансирование здравоохранения
 
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