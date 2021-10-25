Володин назвал вопросы здравоохранения приоритетом в работе над бюджетом

"Вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в бюджете. И в этой связи хотел бы, чтобы профильный комитет по охране здоровья, комитет по бюджету и налогам, нам более детально предложили свои подходы, чтобы мы с вами понимали, что эти вопросы не только будут решены, но и дальше будут находиться на постоянном контроле", - сказал Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы с министром финансов Антоном Силуановым на заседании фракции "Единая Россия" в понедельник.