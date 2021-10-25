Володин назвал вопросы здравоохранения приоритетом в работе над бюджетом
Вячеслав Володин: вопросы здравоохранения должны стать приоритетом в работе над бюджетом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в работе над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в бюджете. И в этой связи хотел бы, чтобы профильный комитет по охране здоровья, комитет по бюджету и налогам, нам более детально предложили свои подходы, чтобы мы с вами понимали, что эти вопросы не только будут решены, но и дальше будут находиться на постоянном контроле", - сказал Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы с министром финансов Антоном Силуановым на заседании фракции "Единая Россия" в понедельник.
Парламентарий напомнил, что президент четко обозначил приоритеты повышения благосостояния россиян и развития экономики – все это должно найти отражение в бюджете. "Но и конечно, уважаемые коллеги, 2020-й, прошлый год стал годом, когда весь мир столкнулся с ковидом", - уточнил он.