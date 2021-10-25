https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756202439.html

Moderna сообщила о хорошей реакции на вакцину от COVID–19 у детей

Moderna сообщила о хорошей реакции на вакцину от COVID–19 у детей - РИА Новости, 25.10.2021

Moderna сообщила о хорошей реакции на вакцину от COVID–19 у детей

Компания Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса на детях от 6 до 11 лет, планирует в скором времени подать заявку на ее одобрение... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:12

2021-10-25T19:12

2021-10-25T19:12

вакцинация

сша

johnson & johnson

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцина moderna

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Компания Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса на детях от 6 до 11 лет, планирует в скором времени подать заявку на ее одобрение властями."Внутренние данные, полученные в ходе второй фазы испытаний нашей вакцины от COVID–19 на детях от 6 до 11 лет, показали устойчивую иммунную реакцию на фоне благоприятных данных о ее безопасности", - сообщила компания инвесторам в своем Твиттер аккаунте.В испытании вакцины приняли участие 4753 ребенка от 6 до 11 лет. Как заявили в компании, полученные на сегодня результаты удовлетворяют поставленной цели по уровню защиты организма от коронавируса после серии из двух прививок половинной дозы от той, что получают взрослые. Препарат, сообщают в компании, "в основном переносился нормально и в целом соответствует данным, полученным в ходе третьей фазы испытаний на подростках и взрослых". Основные реакции у детей на вакцину были слабо или средневыражены, наиболее часто наблюдались такие побочные эффекты как слабость, головная боль, повышенная температура и боль в месте прививки."Мы планируем подачу заявки в регуляторные органы по всему миру", - сообщили в компании, не уточнив сроки.Ожидается, что на этой неделе эксперты FDA главного регуляторного органа США обсудят и, вероятнее всего рекомендуют для экстренного использования в этой возрастной группе препарат от коронавируса компании Pfizer-BioNTech. Администрация США уже готовится к началу масштабной кампании для детской вакцинации от COVID–19, когда вакцина будет одобрена.В США от коронавируса применяются вакцины от трех производителей - Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Полное одобрение для использования на людях старше 16 лет получил только препарат Pfizer, остальные используются с разрешения, выданного для экстренного применения. Препарат Pfizer для детей от 12 до 16 лет также пока получил только разрешение для экстренного использования.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/vaktsinatsiya-1754820279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, сша, johnson & johnson, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина moderna