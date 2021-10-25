Круглый стол ЭИСИ о вакцинации
27 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты-государство-общество".
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Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
Модератор — руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Новая волна коронавируса набирает высоту. Эксперты и государство вновь предлагают меры по противостоянию распространению болезни, которые позволят снизить число заражений, тяжелых случаев, критическую нагрузку на здравоохранение. От общества вновь требуется ответственность.
Что нового в мире в сфере борьбы с пандемией? Какие выходы предлагают и в какие тупики заходят страны в поисках решений? Какова роль вакцинации в борьбе с пандемией? Каково влияние "антиваксеров" на общий результат? Какую роль политические партии как институты гражданского общества играют в продвижении мер по борьбе с коронавирусом?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
Модератор — руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Новая волна коронавируса набирает высоту. Эксперты и государство вновь предлагают меры по противостоянию распространению болезни, которые позволят снизить число заражений, тяжелых случаев, критическую нагрузку на здравоохранение. От общества вновь требуется ответственность.
Что нового в мире в сфере борьбы с пандемией? Какие выходы предлагают и в какие тупики заходят страны в поисках решений? Какова роль вакцинации в борьбе с пандемией? Каково влияние "антиваксеров" на общий результат? Какую роль политические партии как институты гражданского общества играют в продвижении мер по борьбе с коронавирусом?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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