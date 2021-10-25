https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756191094.html

Круглый стол ЭИСИ о вакцинации

Круглый стол ЭИСИ о вакцинации - РИА Новости, 25.10.2021

Круглый стол ЭИСИ о вакцинации

27 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты-государство-общество".

2021-10-25T18:20

2021-10-25T18:20

2021-10-25T18:20

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Задать вопросУчастники:- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН; - руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ; - президент Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО; - руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ; - директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ; Модератор — руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА. Новая волна коронавируса набирает высоту. Эксперты и государство вновь предлагают меры по противостоянию распространению болезни, которые позволят снизить число заражений, тяжелых случаев, критическую нагрузку на здравоохранение. От общества вновь требуется ответственность. Что нового в мире в сфере борьбы с пандемией? Какие выходы предлагают и в какие тупики заходят страны в поисках решений? Какова роль вакцинации в борьбе с пандемией? Каково влияние "антиваксеров" на общий результат? Какую роль политические партии как институты гражданского общества играют в продвижении мер по борьбе с коронавирусом?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы