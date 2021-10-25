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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756150940.html
Аксенов поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19
Аксенов поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
Аксенов поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19, чтобы ликвидировать возникшие очереди за прививкой. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:41
2021-10-25T16:37
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
республика крым
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19, чтобы ликвидировать возникшие очереди за прививкой."Надо сформировать работу так, чтобы не было очередей при вакцинации. Добавить любое необходимое количество постов, чтобы вакцинация прошла в спокойном режиме", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве. По его словам, граждане должны иметь возможность привиться без всякой очереди.На территории республики продолжают действовать 127 пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе мобильные. Место расположения пунктов указано на карте, ознакомиться с ней можно на карте министерства здравоохранения региона. На данный момент в республике вакцинированы двумя компонентами 43,5% от запланированного числа, необходимого для достижения коллективного иммунитета.В Крыму продолжается рост числа заболевших. Максимальное суточное число заражений коронавирусом выявлено 24 октября – 655. Антирекорд ежедневно обновляется с 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756071198.html
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общество, коронавирус в россии, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19
15:41 25.10.2021 (обновлено: 16:37 25.10.2021)
 
Аксенов поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19

Аксенов поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19 в Крыму

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19, чтобы ликвидировать возникшие очереди за прививкой.
"Надо сформировать работу так, чтобы не было очередей при вакцинации. Добавить любое необходимое количество постов, чтобы вакцинация прошла в спокойном режиме", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве. По его словам, граждане должны иметь возможность привиться без всякой очереди.
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Вчера, 09:16Распространение коронавируса
Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
На территории республики продолжают действовать 127 пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе мобильные. Место расположения пунктов указано на карте, ознакомиться с ней можно на карте министерства здравоохранения региона. На данный момент в республике вакцинированы двумя компонентами 43,5% от запланированного числа, необходимого для достижения коллективного иммунитета.
В Крыму продолжается рост числа заболевших. Максимальное суточное число заражений коронавирусом выявлено 24 октября – 655. Антирекорд ежедневно обновляется с 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай.
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