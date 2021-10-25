https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756150940.html

Аксенов поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19

Аксенов поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

Аксенов поручил увеличить количество пунктов вакцинации от COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19, чтобы ликвидировать возникшие очереди за прививкой. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:41

2021-10-25T15:41

2021-10-25T16:37

распространение коронавируса

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здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19, чтобы ликвидировать возникшие очереди за прививкой."Надо сформировать работу так, чтобы не было очередей при вакцинации. Добавить любое необходимое количество постов, чтобы вакцинация прошла в спокойном режиме", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве. По его словам, граждане должны иметь возможность привиться без всякой очереди.На территории республики продолжают действовать 127 пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе мобильные. Место расположения пунктов указано на карте, ознакомиться с ней можно на карте министерства здравоохранения региона. На данный момент в республике вакцинированы двумя компонентами 43,5% от запланированного числа, необходимого для достижения коллективного иммунитета.В Крыму продолжается рост числа заболевших. Максимальное суточное число заражений коронавирусом выявлено 24 октября – 655. Антирекорд ежедневно обновляется с 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756071198.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19