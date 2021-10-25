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Религия
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756146539.html
В РПЦ ответили на вопрос об обязательной вакцинации священников
В РПЦ ответили на вопрос об обязательной вакцинации священников - РИА Новости, 25.10.2021
В РПЦ ответили на вопрос об обязательной вакцинации священников
Русская православная церковь (РПЦ) никогда не выступала против вакцинации как таковой, но настаивает на том, что прививка от коронавируса должна быть... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:22
2021-10-25T15:24
религия
русская православная церковь
здоровье - общество
владимир легойда
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) никогда не выступала против вакцинации как таковой, но настаивает на том, что прививка от коронавируса должна быть добровольной, сказал РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Русская православная церковь последовательно выступает за добровольность в деле вакцинации. Каждый должен сам принимать решение, учитывая, в том числе, состояние здоровья и, при этом, осознавая ответственность за себя, близких и тех, с кем приходится контактировать на работе и в быту. Напомню, что церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой. Ситуация с коронавирусом остаётся крайне серьезной, и вакцинация, по признанию врачей, является сегодня самым эффективным способом выхода из пандемии", - заявил Легойда.Он отметил, что патриарх Кирилл прошел вакцинацию, так же, как и многие другие представители епископата и священства Русской православной церкви.Ранее в эфире телеканала "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал, что считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса.
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русская православная церковь, здоровье - общество, владимир легойда, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, коронавирус covid-19
15:22 25.10.2021 (обновлено: 15:24 25.10.2021)
 

В РПЦ ответили на вопрос об обязательной вакцинации священников

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) никогда не выступала против вакцинации как таковой, но настаивает на том, что прививка от коронавируса должна быть добровольной, сказал РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Русская православная церковь последовательно выступает за добровольность в деле вакцинации. Каждый должен сам принимать решение, учитывая, в том числе, состояние здоровья и, при этом, осознавая ответственность за себя, близких и тех, с кем приходится контактировать на работе и в быту. Напомню, что церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой. Ситуация с коронавирусом остаётся крайне серьезной, и вакцинация, по признанию врачей, является сегодня самым эффективным способом выхода из пандемии", - заявил Легойда.
Он отметил, что патриарх Кирилл прошел вакцинацию, так же, как и многие другие представители епископата и священства Русской православной церкви.
Ранее в эфире телеканала "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал, что считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса.
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РелигияРусская православная церковьЗдоровье - ОбществоВладимир ЛегойдаОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатКоронавирус COVID-19
 
 
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