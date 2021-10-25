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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756125186.html
Депздрав рассказал о спросе на вакцинацию в Москве
Депздрав рассказал о спросе на вакцинацию в Москве - РИА Новости, 25.10.2021
Депздрав рассказал о спросе на вакцинацию в Москве
Москва справляется со спросом на вакцинацию: доступно 57% мест для записи на прививку на две недели, на ближайшие три дня – 21%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:47
2021-10-25T14:00
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва справляется со спросом на вакцинацию: доступно 57% мест для записи на прививку на две недели, на ближайшие три дня – 21%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В пресс-службе отметили, что на данный момент в столице функционирует около 300 центров вакцинации. Для удобства жителей они организованы на базе 100 городских поликлиник, в 20 центрах госуслуг "Мои документы" и торговых центрах, 2 крупных центра в ГУМе и Лужниках, а также в частных клиниках."Данные мощности полностью удовлетворяют текущий спрос на вакцинацию: на две недели для записи в пункты вакцинации на базе поликлиник доступны около 57% слотов, причем на ближайшие три дня – 21% также свободны", - отметили в департаменте.В пресс-службе уточнили, что сегодня в некоторых ТЦ в пункты вакцинации одновременно пришло больше человек. "При этом вакцинация проводится с соблюдением всех необходимых мер безопасности, в том числе социальной дистанции. Для ускорения проведения процедуры в ТЦ направлены дополнительные бригады медработников", - подчеркнули в департаменте.При увеличении спроса на вакцинацию в крупнейшие пункты Москвы направят дополнительные бригады медработников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В одном из крупнейших пунктов вакцинации в ГУМ мощности загружены лишь на 30%, а в Лужниках – на 20% от максимально возможной. При увеличении спроса на вакцинацию в эти пункты будут направлены дополнительные бригады медработников для полного удовлетворения спроса", - рассказали в пресс-службе.
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Очереди в пункты вакцинации в Москве
За три дня до начала новых ограничений москвичи стремятся вакцинироваться. В очереди соблюдается дистанция не менее полутора метра, некоторые желающие вакцинироваться возмущаются, почему так долго приходится стоять, но в основном люди проводят это время в своих гаджетах. В пункте вакцинации, помимо прививки от коронавируса, можно бесплатно сдать ПЦР-тест.
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общество, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, гум, здоровье - общество
13:47 25.10.2021 (обновлено: 14:00 25.10.2021)
 
Депздрав рассказал о спросе на вакцинацию в Москве

В Москве в пункты вакцинации направят дополнительные бригады медиков при увеличении спроса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва справляется со спросом на вакцинацию: доступно 57% мест для записи на прививку на две недели, на ближайшие три дня – 21%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
В пресс-службе отметили, что на данный момент в столице функционирует около 300 центров вакцинации. Для удобства жителей они организованы на базе 100 городских поликлиник, в 20 центрах госуслуг "Мои документы" и торговых центрах, 2 крупных центра в ГУМе и Лужниках, а также в частных клиниках.
"Данные мощности полностью удовлетворяют текущий спрос на вакцинацию: на две недели для записи в пункты вакцинации на базе поликлиник доступны около 57% слотов, причем на ближайшие три дня – 21% также свободны", - отметили в департаменте.
В пресс-службе уточнили, что сегодня в некоторых ТЦ в пункты вакцинации одновременно пришло больше человек. "При этом вакцинация проводится с соблюдением всех необходимых мер безопасности, в том числе социальной дистанции. Для ускорения проведения процедуры в ТЦ направлены дополнительные бригады медработников", - подчеркнули в департаменте.
При увеличении спроса на вакцинацию в крупнейшие пункты Москвы направят дополнительные бригады медработников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"В одном из крупнейших пунктов вакцинации в ГУМ мощности загружены лишь на 30%, а в Лужниках – на 20% от максимально возможной. При увеличении спроса на вакцинацию в эти пункты будут направлены дополнительные бригады медработников для полного удовлетворения спроса", - рассказали в пресс-службе.
 
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