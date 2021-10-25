https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756117148.html

В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19

В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал решение президента РФ о предоставлении работающим россиянам двух оплачиваемых выходных РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:05

2021-10-25T13:05

2021-10-25T13:05

распространение коронавируса

общество

владимир путин

госдума рф

здоровье - общество

леонид огуль

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752504417_0:54:1888:1116_1920x0_80_0_0_55e636cfc52d382f7143a42d2b31a772.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал решение президента РФ о предоставлении работающим россиянам двух оплачиваемых выходных дней за вакцинацию от коронавируса, при этом, по его мнению, необходимо таким образом поддержать и тех, кто проходит ревакцинацию от COVID-19.Президент России Владимир Путин в понедельник поручил губернаторам до 15 ноября доложить об освобождении от работы на два дня с сохранением зарплаты тех, кто сделал прививку от COVID-19, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Полностью поддерживаю решение президента о предоставлении двух выходных тем, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Уверен, что эта мера станет дополнительным стимулом для тех, кто еще не привился. И человеку будет удобно, что в этот день можно побыть дома и не переживать. Кроме того, считаю необходимым поддержать и тех, кто ревакцинируется", - сказал Огуль журналистам.По его словам, на сегодняшний день ревакцинировались всего два с половиной миллиона человек. "А ведь ревакцинация – это очень важный вклад в борьбу с пандемией. Нельзя об этом забывать", - пояснил парламентарий.

https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, госдума рф, здоровье - общество, леонид огуль, россия, коронавирус в россии