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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756117148.html
В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19
В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал решение президента РФ о предоставлении работающим россиянам двух оплачиваемых выходных РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:05
2021-10-25T13:05
распространение коронавируса
общество
владимир путин
госдума рф
здоровье - общество
леонид огуль
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал решение президента РФ о предоставлении работающим россиянам двух оплачиваемых выходных дней за вакцинацию от коронавируса, при этом, по его мнению, необходимо таким образом поддержать и тех, кто проходит ревакцинацию от COVID-19.Президент России Владимир Путин в понедельник поручил губернаторам до 15 ноября доложить об освобождении от работы на два дня с сохранением зарплаты тех, кто сделал прививку от COVID-19, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Полностью поддерживаю решение президента о предоставлении двух выходных тем, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Уверен, что эта мера станет дополнительным стимулом для тех, кто еще не привился. И человеку будет удобно, что в этот день можно побыть дома и не переживать. Кроме того, считаю необходимым поддержать и тех, кто ревакцинируется", - сказал Огуль журналистам.По его словам, на сегодняшний день ревакцинировались всего два с половиной миллиона человек. "А ведь ревакцинация – это очень важный вклад в борьбу с пандемией. Нельзя об этом забывать", - пояснил парламентарий.
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общество, владимир путин, госдума рф, здоровье - общество, леонид огуль, россия, коронавирус в россии
13:05 25.10.2021
 
В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19

Депутат Огуль: выходными после вакцинации от COVID нужно поддержать и ревакцинирующихся

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Автограф-сессия К. Богомолова в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал решение президента РФ о предоставлении работающим россиянам двух оплачиваемых выходных дней за вакцинацию от коронавируса, при этом, по его мнению, необходимо таким образом поддержать и тех, кто проходит ревакцинацию от COVID-19.
Президент России Владимир Путин в понедельник поручил губернаторам до 15 ноября доложить об освобождении от работы на два дня с сохранением зарплаты тех, кто сделал прививку от COVID-19, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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"Полностью поддерживаю решение президента о предоставлении двух выходных тем, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Уверен, что эта мера станет дополнительным стимулом для тех, кто еще не привился. И человеку будет удобно, что в этот день можно побыть дома и не переживать. Кроме того, считаю необходимым поддержать и тех, кто ревакцинируется", - сказал Огуль журналистам.
По его словам, на сегодняшний день ревакцинировались всего два с половиной миллиона человек. "А ведь ревакцинация – это очень важный вклад в борьбу с пандемией. Нельзя об этом забывать", - пояснил парламентарий.
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинГосдума РФЗдоровье - ОбществоЛеонид ОгульРоссияКоронавирус в России
 
 
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