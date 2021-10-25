https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756117148.html
В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19
В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал решение президента РФ о предоставлении работающим россиянам двух оплачиваемых выходных РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:05
2021-10-25T13:05
2021-10-25T13:05
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владимир путин
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал решение президента РФ о предоставлении работающим россиянам двух оплачиваемых выходных дней за вакцинацию от коронавируса, при этом, по его мнению, необходимо таким образом поддержать и тех, кто проходит ревакцинацию от COVID-19.Президент России Владимир Путин в понедельник поручил губернаторам до 15 ноября доложить об освобождении от работы на два дня с сохранением зарплаты тех, кто сделал прививку от COVID-19, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Полностью поддерживаю решение президента о предоставлении двух выходных тем, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Уверен, что эта мера станет дополнительным стимулом для тех, кто еще не привился. И человеку будет удобно, что в этот день можно побыть дома и не переживать. Кроме того, считаю необходимым поддержать и тех, кто ревакцинируется", - сказал Огуль журналистам.По его словам, на сегодняшний день ревакцинировались всего два с половиной миллиона человек. "А ведь ревакцинация – это очень важный вклад в борьбу с пандемией. Нельзя об этом забывать", - пояснил парламентарий.
https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html
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В Госдуме прокомментировали идею о выходных после вакцинации от COVID-19
Депутат Огуль: выходными после вакцинации от COVID нужно поддержать и ревакцинирующихся