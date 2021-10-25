https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756110554.html
В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации - РИА Новости, 25.10.2021
В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
За три дня до начала новых ограничений москвичи стремятся вакцинироваться, в частности, в ТЦ Коламбус возле метро "Пражская" стоит очередь примерно из 40... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:30
2021-10-25T12:30
2021-10-25T13:43
распространение коронавируса
общество
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756123789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27205a17a9e1a11123be1e69a5a8d934.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. За три дня до начала новых ограничений москвичи стремятся вакцинироваться, в частности, в ТЦ Коламбус возле метро "Пражская" стоит очередь примерно из 40 человек, передает корреспондент РИА Новости."Я пришел через полчаса после открытия торгового центра, примерно в 10.30, уже была очередь, около 30 человек. Стою уже больше часа", - рассказал РИА Новости один из посетителей ТЦ.В очереди соблюдается дистанция не менее полутора метра, некоторые желающие вакцинироваться возмущаются, почему так долго приходится стоять, но в основном люди проводят это время в своих гаджетах.В пункте вакцинации, помимо прививки от коронавируса, можно бесплатно сдать ПЦР-тест.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября, в этот период закроются практически все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование, будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости аптеки, рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756093572.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756123789_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2f887bf5baa3b7a2ede6af3a2e7bf832.jpg
Очереди в пункты вакцинации в Москве
За три дня до начала новых ограничений москвичи стремятся вакцинироваться. В очереди соблюдается дистанция не менее полутора метра, некоторые желающие вакцинироваться возмущаются, почему так долго приходится стоять, но в основном люди проводят это время в своих гаджетах. В пункте вакцинации, помимо прививки от коронавируса, можно бесплатно сдать ПЦР-тест.
2021-10-25T12:30
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии
12:30 25.10.2021 (обновлено: 13:43 25.10.2021)
В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
Очереди в пункты вакцинации выстроились в Москве за три дня до введения локдауна
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. За три дня до начала новых ограничений москвичи стремятся вакцинироваться, в частности, в ТЦ Коламбус возле метро "Пражская" стоит очередь примерно из 40 человек, передает корреспондент РИА Новости.
"Я пришел через полчаса после открытия торгового центра, примерно в 10.30, уже была очередь, около 30 человек. Стою уже больше часа", - рассказал РИА Новости один из посетителей ТЦ.
В очереди соблюдается дистанция не менее полутора метра, некоторые желающие вакцинироваться возмущаются, почему так долго приходится стоять, но в основном люди проводят это время в своих гаджетах.
В пункте вакцинации, помимо прививки от коронавируса, можно бесплатно сдать ПЦР-тест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября, в этот период закроются практически все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование, будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости аптеки, рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.