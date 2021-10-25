https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756110554.html

В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации

В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации

За три дня до начала новых ограничений москвичи стремятся вакцинироваться, в частности, в ТЦ Коламбус возле метро "Пражская" стоит очередь примерно из 40... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:30

2021-10-25T12:30

2021-10-25T13:43

распространение коронавируса

общество

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756123789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27205a17a9e1a11123be1e69a5a8d934.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. За три дня до начала новых ограничений москвичи стремятся вакцинироваться, в частности, в ТЦ Коламбус возле метро "Пражская" стоит очередь примерно из 40 человек, передает корреспондент РИА Новости."Я пришел через полчаса после открытия торгового центра, примерно в 10.30, уже была очередь, около 30 человек. Стою уже больше часа", - рассказал РИА Новости один из посетителей ТЦ.В очереди соблюдается дистанция не менее полутора метра, некоторые желающие вакцинироваться возмущаются, почему так долго приходится стоять, но в основном люди проводят это время в своих гаджетах.В пункте вакцинации, помимо прививки от коронавируса, можно бесплатно сдать ПЦР-тест.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября, в этот период закроются практически все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование, будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости аптеки, рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756093572.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очереди в пункты вакцинации в Москве За три дня до начала новых ограничений москвичи стремятся вакцинироваться. В очереди соблюдается дистанция не менее полутора метра, некоторые желающие вакцинироваться возмущаются, почему так долго приходится стоять, но в основном люди проводят это время в своих гаджетах. В пункте вакцинации, помимо прививки от коронавируса, можно бесплатно сдать ПЦР-тест. 2021-10-25T12:30 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии