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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/vaktsina-1756165844.html
В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса
В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021
В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса
Власти республики Крым запросили у Минздрава России новые партии вакцины от коронавируса, сейчас в регионе осталось 150 тысяч доз, которых хватит на 10 дней,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:39
2021-10-25T17:14
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
минздрав крыма
россия
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Власти республики Крым запросили у Минздрава России новые партии вакцины от коронавируса, сейчас в регионе осталось 150 тысяч доз, которых хватит на 10 дней, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская."Мы наблюдаем в последнюю неделю повышенный спрос на вакцинацию. У нас достаточно вакцины, сегодня на остатке - 150 тысяч доз вакцины. По нашим расчетам, ее достаточно для 10 дней работы. Тем не менее минздрав Крыма уже направил заявку в Минздрав России, чтобы нам дополнительно направили на текущей неделе вакцину", - сказала Романовская на совещании с главой Крыма Сергеем Аксеновым по эпидситуации в регионе.Ранее власти заявляли, что до конца ноября-начала декабря в Крыму необходимо вакцинировать около 700 тысяч человек для достижения коллективного иммунитета.На сегодняшний день против COVID-19 в Крыму вакцинировано первым компонентом 590 707 человек, или 48,7% от плана, вторым компонентом – 527 258 человек, или 43,5% от плана. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения - 1 212 687 человек. Повторную вакцинацию прошли 29 904 жителя республики.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756159053.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, минздрав крыма, россия, коронавирус в россии
16:39 25.10.2021 (обновлено: 17:14 25.10.2021)
 
В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса

Крым запросил у Минздрава вакцину от коронавируса, ее осталось на десять дней

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Тулы вакциной "КовиВак"
Вакцинация жителей Тулы вакциной КовиВак - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Власти республики Крым запросили у Минздрава России новые партии вакцины от коронавируса, сейчас в регионе осталось 150 тысяч доз, которых хватит на 10 дней, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.
"Мы наблюдаем в последнюю неделю повышенный спрос на вакцинацию. У нас достаточно вакцины, сегодня на остатке - 150 тысяч доз вакцины. По нашим расчетам, ее достаточно для 10 дней работы. Тем не менее минздрав Крыма уже направил заявку в Минздрав России, чтобы нам дополнительно направили на текущей неделе вакцину", - сказала Романовская на совещании с главой Крыма Сергеем Аксеновым по эпидситуации в регионе.
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Ранее власти заявляли, что до конца ноября-начала декабря в Крыму необходимо вакцинировать около 700 тысяч человек для достижения коллективного иммунитета.
На сегодняшний день против COVID-19 в Крыму вакцинировано первым компонентом 590 707 человек, или 48,7% от плана, вторым компонентом – 527 258 человек, или 43,5% от плана. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения - 1 212 687 человек. Повторную вакцинацию прошли 29 904 жителя республики.
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоМинздрав КрымаРоссияКоронавирус в России
 
 
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