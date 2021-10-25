https://ria.ru/20211025/vaktsina-1756165844.html

В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса

В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021

В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса

Власти республики Крым запросили у Минздрава России новые партии вакцины от коронавируса, сейчас в регионе осталось 150 тысяч доз, которых хватит на 10 дней,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:39

2021-10-25T16:39

2021-10-25T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Власти республики Крым запросили у Минздрава России новые партии вакцины от коронавируса, сейчас в регионе осталось 150 тысяч доз, которых хватит на 10 дней, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская."Мы наблюдаем в последнюю неделю повышенный спрос на вакцинацию. У нас достаточно вакцины, сегодня на остатке - 150 тысяч доз вакцины. По нашим расчетам, ее достаточно для 10 дней работы. Тем не менее минздрав Крыма уже направил заявку в Минздрав России, чтобы нам дополнительно направили на текущей неделе вакцину", - сказала Романовская на совещании с главой Крыма Сергеем Аксеновым по эпидситуации в регионе.Ранее власти заявляли, что до конца ноября-начала декабря в Крыму необходимо вакцинировать около 700 тысяч человек для достижения коллективного иммунитета.На сегодняшний день против COVID-19 в Крыму вакцинировано первым компонентом 590 707 человек, или 48,7% от плана, вторым компонентом – 527 258 человек, или 43,5% от плана. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения - 1 212 687 человек. Повторную вакцинацию прошли 29 904 жителя республики.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756159053.html

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