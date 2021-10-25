https://ria.ru/20211025/vaktsina-1756165844.html
В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса
В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021
В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса
Власти республики Крым запросили у Минздрава России новые партии вакцины от коронавируса, сейчас в регионе осталось 150 тысяч доз, которых хватит на 10 дней,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:39
2021-10-25T16:39
2021-10-25T17:14
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
минздрав крыма
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752017683_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_ec3c40f08a19eb9d987f70c5ad636780.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Власти республики Крым запросили у Минздрава России новые партии вакцины от коронавируса, сейчас в регионе осталось 150 тысяч доз, которых хватит на 10 дней, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская."Мы наблюдаем в последнюю неделю повышенный спрос на вакцинацию. У нас достаточно вакцины, сегодня на остатке - 150 тысяч доз вакцины. По нашим расчетам, ее достаточно для 10 дней работы. Тем не менее минздрав Крыма уже направил заявку в Минздрав России, чтобы нам дополнительно направили на текущей неделе вакцину", - сказала Романовская на совещании с главой Крыма Сергеем Аксеновым по эпидситуации в регионе.Ранее власти заявляли, что до конца ноября-начала декабря в Крыму необходимо вакцинировать около 700 тысяч человек для достижения коллективного иммунитета.На сегодняшний день против COVID-19 в Крыму вакцинировано первым компонентом 590 707 человек, или 48,7% от плана, вторым компонентом – 527 258 человек, или 43,5% от плана. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения - 1 212 687 человек. Повторную вакцинацию прошли 29 904 жителя республики.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756159053.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752017683_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_352bf259222a42c726fdaea10fa1fdd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, здоровье - общество, минздрав крыма, россия, коронавирус в россии
16:39 25.10.2021 (обновлено: 17:14 25.10.2021)
В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса
Крым запросил у Минздрава вакцину от коронавируса, ее осталось на десять дней