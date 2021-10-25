https://ria.ru/20211025/uzdenov-1756183720.html

Узденов: инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению ESG-практик

Узденов: инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению ESG-практик - РИА Новости, 25.10.2021

Узденов: инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению ESG-практик

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Segezha Group до уровня ruA+ и изменило прогноз на позитивный, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:52

2021-10-25T17:52

2021-10-25T17:52

экономика

афк "система"

эксперт ра

россия

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Segezha Group до уровня ruA+ и изменило прогноз на позитивный, сообщается на сайте агентства.Ранее у компании действовал рейтинг со на уровне ruA- стабильным прогнозом. Повышение рейтинга "Эксперт РА" связано с усилением рыночных и конкурентных позиций группы благодаря росту объема производства. Также аналитики позитивно оценили эффект от сделок по приобретению Новоенисейского лесохмического комплекса и ряда лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области, что выводит компанию в число крупнейших лесопользователей не только в России, но и в мире.На прошлой неделе европейское рейтинговое агентство RAEX Europe обновило ESG-рэнкинг крупнейших российских компаний, где в секторе "целлюлозно-бумажная промышленность" лидирует Segezha Group.ПАО "Сегежа Групп" - ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, один из ключевых активов ПАО АФК "Система".Как отметил в связи с состоявшимся 14 октября общественным обсуждением публичного нефинансового отчета холдинга за 2020 год управляющий партнер АФК "Cистема", председатель совета директоров Segezha Group Али Узденов, в марте 2021 года в рамках выхода группы на публичные рынки капитала была обновлена стратегия устойчивого развития компании, включая целевые ориентиры по достижению углеродной нейтральности.По его словам, уже сейчас у компании "складывается положительный углеродный баланс".Он уверен, что на фоне тренда перехода к "зеленой экономике", будет расти и выручка от низкоуглеродной и экологичной продукции лесопереработки.По мнению главы совета директоров Segezha Group, "бумага и бумажные мешки — это мировой тренд, замена пластика. Особенно упаковка для электронной коммерции. Миллионы тонн пластика выбрасываются в мировой океан. Segezha Group способствует решению этой проблемы путем постепенного замещения пластика бумагой".Еще одно направление "зеленой" повестки холдинга связано с производством экологичных стройматериалов. "Мы сейчас стали лидерами деревянного домостроения в России. Речь не только о домах из бруса, а еще из CLT-панелей. Это будущее – быстровозводимые многоэтажные дома, общественные сооружения", - пояснил Узденов.Он отметил, что инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению лучших ESG-практик в лесной промышленности.Он подчеркнул, что основные предприятия холдинга находятся в моногородах (Сегежа, Онега, Лесосибирск, Галич), поэтому частью стратегии компании является создание комфортной среды для жизни и работы на этих территориях. "К примеру, город Сегежа мы хотим превратить в такого двойника финского городка, где есть все необходимое, и совместно с государством разрабатываем сейчас масштабную программу: это и дороги, это и общественное пространство, это и дома для наших сотрудников", - сообщил Узденов.

https://realty.ria.ru/20210930/zavod-1752434021.html

https://realty.ria.ru/20210915/razvitie-1750208000.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, афк "система", эксперт ра, россия