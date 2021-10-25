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Узденов: инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению ESG-практик
Узденов: инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению ESG-практик - РИА Новости, 25.10.2021
Узденов: инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению ESG-практик
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Segezha Group до уровня ruA+ и изменило прогноз на позитивный, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:52
2021-10-25T17:52
экономика
афк "система"
эксперт ра
россия
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Segezha Group до уровня ruA+ и изменило прогноз на позитивный, сообщается на сайте агентства.Ранее у компании действовал рейтинг со на уровне ruA- стабильным прогнозом. Повышение рейтинга "Эксперт РА" связано с усилением рыночных и конкурентных позиций группы благодаря росту объема производства. Также аналитики позитивно оценили эффект от сделок по приобретению Новоенисейского лесохмического комплекса и ряда лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области, что выводит компанию в число крупнейших лесопользователей не только в России, но и в мире.На прошлой неделе европейское рейтинговое агентство RAEX Europe обновило ESG-рэнкинг крупнейших российских компаний, где в секторе "целлюлозно-бумажная промышленность" лидирует Segezha Group.ПАО "Сегежа Групп" - ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, один из ключевых активов ПАО АФК "Система".Как отметил в связи с состоявшимся 14 октября общественным обсуждением публичного нефинансового отчета холдинга за 2020 год управляющий партнер АФК "Cистема", председатель совета директоров Segezha Group Али Узденов, в марте 2021 года в рамках выхода группы на публичные рынки капитала была обновлена стратегия устойчивого развития компании, включая целевые ориентиры по достижению углеродной нейтральности.По его словам, уже сейчас у компании "складывается положительный углеродный баланс".Он уверен, что на фоне тренда перехода к "зеленой экономике", будет расти и выручка от низкоуглеродной и экологичной продукции лесопереработки.По мнению главы совета директоров Segezha Group, "бумага и бумажные мешки — это мировой тренд, замена пластика. Особенно упаковка для электронной коммерции. Миллионы тонн пластика выбрасываются в мировой океан. Segezha Group способствует решению этой проблемы путем постепенного замещения пластика бумагой".Еще одно направление "зеленой" повестки холдинга связано с производством экологичных стройматериалов. "Мы сейчас стали лидерами деревянного домостроения в России. Речь не только о домах из бруса, а еще из CLT-панелей. Это будущее – быстровозводимые многоэтажные дома, общественные сооружения", - пояснил Узденов.Он отметил, что инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению лучших ESG-практик в лесной промышленности.Он подчеркнул, что основные предприятия холдинга находятся в моногородах (Сегежа, Онега, Лесосибирск, Галич), поэтому частью стратегии компании является создание комфортной среды для жизни и работы на этих территориях. "К примеру, город Сегежа мы хотим превратить в такого двойника финского городка, где есть все необходимое, и совместно с государством разрабатываем сейчас масштабную программу: это и дороги, это и общественное пространство, это и дома для наших сотрудников", - сообщил Узденов.
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экономика, афк "система", эксперт ра, россия
17:52 25.10.2021
 

Узденов: инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению ESG-практик

© Фото : пресс-служба АФК «Система»Управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров Segezha Group Али Узденов
Управляющий партнер АФК Система, председатель совета директоров Segezha Group Али Узденов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : пресс-служба АФК «Система»
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Segezha Group до уровня ruA+ и изменило прогноз на позитивный, сообщается на сайте агентства.
Ранее у компании действовал рейтинг со на уровне ruA- стабильным прогнозом. Повышение рейтинга "Эксперт РА" связано с усилением рыночных и конкурентных позиций группы благодаря росту объема производства. Также аналитики позитивно оценили эффект от сделок по приобретению Новоенисейского лесохмического комплекса и ряда лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области, что выводит компанию в число крупнейших лесопользователей не только в России, но и в мире.
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На прошлой неделе европейское рейтинговое агентство RAEX Europe обновило ESG-рэнкинг крупнейших российских компаний, где в секторе "целлюлозно-бумажная промышленность" лидирует Segezha Group.
ПАО "Сегежа Групп" - ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, один из ключевых активов ПАО АФК "Система".
Как отметил в связи с состоявшимся 14 октября общественным обсуждением публичного нефинансового отчета холдинга за 2020 год управляющий партнер АФК "Cистема", председатель совета директоров Segezha Group Али Узденов, в марте 2021 года в рамках выхода группы на публичные рынки капитала была обновлена стратегия устойчивого развития компании, включая целевые ориентиры по достижению углеродной нейтральности.
По его словам, уже сейчас у компании "складывается положительный углеродный баланс".
"В результате модернизации большинство предприятий Segezha Group уже практически перешли на замкнутый цикл производства и энергию из отходов деревопереработки, последовательно решаются задачи по сокращению выбросов при помощи наилучших доступных технологий. В частности, сейчас реализуется масштабная экологическая программа на Сегежском ЦБК с общим объёмом инвестиций порядка миллиарда рублей. Наши новые предприятия, в том числе ЦБК, который мы планируем построить в Карелии, с самого начала проектируются с учетом всех экологических требований", - привели в компании слова Узденова.
Он уверен, что на фоне тренда перехода к "зеленой экономике", будет расти и выручка от низкоуглеродной и экологичной продукции лесопереработки.
По мнению главы совета директоров Segezha Group, "бумага и бумажные мешки — это мировой тренд, замена пластика. Особенно упаковка для электронной коммерции. Миллионы тонн пластика выбрасываются в мировой океан. Segezha Group способствует решению этой проблемы путем постепенного замещения пластика бумагой".
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Еще одно направление "зеленой" повестки холдинга связано с производством экологичных стройматериалов. "Мы сейчас стали лидерами деревянного домостроения в России. Речь не только о домах из бруса, а еще из CLT-панелей. Это будущее – быстровозводимые многоэтажные дома, общественные сооружения", - пояснил Узденов.
Он отметил, что инвесторы оценили стремление Segezha к внедрению лучших ESG-практик в лесной промышленности.
"Мы успешно провели первое "зеленое" IPO в России, вошли в авторитетные российский и международный ESG-рейтинги и, заключив знаковые сделки с Bonum Capital, привлекли крупного инвестора в наши бизнес, тем самым значительно увеличив его масштаб и активы. При этом компания реализует огромную инвестпрограмму, и дивиденды платит своим акционерам, и несет добровольные социальные обязательства", - пояснил Узденов.
Он подчеркнул, что основные предприятия холдинга находятся в моногородах (Сегежа, Онега, Лесосибирск, Галич), поэтому частью стратегии компании является создание комфортной среды для жизни и работы на этих территориях. "К примеру, город Сегежа мы хотим превратить в такого двойника финского городка, где есть все необходимое, и совместно с государством разрабатываем сейчас масштабную программу: это и дороги, это и общественное пространство, это и дома для наших сотрудников", - сообщил Узденов.
 
ЭкономикаАФК "Система"Эксперт РАРоссия
 
 
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