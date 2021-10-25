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Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане
Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане - РИА Новости, 25.10.2021
Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане
Выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными, заявил в понедельник исполнительный секретарь СНГ, глава миссии СНГ на выборах Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:14
2021-10-25T08:14
2021-10-25T08:44
в мире
узбекистан
снг
сергей лебедев
выборы президента узбекистана — 2021
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ТАШКЕНТ, 25 окт – РИА Новости. Выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными, заявил в понедельник исполнительный секретарь СНГ, глава миссии СНГ на выборах Сергей Лебедев.Он признал, что были отдельные замечания технического характера. Например, отметил он, на некоторых участках наблюдатели не могли получить информацию о количестве проголосовавших или были неудобно расставлены столы. По словам Лебедева, в таких случаях наблюдатели "по-дружески" высказывали свои замечания.Все кандидаты имели равные возможности, выборы были конкурентными, заявил глава миссии.По его оценке, то, что на выборах было пять кандидатов, "подчеркивает конкурентность избирательной кампании, конкурентность выборов"."Отличительной чертой выборов в Узбекистане остается отсутствие черного пиара и войны компроматов", - сказал Лебедев. По его мнению, это выгодно отличает избирательный процесс в этой стране от выборов в западных странах, в частности, в США.Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье. Они признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33%.
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РИА Новости
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в мире, узбекистан, снг, сергей лебедев, выборы президента узбекистана — 2021
08:14 25.10.2021 (обновлено: 08:44 25.10.2021)
Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане
Сергей Лебедев: президентские выборы в Узбекистане были открытыми и демократичными
ТАШКЕНТ, 25 окт – РИА Новости.
Выборы президента Узбекистана
были открытыми и демократичными, заявил в понедельник исполнительный секретарь СНГ
, глава миссии СНГ на выборах Сергей Лебедев
.
"Выборы президента были еще более открытыми, демократичными", - сказал Лебедев на брифинге в пресс-центре ЦИК по итогам работы миссии наблюдателей СНГ.
Он признал, что были отдельные замечания технического характера. Например, отметил он, на некоторых участках наблюдатели не могли получить информацию о количестве проголосовавших или были неудобно расставлены столы. По словам Лебедева, в таких случаях наблюдатели "по-дружески" высказывали свои замечания.
Все кандидаты имели равные возможности, выборы были конкурентными, заявил глава миссии.
"Все кандидаты получили возможность изложить свои программы, получили возможность в необходимой мере встреч с избирателями. Все возможности были равными", - заявил Лебедев на пресс-конференции.
По его оценке, то, что на выборах было пять кандидатов, "подчеркивает конкурентность избирательной кампании, конкурентность выборов".
"Отличительной чертой выборов в Узбекистане остается отсутствие черного пиара и войны компроматов", - сказал Лебедев. По его мнению, это выгодно отличает избирательный процесс в этой стране от выборов в западных странах, в частности, в США.
Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье. Они признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33%.