https://ria.ru/20211025/uzbekistan-1756066049.html

Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане

Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане - РИА Новости, 25.10.2021

Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане

Выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными, заявил в понедельник исполнительный секретарь СНГ, глава миссии СНГ на выборах Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:14

2021-10-25T08:14

2021-10-25T08:44

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узбекистан

снг

сергей лебедев

выборы президента узбекистана — 2021

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ТАШКЕНТ, 25 окт – РИА Новости. Выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными, заявил в понедельник исполнительный секретарь СНГ, глава миссии СНГ на выборах Сергей Лебедев.Он признал, что были отдельные замечания технического характера. Например, отметил он, на некоторых участках наблюдатели не могли получить информацию о количестве проголосовавших или были неудобно расставлены столы. По словам Лебедева, в таких случаях наблюдатели "по-дружески" высказывали свои замечания.Все кандидаты имели равные возможности, выборы были конкурентными, заявил глава миссии.По его оценке, то, что на выборах было пять кандидатов, "подчеркивает конкурентность избирательной кампании, конкурентность выборов"."Отличительной чертой выборов в Узбекистане остается отсутствие черного пиара и войны компроматов", - сказал Лебедев. По его мнению, это выгодно отличает избирательный процесс в этой стране от выборов в западных странах, в частности, в США.Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье. Они признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33%.

https://ria.ru/20211024/uzbekistan-1756002595.html

узбекистан

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в мире, узбекистан, снг, сергей лебедев, выборы президента узбекистана — 2021