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Лавров опозорил Зеленского перед всей Европой, раскрыв тайное послание Путина
В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина - РИА Новости, 25.10.2021
Лавров опозорил Зеленского перед всей Европой, раскрыв тайное послание Путина
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в Facebook, что в шуточном высказывании главы МИД России Сергея Лаврова... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T02:01
2021-10-25T02:06
в мире
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
вадим рабинович
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в Facebook, что в шуточном высказывании главы МИД России Сергея Лаврова скрывается послание от президента Владимира Путина его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.Так парламентарий прокомментировал слова Лаврова о юмористическом прошлом Зеленского.Ранее Лавров, говоря о встрече МИД "нормандской четверки" по Донбассу, привел пример с артистами. Министр отметил, что Киев не выполняет достигнутых ранее договоренностей, и поэтому новая встреча в "нормандском формате" приведет только к созданию иллюзии усилий по разрешению конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что "даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей", но и "разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику". Теперь, как пошутил министр, "публика ожидает выполнения Минских договоренностей".При этом Лавров подчеркнул, что ранее Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Киева созвать новый саммит в "нормандском формате", раз Украина не выполняет прошлые договоренности.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит на этом уровне было бы хорошо, но он должен быть подготовлен.
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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, вадим рабинович, россия
02:01 25.10.2021 (обновлено: 02:06 25.10.2021)
 
В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина

Депутат Рады Рабинович: Лавров передал Зеленскому условие Путина по "нормандской встрече"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в Facebook, что в шуточном высказывании главы МИД России Сергея Лаврова скрывается послание от президента Владимира Путина его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Так парламентарий прокомментировал слова Лаврова о юмористическом прошлом Зеленского.

"У Путина четко дают понять, что встреча в "Нормандском формате" на уровне лидеров стран будет возможна, если в их оценке Украина начнет выполнять Минские договоренности", — написал Рабинович.

Ранее Лавров, говоря о встрече МИД "нормандской четверки" по Донбассу, привел пример с артистами. Министр отметил, что Киев не выполняет достигнутых ранее договоренностей, и поэтому новая встреча в "нормандском формате" приведет только к созданию иллюзии усилий по разрешению конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что "даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей", но и "разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику". Теперь, как пошутил министр, "публика ожидает выполнения Минских договоренностей".
При этом Лавров подчеркнул, что ранее Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Киева созвать новый саммит в "нормандском формате", раз Украина не выполняет прошлые договоренности.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит на этом уровне было бы хорошо, но он должен быть подготовлен.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
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