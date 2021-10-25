02:01 25.10.2021 (обновлено: 02:06 25.10.2021)
В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
Депутат Рады Рабинович: Лавров передал Зеленскому условие Путина по "нормандской встрече"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в Facebook, что в шуточном высказывании главы МИД России Сергея Лаврова скрывается послание от президента Владимира Путина его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Так парламентарий прокомментировал слова Лаврова о юмористическом прошлом Зеленского.
"У Путина четко дают понять, что встреча в "Нормандском формате" на уровне лидеров стран будет возможна, если в их оценке Украина начнет выполнять Минские договоренности", — написал Рабинович.
Ранее Лавров, говоря о встрече МИД "нормандской четверки" по Донбассу, привел пример с артистами. Министр отметил, что Киев не выполняет достигнутых ранее договоренностей, и поэтому новая встреча в "нормандском формате" приведет только к созданию иллюзии усилий по разрешению конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что "даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей", но и "разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику". Теперь, как пошутил министр, "публика ожидает выполнения Минских договоренностей".
При этом Лавров подчеркнул, что ранее Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Киева созвать новый саммит в "нормандском формате", раз Украина не выполняет прошлые договоренности.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит на этом уровне было бы хорошо, но он должен быть подготовлен.