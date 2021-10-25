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Лавров опозорил Зеленского перед всей Европой, раскрыв тайное послание Путина

В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина - РИА Новости, 25.10.2021

Лавров опозорил Зеленского перед всей Европой, раскрыв тайное послание Путина

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в Facebook, что в шуточном высказывании главы МИД России Сергея Лаврова... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T02:01

2021-10-25T02:01

2021-10-25T02:06

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в Facebook, что в шуточном высказывании главы МИД России Сергея Лаврова скрывается послание от президента Владимира Путина его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.Так парламентарий прокомментировал слова Лаврова о юмористическом прошлом Зеленского.Ранее Лавров, говоря о встрече МИД "нормандской четверки" по Донбассу, привел пример с артистами. Министр отметил, что Киев не выполняет достигнутых ранее договоренностей, и поэтому новая встреча в "нормандском формате" приведет только к созданию иллюзии усилий по разрешению конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что "даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей", но и "разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику". Теперь, как пошутил министр, "публика ожидает выполнения Минских договоренностей".При этом Лавров подчеркнул, что ранее Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Киева созвать новый саммит в "нормандском формате", раз Украина не выполняет прошлые договоренности.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит на этом уровне было бы хорошо, но он должен быть подготовлен.

https://ria.ru/20211024/telekanal-1755992388.html

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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, вадим рабинович, россия