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На Украине предложили ликвидировать пост президента или премьера
На Украине предложили ликвидировать пост президента или премьера - РИА Новости, 25.10.2021
На Украине предложили ликвидировать пост президента или премьера
Глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков считает, что на Украине нужно ликвидировать пост... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:53
2021-10-25T17:53
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков считает, что на Украине нужно ликвидировать пост президента или премьера, потому что сейчас существует дуализм исполнительной власти.Украина является унитарной парламентско-президентской республикой. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления. Он также опроверг утверждения, что власть на Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в его офисе.По его словам, также можно сделать президента Украины исключительно главой исполнительной власти, как сейчас в США.
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в мире, украина, владимир зеленский
17:53 25.10.2021
 
На Украине предложили ликвидировать пост президента или премьера

На Украине предложили ликвидировать пост президента или премьера страны

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков считает, что на Украине нужно ликвидировать пост президента или премьера, потому что сейчас существует дуализм исполнительной власти.
Украина является унитарной парламентско-президентской республикой. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления. Он также опроверг утверждения, что власть на Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в его офисе.

"В Основном законе заложено много вещей, из-за которых власть функционирует неэффективно. Есть дуализм исполнительной власти. Есть президент, который руководит отдельной частью исполнительной власти, и есть премьер, который является председателем кабинета министров, еще СНБО. При таких условиях система управления, исполнения законов неэффективна. Нужно ликвидировать пост президента или премьера", - сказал Новиков в интервью украинскому изданию "НВ", опубликованном в понедельник.

По его словам, также можно сделать президента Украины исключительно главой исполнительной власти, как сейчас в США.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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