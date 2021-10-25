https://ria.ru/20211025/ukraina-1756184122.html

На Украине предложили ликвидировать пост президента или премьера

На Украине предложили ликвидировать пост президента или премьера - РИА Новости, 25.10.2021

На Украине предложили ликвидировать пост президента или премьера

Глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков считает, что на Украине нужно ликвидировать пост... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:53

2021-10-25T17:53

2021-10-25T17:53

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков считает, что на Украине нужно ликвидировать пост президента или премьера, потому что сейчас существует дуализм исполнительной власти.Украина является унитарной парламентско-президентской республикой. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления. Он также опроверг утверждения, что власть на Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в его офисе.По его словам, также можно сделать президента Украины исключительно главой исполнительной власти, как сейчас в США.

https://ria.ru/20211025/snbo-1756080456.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский