Спецпредставитель президента оценил подход ЕС к ценообразованию на углерод
Эдельгериев: подход ЕС к ценообразованию на углерод несправедлив
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Европейский подход к ценообразованию на углерод несправедлив, полагает спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
Отвечая на вопрос о введении Евросоюзом углеродного налога на импорт "грязных производств", спецпредставитель отметил, что сейчас не только Россия, но и ряд других государств и организаций предъявляют вопросы и претензии к самой структуре "углеродного корректирующего механизма". В частности, есть инициатива Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также инициатива Международного валютного фонда об иных подходах к ценообразованию на углерод.
"Все они (подходы - ред.) должны быть глобальными - а европейский подход не отвечает требованиям. И они должны быть справедливы - а европейский подход несправедливый. Все сейчас находится в стадии формирования, и окончательного решения еще нет", - сказал Эдельгериев в интервью газете "Известия".
Сейчас производство водорода в мире оценивается на уровне более 70 миллионов тонн в год, из них Россия производит 5 миллионов. Согласно концепции развития водородной энергетики, которую утвердило правительство РФ, потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок составляют до 200 тысяч тонн в 2024 году, 2-12 миллионов тонн в 2035 году и 15-50 миллионов тонн в 2050 году.
Тем временем Евросоюз планирует не позднее 1 ноября 2023 года ввести так называемый углеродный налог на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами.