https://ria.ru/20211025/uglerod-1756071553.html

Спецпредставитель президента оценил подход ЕС к ценообразованию на углерод

Спецпредставитель президента оценил подход ЕС к ценообразованию на углерод - РИА Новости, 25.10.2021

Спецпредставитель президента оценил подход ЕС к ценообразованию на углерод

Европейский подход к ценообразованию на углерод несправедлив, полагает спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:18

2021-10-25T09:18

2021-10-25T09:18

экономика

евросоюз

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Европейский подход к ценообразованию на углерод несправедлив, полагает спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.Отвечая на вопрос о введении Евросоюзом углеродного налога на импорт "грязных производств", спецпредставитель отметил, что сейчас не только Россия, но и ряд других государств и организаций предъявляют вопросы и претензии к самой структуре "углеродного корректирующего механизма". В частности, есть инициатива Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также инициатива Международного валютного фонда об иных подходах к ценообразованию на углерод.Сейчас производство водорода в мире оценивается на уровне более 70 миллионов тонн в год, из них Россия производит 5 миллионов. Согласно концепции развития водородной энергетики, которую утвердило правительство РФ, потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок составляют до 200 тысяч тонн в 2024 году, 2-12 миллионов тонн в 2035 году и 15-50 миллионов тонн в 2050 году.Тем временем Евросоюз планирует не позднее 1 ноября 2023 года ввести так называемый углеродный налог на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами.

https://ria.ru/20210903/uglevodorod-1748451969.html

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экономика, евросоюз