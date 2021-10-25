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В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве жены и ее брата
В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве жены и ее брата - РИА Новости, 25.10.2021
В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве жены и ее брата
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек – жены и ее брата – заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:23
2021-10-25T14:23
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек – жены и ее брата – заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 20 октября в ходе семейной ссоры в квартире дома по улице Пискунова в Нижнем Новгороде подозреваемый выстрелил из ружья в жену и ее родного брата. От полученных телесных повреждений 54-летняя женщина и 49-летний мужчина скончались."Злоумышленник скрылся с места преступления. Он попал в ДТП, врезавшись в отбойник, и бросил автомобиль. Сотрудниками ГИБДД при осмотре автомобиля было найдено оружие. Устанавливая владельца огнестрельного оружия, они и обнаружили в квартире на улице Пискунова тела погибших", - говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). 22 октября подозреваемый был задержан, он сознался в совершенном злодеянии. Причиной конфликта с погибшей он назвал бракоразводный процесс, инициатором которого была его супруга."Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210924/ubiystvo-1751578784.html
https://ria.ru/20210805/sud-1744475735.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:23 25.10.2021
 
В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве жены и ее брата

В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ее брата

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек – жены и ее брата – заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 20 октября в ходе семейной ссоры в квартире дома по улице Пискунова в Нижнем Новгороде подозреваемый выстрелил из ружья в жену и ее родного брата. От полученных телесных повреждений 54-летняя женщина и 49-летний мужчина скончались.
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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). 22 октября подозреваемый был задержан, он сознался в совершенном злодеянии. Причиной конфликта с погибшей он назвал бракоразводный процесс, инициатором которого была его супруга.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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