В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве жены и ее брата
В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и ее брата
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек – жены и ее брата – заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 20 октября в ходе семейной ссоры в квартире дома по улице Пискунова в Нижнем Новгороде подозреваемый выстрелил из ружья в жену и ее родного брата. От полученных телесных повреждений 54-летняя женщина и 49-летний мужчина скончались.
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"Злоумышленник скрылся с места преступления. Он попал в ДТП, врезавшись в отбойник, и бросил автомобиль. Сотрудниками ГИБДД при осмотре автомобиля было найдено оружие. Устанавливая владельца огнестрельного оружия, они и обнаружили в квартире на улице Пискунова тела погибших", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). 22 октября подозреваемый был задержан, он сознался в совершенном злодеянии. Причиной конфликта с погибшей он назвал бракоразводный процесс, инициатором которого была его супруга.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - отмечается в сообщении.
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