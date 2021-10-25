19:42 25.10.2021 (обновлено: 20:23 25.10.2021)
Эрдоган заявил о разрешении дипломатического кризиса с десятью послами
Эрдоган: кризис с десятью послами разрешен после слов о невмешательстве в дела Турции
© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы
АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический кризис с объявлением 10 послов персонами нон грата разрешен после заявлений посольств о невмешательстве в дела Турции.
В понедельник посольство США и другие посольства выступили с заявлением о своей приверженности невмешательства послов во внутренние дела других стран согласно Венской конвенции.
"Послы некоторых стран непосредственно взяли на прицел наш суверенитет. Подобное заявление – большое оскорбление наших судей, адвокатов. Турецкий суд независим и ничьих приказов не приемлет. Поэтому ответить на такое оскорбление – наша обязанность. Мы не намерены устраивать кризис, но хотим защищать права, интересы и гордость нашей страны. И сегодня с заявлениями посольства ситуация повернулась назад", - сказал Эрдоган по итогам заседания кабмина.
По его словам, он верит в то, что послы "впредь будут внимательнее и осторожнее в своих заявлениях о Турции". "Те, кто не уважает независимость нашей страны, не смогут оставаться в ней, невзирая на титулы", - добавил турецкий лидер.
Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить турецкого правозащитника Осману Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран, призвавших освободить правозащитника Кавалу.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
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