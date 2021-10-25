https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756155460.html

Россиянам, арестованным в Турции из-за поджога леса, грозит до семи лет

Россиянам, арестованным в Турции из-за поджога леса, грозит до семи лет - РИА Новости, 25.10.2021

Россиянам, арестованным в Турции из-за поджога леса, грозит до семи лет

Семи российским туристам, арестованным в Анталье по подозрению в поджоге леса, грозит от двух до семи лет тюрьмы, сообщила РИА Новости их адвокат Дуйгу... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:59

2021-10-25T15:59

2021-10-25T18:39

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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Семи российским туристам, арестованным в Анталье по подозрению в поджоге леса, грозит от двух до семи лет тюрьмы, сообщила РИА Новости их адвокат Дуйгу Мемиоглу.Как ранее рассказали агентству в генконсульстве, инцидент произошел в субботу, когда отдыхающие совершали поход по маршруту "Ликийская тропа". По информации Anadolu, туристы развели костер в районе, где позднее началось возгорание. Огонь удалось потушить, для этого использовали самолет, три вертолета и пять машин."На данный момент семерым россиянам вменяется вина в причастности к возникновению лесного пожара по неосторожности, и это преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до семи лет", — заявила юрист.Она пояснила, что по местному законодательству тех, кто подлежит судебному преследованию и не живет в Турции постоянно, могут заключить под стражу до суда."Именно по этой причине их отправили в тюрьму. Однако это не означает, что они признаны виновными на данном этапе", — добавила Мемиоглу.По ее словам, на решение судьи могли повлиять недавние пожары на юге Турции, где выгорели тысячи гектаров леса. Адвокат подчеркнула, что со стороны защиты делается все возможное, чтобы с иностранцами в стране обращались так же справедливо, как со своими гражданами."Мы будем находиться с россиянами во время всего процесса и работать со всей тщательностью", — заключила она.Турецкая полиция пристально следит за соблюдением природоохранного законодательства. Минувшим летом на юге страны произошли масштабные лесные пожары, затронувшие 30 провинций. Погибли около десяти человек, пострадали сотни. Наряду с климатическими факторами власти рассматривают версию умышленного поджога, к расследованию привлекли разведку.

https://ria.ru/20210814/turtsiya-1745770430.html

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"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции "Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции 2021-10-25T15:59 true PT0M36S

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анталья (провинция), в мире, турция, россия, лесные пожары в турции, новости - туризм