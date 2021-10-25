https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756090339.html
В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса
В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса - РИА Новости, 25.10.2021
В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса
В Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса задержали, а потом арестовали семерых граждан России, сообщили РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:07
2021-10-25T11:07
2021-10-25T11:58
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лесные пожары в турции
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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. В Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса задержали, а потом арестовали семерых граждан России, сообщили РИА Новости в генконсульстве.Инцидент произошел в субботу в районе Чагларджа, когда туристы совершали поход по маршруту "Ликийская тропа".По его словам, в этот же день сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин случившегося. Он встретился с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего разбирательства.Уже в воскресенье состоялось заседание суда, россиянам бесплатно предоставили государственных адвокатов, также их обеспечили переводом.Он добавил, что генконсульство направило запрос местным властям с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным.Турецкая полиция пристально следит за соблюдением природоохранного законодательства. Минувшим летом на юге страны произошли масштабные лесные пожары, затронувшие 30 провинций. Погибли около десяти человек, пострадали сотни. Наряду с климатическими факторами власти рассматривают версию умышленного поджога, к расследованию привлекли разведку.
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анталья (провинция), россия, новости - туризм, туристы, туризм, в мире, турция, лесные пожары в турции
11:07 25.10.2021 (обновлено: 11:58 25.10.2021)
В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса
В Анталье задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса
АНКАРА, 25 окт — РИА Новости, Алена Палажченко.
В Анталье
по подозрению в неумышленном поджоге леса задержали, а потом арестовали семерых граждан России
, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
Инцидент произошел в субботу в районе Чагларджа, когда туристы совершали поход по маршруту "Ликийская тропа".
"В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу", — рассказал представитель российской дипмиссии.
По его словам, в этот же день сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин случившегося. Он встретился с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего разбирательства.
Уже в воскресенье состоялось заседание суда, россиянам бесплатно предоставили государственных адвокатов, также их обеспечили переводом.
"Суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу", — отметил дипломат.
Он добавил, что генконсульство направило запрос местным властям с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным.
Турецкая полиция пристально следит за соблюдением природоохранного законодательства. Минувшим летом на юге страны произошли масштабные лесные пожары, затронувшие 30 провинций. Погибли около десяти человек, пострадали сотни. Наряду с климатическими факторами власти рассматривают версию умышленного поджога, к расследованию привлекли разведку.