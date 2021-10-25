https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756090339.html

В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса

В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса - РИА Новости, 25.10.2021

В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса

В Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса задержали, а потом арестовали семерых граждан России, сообщили РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:07

2021-10-25T11:07

2021-10-25T11:58

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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. В Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса задержали, а потом арестовали семерых граждан России, сообщили РИА Новости в генконсульстве.Инцидент произошел в субботу в районе Чагларджа, когда туристы совершали поход по маршруту "Ликийская тропа".По его словам, в этот же день сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин случившегося. Он встретился с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего разбирательства.Уже в воскресенье состоялось заседание суда, россиянам бесплатно предоставили государственных адвокатов, также их обеспечили переводом.Он добавил, что генконсульство направило запрос местным властям с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным.Турецкая полиция пристально следит за соблюдением природоохранного законодательства. Минувшим летом на юге страны произошли масштабные лесные пожары, затронувшие 30 провинций. Погибли около десяти человек, пострадали сотни. Наряду с климатическими факторами власти рассматривают версию умышленного поджога, к расследованию привлекли разведку.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744687498.html

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