https://ria.ru/20211025/turizm-1756118611.html

АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет

АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет - РИА Новости, 25.10.2021

АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет

Российские туристы разобрали почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:11

2021-10-25T13:11

2021-10-25T13:20

египет

москва

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754627996_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6560588073c2aee6b874a6610d3ef918.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Российские туристы разобрали почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников. Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах. При том, что наибольшая нехватка мест фиксируется в дорогих отелях Египта, есть и другой фактор: практически полная загрузка имеющихся регулярных рейсов. Напомню, что чартеры в Египет запустят только с 9 ноября", - сказала Ломидзе.Ранее глава ассоциации сообщала агентству, что Египет возглавил рейтинг самых популярных направлений у россиян на период выходных дней в ноябре.По словам Ломидзе, ряд представителей отрасли отмечают, что на ноябрьские праздники рейсы в Египет загружены более чем на 75%. "Не поможет закрыть дефицит мест на пиковый период и недавнее решение минтуризма Египта об отмене лимита загрузки отелей. С 21 октября египетским гостиницам разрешено работать со 100% загрузки вместо 70%", - отметила она."По совокупным оценкам туроператоров, в основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, причем эти курорты бронируются практически в равных долях - 50% на 50%. Чаще всего наши соотечественники приобретают на курорты Египта пакетные туры на 7-10 ночей", - рассказала Ломидзе.По ее словам, продажи туров в Египет на Новый год идут с ожидаемо меньшей активностью, чем на ноябрьские праздники. "Сейчас на зимние каникулы реализовано от 15% до 30% мест в полетных программах", - сообщила она.В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни в целях борьбы с коронавирусом. При этом некоторые регионы РФ вводят нерабочие дни раньше. В Москве они устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В этот период закроются почти все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование. Будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки. Рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.

https://ria.ru/20211014/egipet-1754563193.html

https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html

египет

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, россия