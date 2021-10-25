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Туризм
https://ria.ru/20211025/turizm-1756118611.html
АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет
АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет - РИА Новости, 25.10.2021
АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет
Российские туристы разобрали почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:11
2021-10-25T13:20
египет
москва
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
россия
туризм
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Российские туристы разобрали почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников. Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах. При том, что наибольшая нехватка мест фиксируется в дорогих отелях Египта, есть и другой фактор: практически полная загрузка имеющихся регулярных рейсов. Напомню, что чартеры в Египет запустят только с 9 ноября", - сказала Ломидзе.Ранее глава ассоциации сообщала агентству, что Египет возглавил рейтинг самых популярных направлений у россиян на период выходных дней в ноябре.По словам Ломидзе, ряд представителей отрасли отмечают, что на ноябрьские праздники рейсы в Египет загружены более чем на 75%. "Не поможет закрыть дефицит мест на пиковый период и недавнее решение минтуризма Египта об отмене лимита загрузки отелей. С 21 октября египетским гостиницам разрешено работать со 100% загрузки вместо 70%", - отметила она."По совокупным оценкам туроператоров, в основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, причем эти курорты бронируются практически в равных долях - 50% на 50%. Чаще всего наши соотечественники приобретают на курорты Египта пакетные туры на 7-10 ночей", - рассказала Ломидзе.По ее словам, продажи туров в Египет на Новый год идут с ожидаемо меньшей активностью, чем на ноябрьские праздники. "Сейчас на зимние каникулы реализовано от 15% до 30% мест в полетных программах", - сообщила она.В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни в целях борьбы с коронавирусом. При этом некоторые регионы РФ вводят нерабочие дни раньше. В Москве они устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В этот период закроются почти все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование. Будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки. Рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.
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египет, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, россия
13:11 25.10.2021 (обновлено: 13:20 25.10.2021)
 
АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет

АТОР: россияне разобрали места в отелях Египта на ноябрьские выходные

© Pixabay / seeseehundhundВерблюд на берегу Красного моря в Египте
Верблюд на берегу Красного моря в Египте - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / seeseehundhund
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Российские туристы разобрали почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников. Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах. При том, что наибольшая нехватка мест фиксируется в дорогих отелях Египта, есть и другой фактор: практически полная загрузка имеющихся регулярных рейсов. Напомню, что чартеры в Египет запустят только с 9 ноября", - сказала Ломидзе.
Ранее глава ассоциации сообщала агентству, что Египет возглавил рейтинг самых популярных направлений у россиян на период выходных дней в ноябре.
По словам Ломидзе, ряд представителей отрасли отмечают, что на ноябрьские праздники рейсы в Египет загружены более чем на 75%. "Не поможет закрыть дефицит мест на пиковый период и недавнее решение минтуризма Египта об отмене лимита загрузки отелей. С 21 октября египетским гостиницам разрешено работать со 100% загрузки вместо 70%", - отметила она.
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"По совокупным оценкам туроператоров, в основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, причем эти курорты бронируются практически в равных долях - 50% на 50%. Чаще всего наши соотечественники приобретают на курорты Египта пакетные туры на 7-10 ночей", - рассказала Ломидзе.
По ее словам, продажи туров в Египет на Новый год идут с ожидаемо меньшей активностью, чем на ноябрьские праздники. "Сейчас на зимние каникулы реализовано от 15% до 30% мест в полетных программах", - сообщила она.
В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни в целях борьбы с коронавирусом. При этом некоторые регионы РФ вводят нерабочие дни раньше. В Москве они устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В этот период закроются почти все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование. Будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки. Рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.
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