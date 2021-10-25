https://ria.ru/20211025/tovary-1756173298.html
Россия и Китай обсудят совершенствование пропуска товаров через границу
Россия и Китай обсудят совершенствование пропуска товаров через границу - РИА Новости, 25.10.2021
Россия и Китай обсудят совершенствование пропуска товаров через границу
Россия и Китай в ноябре обсудят совершенствование процедур пропуска товаров через границу, сообщил "CGTN-Русский" торговый представитель России в КНР Алексей... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:10
2021-10-25T17:10
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай в ноябре обсудят совершенствование процедур пропуска товаров через границу, сообщил "CGTN-Русский" торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский."В ближайшее время я намерен поехать в Маньчжурию (пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия – прим. ред.) и поговорить с местными коллегами о первоочередном пропуске "застрявших" грузов. Нам надо найти компромисс между безопасностью и нормальным проходом грузов. От этого будет зависеть развитие нашей торговли", - сказал торгпред.По его словам, на сегодня логистика – это "колоссальная проблема", прежде всего на сухопутных переходах. "Введенные на фоне пандемии COVID-19 ограничения, новые требования дезинфекции практически вдвое сократили пропускную способность железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска на Дальнем Востоке", - пояснил он.
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