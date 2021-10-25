https://ria.ru/20211025/tovary-1756134473.html
Московские власти не ожидают дефицита товаров из-за нерабочих дней
Московские власти не ожидают дефицита товаров из-за нерабочих дней - РИА Новости, 25.10.2021
Московские власти не ожидают дефицита товаров из-за нерабочих дней
Дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями не ожидается, столичные торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:26
2021-10-25T14:26
2021-10-25T14:42
экономика
москва
сергей собянин
алексей немерюк
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями не ожидается, столичные торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении режима нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек."Московские торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, никакого дефицита товаров не предвидится ", - сказал Немерюк.
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экономика, москва, сергей собянин, алексей немерюк
14:26 25.10.2021 (обновлено: 14:42 25.10.2021)
Московские власти не ожидают дефицита товаров из-за нерабочих дней
Немерюк: дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями не ожидается