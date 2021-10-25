https://ria.ru/20211025/tovary-1756134473.html

Московские власти не ожидают дефицита товаров из-за нерабочих дней

Московские власти не ожидают дефицита товаров из-за нерабочих дней - РИА Новости, 25.10.2021

Московские власти не ожидают дефицита товаров из-за нерабочих дней

Дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями не ожидается, столичные торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:26

2021-10-25T14:26

2021-10-25T14:42

экономика

москва

сергей собянин

алексей немерюк

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями не ожидается, столичные торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении режима нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек."Московские торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, никакого дефицита товаров не предвидится ", - сказал Немерюк.

https://ria.ru/20211025/moskva-1756133399.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, сергей собянин, алексей немерюк