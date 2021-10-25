https://ria.ru/20211025/tok-1756079113.html

В Приморье подросток погиб от удара током в вагоне поезда

В Приморье подросток погиб от удара током в вагоне поезда - РИА Новости, 25.10.2021

В Приморье подросток погиб от удара током в вагоне поезда

Один подросток погиб, ещё один госпитализирован после того, как они, бегая по вагону поезда, получили удары током, сообщает Восточное межрегионального... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:11

2021-10-25T10:11

2021-10-25T10:48

происшествия

спасск-дальний

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Один подросток погиб, ещё один госпитализирован после того, как они, бегая по вагону поезда, получили удары током, сообщает Восточное межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ."Предварительно установлено, 24 октября 2021 года около 18 часов местного времени (11.00 мск) на 17-м железнодорожном пути станции Спасск-Дальний двое несовершеннолетних 2008 года рождения бегали по вагонам поезда, груженного лесом. В результате своих необдуманных действий несовершеннолетние получили удар высокого напряжения контактным проводом, проходящим над вагонами", - говорится в сообщении. От полученных травм один подросток скончался на месте, второй с ожогами тела доставлен в больницу, находится в реанимации.Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека" .

https://ria.ru/20211011/sauna-1753943128.html

спасск-дальний

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, спасск-дальний, следственный комитет россии (ск рф), россия