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Состояние Илона Маска превысило 250 миллиардов долларов
Состояние Илона Маска превысило 250 миллиардов долларов - РИА Новости, 25.10.2021
Состояние Илона Маска превысило 250 миллиардов долларов
Состояние главы Tesla Илона Маска превысило отметку в 250 миллиардов долларов на фоне активного роста стоимости акций производителя электромобилей, следует из... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:34
2021-10-25T17:34
экономика
технологии
калифорния
джефф безос
tesla motors
илон маск
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Состояние главы Tesla Илона Маска превысило отметку в 250 миллиардов долларов на фоне активного роста стоимости акций производителя электромобилей, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.Согласно данным индекса, состояние Маска увеличилось на 3,9 миллиарда доллара за последние сутки и составило 252 миллиарда. Глава Tesla по-прежнему остается на первом месте в списке богатейших людей по данных Блумберг. Второе место занимает основатель Amazon Джефф Безос, чье богатство насчитывает 193 миллиарда долларов.Цена бумаг Tesla по итогам торгов в пятницу выросла на 1,75%, до рекордных 909,68 доллара. В понедельник акции компании продолжили дорожать – по состоянию на 17.20 мск их стоимость увеличивалась на 5,64%, до 960,59 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация Tesla превысила 900 миллиардов долларов.Ранее компания сообщила о рекордной квартальной прибыли. По итогам прошедшего квартала чистая прибыль Tesla выросла в 4,9 раза в годовом выражении, до 1,62 миллиарда долларов, а выручка - в 1,6 раза, до 13,76 миллиарда.Затем также международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings повысило кредитный рейтинг эмитента Tesla до "ВВ+" с "ВВ" с позитивным прогнозом.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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экономика, технологии, калифорния, джефф безос, tesla motors, илон маск
17:34 25.10.2021
 
Состояние Илона Маска превысило 250 миллиардов долларов

Состояние Илона Маска увеличилось на 3,9 миллиарда доллара за последние сутки

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Состояние главы Tesla Илона Маска превысило отметку в 250 миллиардов долларов на фоне активного роста стоимости акций производителя электромобилей, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
Согласно данным индекса, состояние Маска увеличилось на 3,9 миллиарда доллара за последние сутки и составило 252 миллиарда. Глава Tesla по-прежнему остается на первом месте в списке богатейших людей по данных Блумберг. Второе место занимает основатель Amazon Джефф Безос, чье богатство насчитывает 193 миллиарда долларов.
Цена бумаг Tesla по итогам торгов в пятницу выросла на 1,75%, до рекордных 909,68 доллара. В понедельник акции компании продолжили дорожать – по состоянию на 17.20 мск их стоимость увеличивалась на 5,64%, до 960,59 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация Tesla превысила 900 миллиардов долларов.
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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Tesla обязали выплатить 137 миллионов долларов чернокожему сотруднику
Ранее компания сообщила о рекордной квартальной прибыли. По итогам прошедшего квартала чистая прибыль Tesla выросла в 4,9 раза в годовом выражении, до 1,62 миллиарда долларов, а выручка - в 1,6 раза, до 13,76 миллиарда.
Затем также международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг эмитента Tesla до "ВВ+" с "ВВ" с позитивным прогнозом.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
 
ЭкономикаТехнологииКалифорнияДжефф БезосTesla motorsИлон Маск
 
 
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