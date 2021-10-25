https://ria.ru/20211025/tekhnologii-1756179273.html

Состояние Илона Маска превысило 250 миллиардов долларов

Состояние Илона Маска превысило 250 миллиардов долларов - РИА Новости, 25.10.2021

Состояние Илона Маска превысило 250 миллиардов долларов

Состояние главы Tesla Илона Маска превысило отметку в 250 миллиардов долларов на фоне активного роста стоимости акций производителя электромобилей, следует из... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:34

2021-10-25T17:34

2021-10-25T17:34

экономика

технологии

калифорния

джефф безос

tesla motors

илон маск

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Состояние главы Tesla Илона Маска превысило отметку в 250 миллиардов долларов на фоне активного роста стоимости акций производителя электромобилей, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.Согласно данным индекса, состояние Маска увеличилось на 3,9 миллиарда доллара за последние сутки и составило 252 миллиарда. Глава Tesla по-прежнему остается на первом месте в списке богатейших людей по данных Блумберг. Второе место занимает основатель Amazon Джефф Безос, чье богатство насчитывает 193 миллиарда долларов.Цена бумаг Tesla по итогам торгов в пятницу выросла на 1,75%, до рекордных 909,68 доллара. В понедельник акции компании продолжили дорожать – по состоянию на 17.20 мск их стоимость увеличивалась на 5,64%, до 960,59 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация Tesla превысила 900 миллиардов долларов.Ранее компания сообщила о рекордной квартальной прибыли. По итогам прошедшего квартала чистая прибыль Tesla выросла в 4,9 раза в годовом выражении, до 1,62 миллиарда долларов, а выручка - в 1,6 раза, до 13,76 миллиарда.Затем также международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг эмитента Tesla до "ВВ+" с "ВВ" с позитивным прогнозом.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20211005/tesla-1753169599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, калифорния, джефф безос, tesla motors, илон маск