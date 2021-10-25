Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/tekhnologii-1756115768.html
Microsoft сообщила об активности якобы российской хакерской группы
Microsoft сообщила об активности якобы российской хакерской группы - РИА Новости, 25.10.2021
Microsoft сообщила об активности якобы российской хакерской группы
Компания Microsoft сообщила, что хакерская группа якобы из РФ, стоявшая за взломом SolarWinds в конце 2020 года, значительно активизировала свою деятельность в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:58
2021-10-25T12:58
в мире
технологии
сша
москва
microsoft corporation
фбр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3d1f48f450418649ff7e1e56ec4d6099.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Компания Microsoft сообщила, что хакерская группа якобы из РФ, стоявшая за взломом SolarWinds в конце 2020 года, значительно активизировала свою деятельность в последние месяцы.В июне Microsoft уже заявляла о новой активности хакерской группы Nobelium, которую связывают с РФ, в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, в основном в США и Великобритании, а также взломе устройства службы поддержки клиентов Microsoft."С 1 июля по 19 октября мы предупредили 609 компаний-клиентов, которые за это время были атакованы Nobelium более 22,8 тысячи раз", - говорится в коммюнике. Однако, как отмечается, злоумышленники добивались своей цели "считанное число раз". В течение трех лет до 1 июля 2021 года компании получили 20,5 тысячи уведомлений о кибератаках со стороны хакеров всего мира, добавили в Microsoft.По данным Microsoft, особый интерес хакеров Nobelium вызывают поставщики услуг в сфере информационных технологий. Начиная с мая, компания уведомила о кибератаках более 140 таких организаций, системы которых были взломаны в 14 случаях.В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.
https://ria.ru/20210916/windows-1750332595.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_641f3543cfb42cae6ba531371e508895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, технологии, сша, москва, microsoft corporation, фбр, россия
12:58 25.10.2021
 
Microsoft сообщила об активности якобы российской хакерской группы

Microsoft: интерес хакеров вызывают поставщики услуг в сфере информационных технологий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Компания Microsoft сообщила, что хакерская группа якобы из РФ, стоявшая за взломом SolarWinds в конце 2020 года, значительно активизировала свою деятельность в последние месяцы.
В июне Microsoft уже заявляла о новой активности хакерской группы Nobelium, которую связывают с РФ, в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, в основном в США и Великобритании, а также взломе устройства службы поддержки клиентов Microsoft.
"С 1 июля по 19 октября мы предупредили 609 компаний-клиентов, которые за это время были атакованы Nobelium более 22,8 тысячи раз", - говорится в коммюнике. Однако, как отмечается, злоумышленники добивались своей цели "считанное число раз". В течение трех лет до 1 июля 2021 года компании получили 20,5 тысячи уведомлений о кибератаках со стороны хакеров всего мира, добавили в Microsoft.
Windows 11
16 сентября, 14:18Наука
Microsoft отключит пароли на Windows-компьютерах
По данным Microsoft, особый интерес хакеров Nobelium вызывают поставщики услуг в сфере информационных технологий. Начиная с мая, компания уведомила о кибератаках более 140 таких организаций, системы которых были взломаны в 14 случаях.
В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.
 
В миреТехнологииСШАМоскваMicrosoft CorporationФБРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Лента новостейМолния
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожарВ Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы