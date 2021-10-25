https://ria.ru/20211025/tekhnologii-1756115768.html

Microsoft сообщила об активности якобы российской хакерской группы

Microsoft сообщила об активности якобы российской хакерской группы - РИА Новости, 25.10.2021

Microsoft сообщила об активности якобы российской хакерской группы

Компания Microsoft сообщила, что хакерская группа якобы из РФ, стоявшая за взломом SolarWinds в конце 2020 года, значительно активизировала свою деятельность в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:58

2021-10-25T12:58

2021-10-25T12:58

в мире

технологии

сша

москва

microsoft corporation

фбр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3d1f48f450418649ff7e1e56ec4d6099.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Компания Microsoft сообщила, что хакерская группа якобы из РФ, стоявшая за взломом SolarWinds в конце 2020 года, значительно активизировала свою деятельность в последние месяцы.В июне Microsoft уже заявляла о новой активности хакерской группы Nobelium, которую связывают с РФ, в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах, в основном в США и Великобритании, а также взломе устройства службы поддержки клиентов Microsoft."С 1 июля по 19 октября мы предупредили 609 компаний-клиентов, которые за это время были атакованы Nobelium более 22,8 тысячи раз", - говорится в коммюнике. Однако, как отмечается, злоумышленники добивались своей цели "считанное число раз". В течение трех лет до 1 июля 2021 года компании получили 20,5 тысячи уведомлений о кибератаках со стороны хакеров всего мира, добавили в Microsoft.По данным Microsoft, особый интерес хакеров Nobelium вызывают поставщики услуг в сфере информационных технологий. Начиная с мая, компания уведомила о кибератаках более 140 таких организаций, системы которых были взломаны в 14 случаях.В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.

https://ria.ru/20210916/windows-1750332595.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, москва, microsoft corporation, фбр, россия