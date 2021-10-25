https://ria.ru/20211025/sudan-1756214026.html
В Судане идут столкновения между военными и протестующими
В Судане идут столкновения между военными и протестующими - РИА Новости, 25.10.2021
В Судане идут столкновения между военными и протестующими
Столкновения между военными и протестующими идут на мосту Шамбат, соединяющем столицу Судана Хартум и город-спутник Омдурман, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T21:04
2021-10-25T21:04
2021-10-25T21:04
в мире
хартум (город)
судан
омар аль-башир
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 25 окт - РИА Новости. Столкновения между военными и протестующими идут на мосту Шамбат, соединяющем столицу Судана Хартум и город-спутник Омдурман, передает корреспондент РИА Новости.Военные перекрыли мост утром понедельника.Демонстранты кидают камни в сторону военных. Те в ответ открыли огонь в воздух и стреляли порядка семи минут, чтобы разогнать толпу.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Их местонахождение на данный момент неизвестно.Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.Вслед за известием об аресте премьер-министра оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту". В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Вышедшие на улицы демонстранты перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных гражданским политикам. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/sudan-1756175823.html
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в мире, хартум (город), судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
В Судане идут столкновения между военными и протестующими
Столкновения между военными и протестующими происходят в столице Судана
ХАРТУМ, 25 окт - РИА Новости. Столкновения между военными и протестующими идут на мосту Шамбат, соединяющем столицу Судана Хартум и город-спутник Омдурман, передает корреспондент РИА Новости.
Военные перекрыли мост утром понедельника.
Демонстранты кидают камни в сторону военных. Те в ответ открыли огонь в воздух и стреляли порядка семи минут, чтобы разогнать толпу.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока
, а также еще нескольких членов правительства. Их местонахождение на данный момент неизвестно.
Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.
Вслед за известием об аресте премьер-министра оппозиционное военным властям Судана
"Объединение профсоюзов" призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту". В ряде районов Хартума
отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Вышедшие на улицы демонстранты перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.
На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных гражданским политикам. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир
был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.