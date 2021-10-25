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"Силы за свободу и перемены" в Судане призвали к всеобщему неповиновению
"Силы за свободу и перемены" в Судане призвали к всеобщему неповиновению - РИА Новости, 25.10.2021
"Силы за свободу и перемены" в Судане призвали к всеобщему неповиновению
Суданская коалиция "Силы за свободу и перемены" призвала к всеобщему гражданскому неповиновению в связи с заявлением о роспуске кабинета министров страны. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:43
2021-10-25T16:58
в мире
судан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
абдель фаттах аль-бурхан
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суданская коалиция "Силы за свободу и перемены" призвала к всеобщему гражданскому неповиновению в связи с заявлением о роспуске кабинета министров страны.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе телеобращения объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране, роспуске кабинета министров и возглавляемого им совета и прекращении некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации. Он заявил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, и пообещал обеспечить проведение выборов в июле 2023 года."Призываем к всеобщему гражданскому неповиновению. Объявив сегодня о явном перевороте против власти, задержаниях премьер-министра и членов его кабинета министров и отмене ряда положений конституционной декларации, аль-Бурхан вернул положение страны на этап Переходного военного совета до соглашения с гражданскими о формировании переходного правительства", - сообщается в заявлении "Сил за свободу и перемены", которое опубликовало министерство информации Судана.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://ria.ru/20211025/sudan-1756123170.html
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в мире, судан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), абдель фаттах аль-бурхан
16:43 25.10.2021 (обновлено: 16:58 25.10.2021)
 
"Силы за свободу и перемены" в Судане призвали к всеобщему неповиновению

Суданская коалиция "Силы за свободу и перемены" призвала к гражданскому неповиновению

© AFP 2021Участники акции протеста жгут шины на улице в Хартуме, Судан
Участники акции протеста жгут шины на улице в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суданская коалиция "Силы за свободу и перемены" призвала к всеобщему гражданскому неповиновению в связи с заявлением о роспуске кабинета министров страны.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе телеобращения объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране, роспуске кабинета министров и возглавляемого им совета и прекращении некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации. Он заявил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, и пообещал обеспечить проведение выборов в июле 2023 года.
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 13:35
Министерство информации Судана оценило заявление главы Суверенного совета
"Призываем к всеобщему гражданскому неповиновению. Объявив сегодня о явном перевороте против власти, задержаниях премьер-министра и членов его кабинета министров и отмене ряда положений конституционной декларации, аль-Бурхан вернул положение страны на этап Переходного военного совета до соглашения с гражданскими о формировании переходного правительства", - сообщается в заявлении "Сил за свободу и перемены", которое опубликовало министерство информации Судана.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
 
В миреСуданМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Абдель Фаттах аль-Бурхан
 
 
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