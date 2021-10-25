13:40 25.10.2021 (обновлено: 13:49 25.10.2021)
Россияне не обращались за помощью в посольство в Судане
Консул в Судане Амбарцумян: россияне не обращались за помощью из-за сложившейся ситуации
© РИА НовостиСтолица Судана Хартум. 21 сентября 2021
© РИА Новости
"Пока никто из соотечественников за помощью к нам не обращался. Посольству и российским гражданам, по нашим оценкам, ничто не угрожает. Но, конечно же, мы предприняли все возможные меры по обеспечению безопасности посольства и российских интересов в Судане. Также предприняты меры и по обеспечению интересов российских граждан в Судане", - сказал Амбарцумян.
Он добавил, что за 5 минут до беседы выходил на улицу. "Вокруг посольства сейчас все спокойно", - уточнил собеседник агентства. При этом, по его словам, в течение дня наблюдаются проблемы с телефонной связью и интернетом.
"Телефонные звонки и интернет блокируются. Доступны только входящие звонки, но и они не всегда проходят", - уточнил представитель дипмиссии.
Ранее в понедельник председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и роспуск совета и правительства страны.
Министерство информации Судана сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.