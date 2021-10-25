https://ria.ru/20211025/sudan-1756123925.html

Россияне не обращались за помощью в посольство в Судане

Россияне не обращались за помощью в посольство в Судане - РИА Новости, 25.10.2021

Россияне не обращались за помощью в посольство в Судане

Посольству РФ в Судане и российским гражданам в настоящий момент ничто не угрожает, соотечественники за помощью не обращались, сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:40

2021-10-25T13:40

2021-10-25T13:49

в мире

хартум (город)

судан

россия

ситуация в судане

абдель фаттах аль-бурхан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751124293_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5f4b59c4120782a9b4bff3893dfcae30.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Посольству РФ в Судане и российским гражданам в настоящий момент ничто не угрожает, соотечественники за помощью не обращались, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Хартуме Георгий Амбарцумян."Пока никто из соотечественников за помощью к нам не обращался. Посольству и российским гражданам, по нашим оценкам, ничто не угрожает. Но, конечно же, мы предприняли все возможные меры по обеспечению безопасности посольства и российских интересов в Судане. Также предприняты меры и по обеспечению интересов российских граждан в Судане", - сказал Амбарцумян.Он добавил, что за 5 минут до беседы выходил на улицу. "Вокруг посольства сейчас все спокойно", - уточнил собеседник агентства. При этом, по его словам, в течение дня наблюдаются проблемы с телефонной связью и интернетом."Телефонные звонки и интернет блокируются. Доступны только входящие звонки, но и они не всегда проходят", - уточнил представитель дипмиссии.Ранее в понедельник председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и роспуск совета и правительства страны.Министерство информации Судана сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, отказавшегося поддержать переворот. Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдока, губернатор Хартума и другие чиновники. По данным оппозиционного военным комитета суданских врачей, 12 человек пострадали в суданской столице Хартуме в результате стрельбы по демонстрантам.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756112659.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756104306.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756074209.html

хартум (город)

судан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, хартум (город), судан, россия, ситуация в судане, абдель фаттах аль-бурхан