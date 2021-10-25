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Антонов положительно оценил диалог России и США по стратстабильности
Антонов положительно оценил диалог России и США по стратстабильности - РИА Новости, 25.10.2021
Антонов положительно оценил диалог России и США по стратстабильности
Россия и США ведут профессиональный и предметный диалог о стратегической стабильности, который развивается в правильном направлении, сказал посол РФ в США... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T23:47
2021-10-25T23:52
сша
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россия
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Россия и США ведут профессиональный и предметный диалог о стратегической стабильности, который развивается в правильном направлении, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов."Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер", - заявил он на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском институте.Стороны провели 30 сентября в Женеве второй раунд консультаций межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств."Уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога. Две стороны согласились о том, что в его основе будет определение параметров режима контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ. Делегациям удалось решить организационные моменты. Созданы две рабочие группы для обсуждения общих подходов к инструментам перспективного контроля над вооружениями, рамок и целей будущего режима. Стороны условились также заняться конкретными видами и классами вооружений, технологиями и действиями, оказывающими влияние на стратегическую стабильность", - перечислил Антонов достижения.РФ и США важно не политизировать профессиональный разговор по стратегической стабильности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Понимаем, что за годы отсутствия диалога по стратегической стабильности между двумя странами накопилось много вопросов. Однако важно сосредоточиться на главных и не политизировать набирающий силу профессиональный разговор по стратегической стабильности. Разумеется, если американская сторона представит свои аргументы о расширении диалога по стратегической стабильности, мы готовы будем их выслушать, попытаться разобраться и определить, где, когда и в каком формате американские идеи могут обсуждаться", - сказал Антонов.Текст выступления распространило посольство.
https://ria.ru/20210930/progress-1752559068.html
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795827.html
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сша, женева (город), анатолий антонов, россия
23:47 25.10.2021 (обновлено: 23:52 25.10.2021)
 
Антонов положительно оценил диалог России и США по стратстабильности

Антонов: диалог России и США по стратстабильности развивается в правильном направлении

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Россия и США ведут профессиональный и предметный диалог о стратегической стабильности, который развивается в правильном направлении, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер", - заявил он на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском институте.
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"Уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога. Две стороны согласились о том, что в его основе будет определение параметров режима контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ. Делегациям удалось решить организационные моменты. Созданы две рабочие группы для обсуждения общих подходов к инструментам перспективного контроля над вооружениями, рамок и целей будущего режима. Стороны условились также заняться конкретными видами и классами вооружений, технологиями и действиями, оказывающими влияние на стратегическую стабильность", - перечислил Антонов достижения.
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РФ и США важно не политизировать профессиональный разговор по стратегической стабильности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Понимаем, что за годы отсутствия диалога по стратегической стабильности между двумя странами накопилось много вопросов. Однако важно сосредоточиться на главных и не политизировать набирающий силу профессиональный разговор по стратегической стабильности. Разумеется, если американская сторона представит свои аргументы о расширении диалога по стратегической стабильности, мы готовы будем их выслушать, попытаться разобраться и определить, где, когда и в каком формате американские идеи могут обсуждаться", - сказал Антонов.
Текст выступления распространило посольство.
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