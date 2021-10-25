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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/sputnik-1756204847.html
В Аргентине подтвердили безопасность "Спутника V"
В Аргентине подтвердили безопасность "Спутника V" - РИА Новости, 25.10.2021
В Аргентине подтвердили безопасность "Спутника V"
Новое исследование аргентинских ученых снова подтвердило безопасность российской вакцины "Спутник V", следует из данных Минздрава Аргентины. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:35
2021-10-25T19:35
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
аргентина
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 окт - РИА Новости. Новое исследование аргентинских ученых снова подтвердило безопасность российской вакцины "Спутник V", следует из данных Минздрава Аргентины.В апреле Минздрав Аргентины опубликовал исследование, согласно которому "Спутник V" демонстрирует большую иммунную защиту, чем другие вакцины, применяемые в стране – выявлено наименьшее число заболеваний коронавирусом после первой дозы. В июле в РФПИ также сообщали, что исследование Минздрава Аргентины подтверждает безопасность российского препарата. Также аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование, которое показало, что "Спутник V" эффективнее против штамма коронавируса "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm."С начала кампании по вакцинации против COVID-19 по 31 августа 2021 года... было зафиксировано 52 649 случаев реакции, возможно, связанной с вакцинацией после применения 43 521 623 доз вакцин", - отмечается в опубликованном исследовании.Согласно приведенным данным, доля тяжелых побочных реакций на "Спутник V", потребовавших госпитализацию, ниже 1% (0,65 на 100 тысяч доз). Также в отчете исследуется реакция на другие вакцины. У AstraZeneca этот показатель составляет 0,38, у Sinopharm – 0,12, у Moderna – 0.Наиболее частая реакция на применение всех упомянутых&nbsp; вакцин - сильная головная боль, температура и боль в месте укола."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20211022/otdykh-1755600604.html
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в мире, вакцинация, аргентина, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
19:35 25.10.2021
 
В Аргентине подтвердили безопасность "Спутника V"

Новое исследование аргентинских ученых подтвердило безопасность вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Ампулы препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 окт - РИА Новости. Новое исследование аргентинских ученых снова подтвердило безопасность российской вакцины "Спутник V", следует из данных Минздрава Аргентины.
В апреле Минздрав Аргентины опубликовал исследование, согласно которому "Спутник V" демонстрирует большую иммунную защиту, чем другие вакцины, применяемые в стране – выявлено наименьшее число заболеваний коронавирусом после первой дозы. В июле в РФПИ также сообщали, что исследование Минздрава Аргентины подтверждает безопасность российского препарата. Также аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование, которое показало, что "Спутник V" эффективнее против штамма коронавируса "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm.
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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"С начала кампании по вакцинации против COVID-19 по 31 августа 2021 года... было зафиксировано 52 649 случаев реакции, возможно, связанной с вакцинацией после применения 43 521 623 доз вакцин", - отмечается в опубликованном исследовании.
Согласно приведенным данным, доля тяжелых побочных реакций на "Спутник V", потребовавших госпитализацию, ниже 1% (0,65 на 100 тысяч доз). Также в отчете исследуется реакция на другие вакцины. У AstraZeneca этот показатель составляет 0,38, у Sinopharm – 0,12, у Moderna – 0.
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24 октября, 17:23Распространение коронавируса
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Наиболее частая реакция на применение всех упомянутых  вакцин - сильная головная боль, температура и боль в месте укола.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияАргентинаРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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